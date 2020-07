Tenisový talent Marošík: Chcem byť najlepší a chcem sa neustále zlepšovať

Mladý Zvolenčan by rád v budúcnosti vyhral grandslamový turnaj.

14. júl 2020 o 14:54 Stanislav Černák

Norbert Marošík by v budúcnosti rád vyhral grandslamový turnaj vo štvorhre. (Zdroj: archív N. Marošíka)

ZVOLEN/LIESKOVEC. Šestnásťročný Zvolenčan Norbert Marošík patrí medzi talentovaných tenistov. V budúcnosti by pokojne mohol ísť v šľapajach iného zvolenského rodáka – Filipa Polášeka.

Marošíkova zbierka titulov, trofejí a pohárov je obdivuhodná a úspechy pribúdajú. Norbert je viacnásobným majstrom Slovenska vo svojej vekovej kategórii a stabilným slovenským mládežníckym reprezentantom.

Doteraz sa mu najviac darilo v roku 2016. Bol to jeho najúspešnejší tenisový rok, korunovaný postom slovenskej jednotky v celoštátnom rebríčku. V roku 2017 začal zbierať prvé úspechy aj na medzinárodných turnajoch.

V roku 2018 už prišiel aj prvý titul vo štvorhre na medzinárodnej úrovni. Rok 2019 ukončil zverenec Dávida Tužinského ako slovenská dorastenecká dvanástka, vo svojom klube – Lieskovský tenisový klub je vo svojej kategórii jasnou jednotkou.

Nedávno patril aj medzi opory tímu v slovenskej extralige družstiev, kde sa mu podarilo vyhrať dva zápasy proti oveľa skúsenejším súperom.

Na študentovi Športového gymnázia v Banskej Bystrici vidieť, že je cieľavedomý a tenis ho napĺňa. S Norbertom sme absolvovali modelovaný tréningový zápas, po ktorom sme ho vyspovedali.

Viem o vás, že ste sa od troch rokov venovali hokeju a skúšali ste aj tenisové dvorce. A zvíťazil tenis. Čím vám učaroval, že ste pri ňom zostali a rozhodli sa mu venovať naplno?

Tenis mi učaroval tým, že som ho hral sám a spoliehal som sa iba na seba. Vyhovuje mi, že je to individuálny šport.

Kto vás priviedol k tenisu?

Mamina. Od začiatku so mnou chodí na tréningy a turnaje. Zo 3-4 roky chodí so mnou na turnaje aj dedo, občas ma aj odvezie na tréningy.

Je všeobecne známe, že tenis je náročný na tréning, je za ním kopa driny a odriekania. Čo vás motivuje pri tréningoch?

V prvom rade ma to nesmierne baví. Chcem byť najlepší a chcem sa neustále zlepšovať.

Nikdy ste si nepovedali, že by ste to najradšej zabalili?

To sa už stalo veľakrát (smiech). Najmä po prehratom zápase a keď viem, že hrám zle. Ale rýchlo ma to prejde, pretože ma to stále baví a chcem hrať tenis.

Ako vyzerajú vaše tréningy?

Za týždeň mávame sedem tenisových tréningov, dva kondičné a jeden až dva razy mávame fyzio alebo masáže. Pomedzi to, samozrejme, aj turnaje.

“ Chcel by som vyhrať grandslam vo štvorhre. Nevadilo by mi ani, kebyže sa mi ho podarí vyhrať aj vo dvojhre. Ale to sa všetko ešte uvidí. Musím na sebe poriadne makať. „ Norbert Marošík

Ako ste vy osobne prežívali obmedzenia počas vrcholu pandémie nového koronavírusu na Slovensku? Nechýbal vám tenis? Ako ste sa udržiavali vo forme?

Zvládal som to v pohode. Trošku som si oddýchol (smiech). Hrával som sa na počítači, ale potom ma to už prestalo baviť a začal som behávať s kamarátom v prírode a snažil som sa vylepšiť kondíciu. Chodieval som sa aj bicyklovať. Avšak tenis som začal hrať hneď, ako to bolo možné.

Prednedávnom si váš klub zmeral v slovenskej extralige sily s tými najlepšími. Na váš výkon šli samé chvály. Ako sa vám hralo proti najlepším slovenským tenistom Slávia STU Agrofert?

Vždy sa mi hrá lepšie proti lepším hráčom, ako som ja. Tie zápasy sú omnoho rýchlejšie a myslím, že mi to prospieva, keď hrám proti lepším tenistom. A veru, aj sa mi v týchto zápasoch celkom darilo, ale potom som to pokazil.