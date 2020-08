Európska rarita? Z MFK Zvolen odišlo pred sezónou až 18 hráčov

Z minuloročného kádra ostal pod Pustým hradom len jeden futbalista.

4. aug 2020 o 14:49 Stanislav Černák, MILOŠ MASARIK

ZVOLEN. Problémy v klube MFK Zvolen sa ťahajú už dlhšie. Hráči okolo kapitána Igora Kotoru prestali chodiť na spoločné tréningy. Klub mal voči hráčom podlžnosti, čo vyústilo až v dobrovoľný odchod dlhoročného riaditeľa MFK Zvolen Petra Svetlánskeho.

Káder MFK Zvolen prešiel pred sezónou 2020/2021 neskutočnou obmenou. Z pôvodného, ktorý reprezentoval Zvolen v jesennej časti 2019/2020, ostal len Martin Oboňa.

Ostatní hráči po nevyplatení podlžností nemali záujem pokračovať v MFK Zvolen ani napriek zmenám vo vedení. Zamerali sme sa na jednotlivé odchody a príchody pred sezónou 2029/2021.

Až päť hráčov prestúpilo do susednej Kováčovej – Erik Hric, Ján Slovák, Kristián Psársky, Vladislav Slovák a Adrián Tuček (návrat).

Trojica hráčov Milan Mráz, Marko Pavlík a Miroslav Neušel sú už hráčmi treťoligových Rakytoviec, takže ostali v tej istej súťaži.

Do štvrtoligovej Hriňovej prestúpili Adam Krčmárik, Erik Valach a Jakub Cavar.

Bývalý kapitán Igor Kotora odišiel do Slovana Galanta, Miroslav Bil sa vrátil do TJ Prestavlky, Miroslav Antal do Dukly Banská Bystrica a Radoslav Čief do Brezna.