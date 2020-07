Talentovaná tenistka Ďarmatiová: Ženy sa dokážu viac zaprieť ako muži

Talentovaná Zvolenčanka to dotiahla do reprezentácie.

24. júl 2020 o 11:08 Stanislav Černák

ZVOLEN. V Lieskovskom tenisovom klube práca s mládežou prináša zaslúžené ovocie. Najvýraznejším chlapčenským talentom je Norbert Marošík, najväčším dievčenským talentom je 17-ročná Zvolenčanka Nina Ďarmatiová.

Ďarmatiová študuje na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Banskej Bystrici, je slovenskou dorasteneckou reprezentantkou.

V roku 2019 si vybojovala na majstrovstvách Slovenska štyri cenné kovy. V kategórii do 18 rokov získala bronz, získala aj cenené double na turnaji vo Vysokých Tatrách.

Začiatkom roka 2020 sa stala slovenskou šampiónkou. Súčasnú slovenskú dorasteneckú sedmičku sme vyspovedali.

Kto ťa priviedol k tenisu a prečo si sa mu rozhodla venovať naplno?

Boli to rodičia. Priznám sa, že keď som bola menšia, som tenis až tak vážne nebrala. Začala som s ním, keď som mala 6 rokov. Najskôr to bolo o tom, aby som sa hýbala a nesedela doma. Postupom času ma to začalo baviť a keď sa mi začalo aj dariť, už som s tenisom prestať nechcela. Spoznala som tam veľa ľudí, s viacerými sme kamaráti.

Je všeobecne známe, že tenis je nesmierne náročný na tréning, je za ním kopa driny a odriekania. Čo ťa motivuje pri tréningoch?

Najviac ma motivuje to, že chcem v tenise niečo dosiahnuť.

Nikdy si si nepovedala, že by si to najradšej zabalila?

Sú lepšie a aj horšie dni. Niekedy sa stane, že partia ide v piatok na diskotéku, lenže ja mám v sobotu turnaj a nemôžem ísť. Najťažšia chvíľa bola asi pred dvoma rokmi, keď som mala 15 rokov. Najhoršie je to v lete cez prázdniny. Niekedy to príde, nechce sa mi, ale potom sa zapriem a poviem si, že prečo by som to mala zabaliť (smiech).

“ Veľa ľudí je, žiaľ, na tenise dosť falošných a uzavretých do seba. Jasné, chápem to, ale nepáči sa mi to. Neviem si predstaviť, že by som bola taká. „ Nina Ďarmatiová

Ako vyzerajú tvoje tréningy?

Niekedy trénujeme raz za deň, niekedy dvojfázovo. Je to iné počas školy a iné počas prázdnin. V pondelky trénujeme údery, v utorky trénujeme údery na body, začíname skúšať aj servis. V stredy pracujeme s podaniami, volejmi a dohrávkami. V závere týždňa hráme modelované zápasy na body.

Viem, že si využívala aj služby kondičného trénera...

Predtým som chodila do Banskej Bystrice dva až trikrát do týždňa, kde som mávala kondičné tréningy s trénerom Okálom. Začiatkom roka však odišiel do Nitry trénovať futbalistov. Cez prázdniny asi znova obnovíme našu spoluprácu. Po jeho odchode som trénovala v Lieskovci s Mariánom Fiľom.

Považuješ za potrebné kondičné tréningy?

Určite.

Ako si ty prežívala obmedzenia počas vrcholu pandémie nového koronavírusu na Slovensku? Nechýbal ti tenis? Ako si sa udržiavala vo forme?

Najprv som si povedala, že to bude super, lenže som nevedela, že to bude trvať tak dlho. Najskôr to bolo v pohode, oddýchla som si. Lenže som sa začala nudiť a tenis mi aj chýbal. Prvý týždeň som ozaj nič nerobila, v druhom týždni som začala doma na dvore cvičiť, potom som začala behávať popri Hrone. Približne dva týždne pred uvoľnením opatrení som trénovala v Banskej Bystrici.

Nedávno si bola súčasťou extraligové družstva, ktoré vybojovalo 7. miesto. Ako hodnotíš vaše vystúpenie?

V prvom zápase proti Nitre nebol na nás žiadny tlak, brali sme to tak, že si ideme zahrať. Ale vycítili sme našu šancu. Vo dvojhrách sa nám darilo, ale štvorhry nám veľmi nešli. Po prehre s Nitrou sme prehrali aj so Žilinou. To nás mrzí, pretože nám stačilo vyhrať záverečnú štvorhru a mohli sme Žilinu zdolať. Nastúpila som v nej ja so Salmou Drugdovou, ale prehrali sme ju dvakrát 6:7. No, aspoň sme vyhrali posledné kolo. Na to, že to bola naša premiéra, tak sme boli vcelku spokojní.

Čo ti dali tieto zápasy?

Bola som rada, že som si mohla zahrať v extralige.

Na ktorom povrchu sa ti hrá najlepšie?

Hrám silovejšie, takže je to pre mňa určite tvrdý povrch.

Čiže si zástankyňou štýlu servis-volej?

Skúšala som to aj na majstrovstvách Slovenska, ale tréner mi vysvetlil, že to nie je veľmi ženský štýl hry.

Je nejaký moment z tvojej kariéry, ktorý ti utkvel v pamäti? Aké najväčšie úspechy si dosiahla?

Zrejme, keď som vyhrala majstrovstvá Slovenska teraz vo februári. Aj keď priznám, že to finále bola katastrofa (smiech).