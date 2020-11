Šéf MFK Zvolen úprimne o nevydarenej jeseni, splácaní dlhov, či hádzaní polien pod nohy

Vo veľkom rozhovore pre týždenník MY riaditeľ MFK Zvolen Jakub Rapčan hovoril otvorene o súčasnej situácii v klube.

12. nov 2020 o 10:36 Stanislav Černák

ZVOLEN. Pred polrokom sa podujal na veľmi náročnú misiu. Pozdvihnúť zvolenský futbal, stabilizovať ho po finančnej stránke a očistiť od starých hriechov. Riaditeľom MFK Zvolen sa stal 1. júla tridsaťročný rodák zo Žiaru nad Hronom Jakub Rapčan.

Čoskoro uplynie polrok, ako je vo svojej funkcii. Mladý a ambiciózny manažér v otvorenom rozhovore úprimne hovorí o nevydarenej jeseni, ale aj postupnej stabilizácii klubu.

Priznáva, že prioritou bolo dostať MFK Zvolen z dlhov, športová stránka musela ísť bokom. Navyše, nie vždy sa stretol s pochopením. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí mu hádžu polená pod nohy.

Poďme teda spoločne nazrieť do zákulisia futbalového klubu MFK Zvolen, ktorý mal doslova existenčné problémy. Našim sprievodcom bude ten najpovolanejší, súčasný riaditeľ klubu.

AJ TOTO SA DOZVIETE: ■ Čo potrebuje tím, aby sa stal konkurencieschopný ■ Kto z hráčov ho najviac potešil počas nevydarenej jesene ■ Čo hovorí na to, že regionálnou jednotkou je už Kováčová a nie Zvolen ■ V akom finančnom stave našiel MFK Zvolen po predošlom vedení ■ Koľko dlhov už dokázal klub splatiť ■ Či si nemyslí, že šéfovaniu klubu by sa mal venovať človek na sto percent ■ Aká je jeho dlhodobá vízia s MFK Zvolen ■ Či verí, že Zvolen zachráni III. ligu ■ Či má jeho dôveru tréner Luknár a či ostane v klube trénovať aj naďalej ■ Či ostane vo svojej funkcii riaditeľa MFK, pretože sám naznačil, že to úplne isté ešte nie je ■ O hádzaní polien pod nohy ■ O tom, že už nevie komu v klube veriť ■ Rapčanov odkaz pre neprajníkov

Aká je súčasná situácia v klube? Ligy sa prerušili, trénovať sa môže v skupinkách do 6 ľudí. Prebiehajú tréningové jednotky v MFK Zvolen?

Áno, trénujeme v rámci možností po skupinkách v medziach povolení od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu vlády a SFZ. ´Trávnik chceme šetriť, tak všetci trénujú momentálne len na veľkom ihrisku s umelou trávou. Hľadáme alternatívy, aby sme mohli trénovať aj inde. Jedna sa nám rysuje na ZŠ Hrnčiarska.

Poďme k jesennej časti, s ktorou istotne nemôže byť vedenie MFK Zvolen spokojné. Chalani získali len 4 body, patrí im posledné miesto v tabuľke. Skúste zhodnotiť futbalovú jeseň z pohľadu šéfa klubu...

To, čo sme očakávali, sa potvrdilo. Verejnosť najviac zaujíma športová stránka klubu. Od nášho nástupu to bolo chaotické, bez systému. Pracovali sme však s tým, čo bolo k dispozícii. Priestory, pomôcky, technické vybavenie a samozrejme, aj hráči. Obmenil sa káder, prišli zmeny na trénerských postoch. Ani zďaleka sme nerátali s tým, že s týmto kádrom bude jednoduché urobiť dobré výsledky, aj keď som veril v zisk viacerých bodov. Odzrkadľuje to však kvalitu a skúsenosti tímu.

“ Poviem to narovinu. Štyridsaťtisícové mesto by dediny z okolia nemali predbehnúť, ale v situácii v akej sme, a v akej sme klub prebrali, sa ani nemožno čudovať, že realita je takáto. „ Jakub Rapčan, riaditeľ MFK Zvolen

Čo najviac chýba tímu k tomu, aby bol konkurencie schopný?

Skúsenosti. Zdieľajú s nami tento názor viacerí regionálni futbaloví odborníci. Viem si predstaviť 3 až 4 hráčov, ktorí by prišli do tímu, mali by skúsenosti s treťou ligou alebo vyššou súťažou, a hrali by futbal na istej úrovni. Rozhodovať bude aj vek, pretože naši 19-roční chlapci určitú kvalitu majú a dá sa s nimi pracovať.

Lenže, nemajú medzi sebou ťahúňa či autoritu, a tréner všetko neutiahne. Aj z tohto pohľadu je dôležité, aby sme zohnali skúsených tridsiatnikov, ktorí by potiahli tím, najmä po mentálnej stránke. Tak, ako sme avizovali aj v lete, najdôležitejšie obdobie prichádza pre nás práve teraz, počas zimnej pauzy. Podľa finančných možností budeme dopĺňať káder o skúsenosť a kvalitu.

Máte teda rozrobené nejaké posily, prípadne máte niekoho v hľadáčiku?

Máme, ale nejako bližšie sa k tomu zatiaľ vyjadrovať nechcem. Môžem spomenúť, že sme kontaktovali aj nejakých hráčov z enklávy futbalistov, ktorí tu pôsobili pred ich hromadným odchodom z klubu v januári 2020.

Tréner Luknár má dobré kontakty na hráčov, ktorí by boli ochotní sem prísť, ale všetko záleží na tom, ako sa vyvinie finančná situácia a ako sa bude vyvíjať pandémia. Ale keď sa nám podarí vhodne doplniť káder, jarnú časť by sme mohli zvládnuť oveľa lepšie ako jesennú.

Jakub Rapčan (zdroj: archív J. Rapčana)

Ako komplikuje súčasná situácia vašu futbalovú prácu?

Paradoxne, nám táto predčasná prestávka pomohla, keďže klub bol vo veľmi zložitej finančnej situácii. Podarilo sa nám z peňazí, ktoré poprichádzali po bývalom vedení, splatiť nejaké dlhy. Zatiaľ sa nám podarilo splatiť 70 percent starých dlhov. Ostáva tam ešte nejaká suma, ktorú by sme radi dostali na nulu.