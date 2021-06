Vypadnutie do IV. ligy je obrovská hanba. Futbal zvolenský, kam speješ? (KOMENTÁR)

Najhorší možný scenár pre MFK Zvolen sa naplnil.

30. jún 2021 o 9:47 Stanislav Černák

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen nezvládli záverečné dohrávané tri kolá Tipos III. ligy Stred (alebo skôr celú jeseň) a úplným právom im patrila v skrátenej sezóne beznádejne posledná priečka, ktorá znamená jediné – zostup do nižšej súťaže, ktorou je v tomto prípade IV. liga skupina Juh. Smutné, ale pravdivé.

To znamená, že od augusta uvidíme 40-tisícové mesto bojovať na trávniku so 7-tisícovou Tornaľou, 5-tisícovým Portálom, ale aj 14-tisícovou Detvou. Okrem toho bude súperom Zvolena aj neďaleká dedinka Pliešovce, či obce Čierny Balog, Medzibrod alebo Šalková. Obrovská hanba, nemyslíte?

Žiaľ, na trávniku mladučké mužstvo toho veľa neukázalo a krčilo sa na poslednej priečke takmer počas celej sezóny, až napokon vypadlo do štvrtej ligy. Pravda, klub sa dostal do obrovských problémov, ktoré ešte v januári 2020 vyústili v odchod 18 hráčov z MFK Zvolen (aj to bol už len vrchol ľadovca).

Napokon odstúpil z postu riaditeľa MFK Zvolen Peter Svetlánsky. Na jeho miesto nastúpil mladý ambiciózny manažér Jakub Rapčan (a my už vieme, že na tomto poste aj skončil). A začal sa boj s veternými mlynmi...

Až čas ukazoval v akom katastrofálnom stave bol klub. Od nástupu do svojej funkcie tvrdil Rapčan, že prioritou je stabilizovať klub po finančnej stránke a najmä vyrovnanie starých restov.

A to sa mu darilo. Možno nie takou rýchlosťou, ako by si predstavoval, ale, darilo sa mu to. K tejto téme nám poskytol veľký a rozsiahly rozhovor v novembri 2020.

Medzitým však futbaloví fanúšikovia videli jediné - hernú biedu a trápenie A-mužstva v tretej lige. Mladý a neskúsený káder dostal viacero rán aj pri striedaní trénerov, až prišiel ambiciózny motivátor Lukáš Luknár z Bratislavy, ktorý začal mužstvu vštepovať vlastnú tvár. No, chcelo to čas. Oveľa viac času.