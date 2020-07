Nový šéf MFK Zvolen: Mojou úlohou je klub stabilizovať a vyčistiť staré hriechy

Tridsaťročný Jakub Rapčan sa stal novým riaditeľom MFK Zvolen.

30. júl 2020 o 10:58 Stanislav Černák, MILOŠ MASARIK

ZVOLEN. Od 1. júla 2020 má futbalový klub MFK Zvolen nového predsedu predstavenstva. Mladý manažér Jakub Rapčan chce klubu prinavrátiť zašlú slávu a stabilizovať ho.

Rapčan nemá ďaleko od futbalového prostredia. Svojho času pôsobil na brankárskom poste. Avšak zranenie ľavého kolena ho vyradilo z aktívnej činnosti.

Nového šéfa MFK Zvolen sme vyspovedali v krátkom rozhovore.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Svetlánsky odstúpil z postu riaditeľa MFK Zvolen, nahradil ho mladý manažér Čítajte

Kedy ste sa rozhodli pracovať vo futbale ako manažér a ako sa zrodilo, že ste sa stali predsedom predstavenstva MFK Zvolen?

Krátko pred letom prišla výzva, nad ktorou som začal premýšľať. A keďže futbal ako taký mi chýba, rozhodol som sa ubrať sa týmto smerom, nakoľko je ťažké si predstaviť môj aktívny návrat medzi tri žrde. Zvolen je neďaleko, ľudia sa poznajú a ku mne sa dostala ponuka pracovať v MFK Zvolen.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako hodnotíte situáciu v MFK Zvolen pri svojom nástupe? Čo chcete urobiť ako prvé?

Úprimne, je ťažké hodnotiť po tak krátkej dobe vo funkcii fungovanie klubu, či už v oblasti športovej, finančnej, alebo inej. Je však mnoho vecí, ktoré je potrebné opätovne nastaviť.

Mojou úlohou je klub stabilizovať, vyčistiť staré „hriechy“ a posunúť Zvolen po futbalovej stránke tam, kde podľa môjho názoru patrí. V prvom rade je potrebné nastaviť systém celkového fungovania, ktorý v klube chýba. Na to je však potreba spojiť sily a pracovať s ľuďmi, ktorí majú radi futbal.

Prioritne budem veľmi rád, ak sa nám podarí v každej vekovej kategórii stabilizovať káder s hráčmi, ktorí budú svoje pôsobenie v klube brať s hrdosťou a futbal ich bude napĺňať.

“ Je tu dlhodobejšia vízia dostať mužský futbal opätovne do vyššej súťaže. „ Jakub Rapčan, nový riaditeľ MFK Zvolen

Tréner Foltán mal pred sebou ťažkú úlohu, no už hádam po tretíkrát dokázal vyskladať mužstvo MFK do prípravy pred novou sezónou aj bez štrajkujúcich hráčov z minulej sezóny, a to pomerne úspešne. Čo hovoríte na perspektívu A mužstva?

Tréner Foltán, pod ktorým som istý čas v mládežníckych časoch pôsobil tiež, pristupuje k práci zodpovedne a je jedným zo základných pilierov zvolenského futbalu v momentálnej situácii.