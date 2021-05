Patrí medzi najväčšie slovenské tenisové talenty, túži vyhrať grandslamový titul

Hosťom v rubrike Športové naj bola talentovaná 16-ročná zvolenská tenistka Salma Drugdová.

6. máj 2021 o 13:03 Stanislav Černák

ZVOLEN. Spod Pustého hradu pochádza jediný slovenský mužský grandslamový víťaz Filip Polášek. Nie je však jediným talentovaným tenistom zo Zvolena.

Spomenúť môžeme Norberta Marošíka, Ninu Ďarmatiovú a istotne aj Salmu Drugdovú. Práve 16-ročná Salma bola naším hosťom v rubrike Športové naj.

Salmu Drugdovú priviedla k tenisu jej mama, začala s ním, keď mala 6 rokov. „Postupom času som zistila, že je to niečo, čo ma veľmi baví a čo chcem robiť,“ prezradila v úvode Salma Drugdová.

Od svojich začiatkov bola členkou FRESH Clubu Zvolen. Od decembra 2020 je zaradená do špeciálneho NTC tímu v Bratislave, ktorý zastrešuje najväčšie slovenské tenisové talenty.

Salma Drugdová ▪ Dátum narodenia: 9. decembra 2004 ▪ Miesto narodenia: Zvolen ▪ Výška: 171 cm ▪ Hrá: pravou rukou, obojručný backhand ▪ Klubová príslušnosť: Fresh Club Zvolen, členka NTC od roku 2021 ▪ Tréneri: Peter Hrunčák, kondičný: Ladislav Olasz ▪ Najlepšie postavenie v rebríčku EJT do 16 rokov: 62. (október 2020) ▪ Juniorské úspechy: 4 tituly na juniorskom okruhu ITF vo štvorhre (2020 – ITF5 Budapešť, ITF4 Kranj, ITF4 Radomlje, 2019 – ITF5 Tirana), finalistka ITF5 v Tirane vo dvojhre, finalistka ITF4 v Radomlje a v Kranji vo dvojhre

„Vo FRESH Clube som trénovala pod vedením mojej maminy, v spolupráci s trénerom Pavlom Mrkvanom a kondičným trénerom Michalom Ragačom. Fresh Clubu Zvolen by som sa týmto chcela veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre mňa za tie roky robili, a za podmienky, aké mi vytvorili,“ doplnila.

Zaradenie do NTC tímu znamenalo pre Salmu jediné. Sťahovanie do Bratislavy. V NTC trénuje pod vedením trénera Petra Hrunčáka, o jej kondíciu sa stará Ladislav Olasz.

„V NTC sa mi veľmi páči, je to pre mňa veľká výzva a niečo nové. A opäť som bližšie k tomu, aby som si mohla splniť môj veľký sen, vyhrať raz Grand Slam,“ netajila mladá Zvolenčanka, ktorá je momentálne aj študentkou prvého ročníka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Najväčší úspech

Sezóna 2020, aj keď s obmedzeniami, bola veľmi dobrá. Získala som tri tituly na turnajoch ITF juniorov vo štvorhre. Bola som dvakrát vo finále, dvakrát v semifinále vo dvojhre na turnajoch ITF juniorov.

Stala som sa dvojnásobnou halovou vicemajsterkou Slovenska vo dvojhre v kategórii do 16 a do 18 rokov, ale myslím si, že mojím najväčším úspechom bolo štvrťfinále vo dvojhre na mládežníckej olympiáde EYOF v Baku 2019.

Bola som veľmi rada, že som sa na EYOF dostala, a ešte som predviedla aj kvalitné výkony a dobrý výsledok. Atmosféra tam bola úžasná, veľmi som si to tam užila. Bolo to niečo iné ako turnaje.

V zamknutej časti sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Ako to dopadlo so zabudnutými teniskami ▪ Čo považuje Drugdová za najkrajšiu výmenu ▪ Kto sú jej najväčšie vzory a prečo ▪ Kde najlepšie oddychuje ▪ Aká je kuchárka ▪ Aký má zatiaľ nesplnený sen

Najväčší trapas

Nepamätám sa na nejaký veľký trapas, ktorý by som zažila, ale raz sa mi stalo, keď som išla na halový turnaj do Slovenskej Ľupče, že keď som mala nastúpiť na zápas, tak som zistila, že so sebou nemám tenisky.