Svetlánsky odstúpil z postu riaditeľa MFK Zvolen, nahradil ho mladý manažér

Klub už oznámil aj meno jeho nástupcu.

12. júl 2020 o 15:54 Stanislav Černák, (mim)

ZVOLEN. V bohatej histórii zvolenského futbalu sa pravidelne opakujú akési turbulentné obdobia, ich charakteristikou je hlavne výmena vo vedení a nasledujúce zmeny nielen v štruktúre, ale aj v koncepcii mestského futbalového klubu, ktorého história sa datuje od roku 1902.

Aj MFK Zvolen poznačila súčasná situácia s pandémiou nového koronavírusu a s tým súvisiace problémy, neporovnateľné oproti predošlým sezónam.

Svetlánsky odstúpil

V MFK Zvolen prvým júlovým dňom nastala pre futbalovú verejnosť nečakaná zmena. Z postu riaditeľa predsedu predstavenstva MFK Zvolen odstúpil po skoro siedmich rokoch Peter Svetlánsky.

„Z postu predsedu predstavenstva MFK Zvolen som sa rozhodol odstúpiť z osobných dôvodov. Nechcel by som to teraz špecifikovať. Chcel by som poďakovať všetkým technickým pracovníkom klubu aj trénerom za odvedenú prácu a zaželať im v ďalšom pôsobení veľa úspechov,“ vysvetlil svoj odchod Svetlánsky.

Nový šéf MFK Zvolen

Na poste predsedu predstavenstva MFK Svetlánskeho od 1.júla 2020 vystriedala nová tvár.