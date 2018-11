Minúta po minúte: Banskobystrický kraj volí primátorov a starostov

Voľby primátorov, starostov a poslancov v Banskej Bystrici, Zvolene, Žiari nad Hronom, Lučenci a v ostatných mestách a obciach kraja.

9. nov 2018 o 15:41 (aktualizované 9. nov 2018 o 21:47) Ivana Zigová, Ľubica Mojžišová, Marcela Ballová, Kveta Fajčíková

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ. Komunálne voľby 2018 sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Aj obyvatelia miest a obcí Banskobystrického kraja si zvolia svojich starostov a primátorov.

Volebné miestnosti sa v Banskej Bystrici a po celom kraji otvoria od 7:00 a následne sa večer o 22. hodine zatvoria. Výsledky sa následne začnú počítať a výsledky už budú známe počas noci.

Dianie v Banskobystrickom kraji budeme počas celého volebného dňa sledovať minútu po minúte.

V priebehu hodín nasledujúcich po zatvorení volebných miestností vám prinesieme aj kompletné výsledky volieb.

Minúta po minúte voľby Banskobystrický kraj

12.35 Fiľakovčania majú na výber iba jedného kandidáta na primátora, pozrite si foto.

12.20 Ministerstvo vnútra zriadilo informačnú linku a k dispozícii je aj linka Štátnej volebnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, kde môžu voliči hlásiť najmä podnety.

Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

11.54 V Zemianskom Vrbovku, hontianskej obci známej nálezom pokladu, chcú od novej starostky cesty a vodovod.

"Táto dedina v podstate vymiera, najviac ľudí je tu v dôchodkovom veku. Všetci, ktorí pracujú, dochádzajú najmä do družstva na Bzovík alebo do Krupiny, či dokonca do Zvolena," povedal Jozef Sopko, ktorý je zároveň predsedom šesťčlennej okrskovej volebnej komisie.

11.20 Približne pätnásť rokov sa nad Detvianskou Hutou volí na netradičnom mieste. Voliči z Bratkovice, Brnovky a Žabice chodia totiž odovzdať hlasy svojim kandidátom na vynovenú autobusovú zastávku. Podľa predsedníčky volebnej komisie Ľubici Plavuchovej tu ľudia o voľby javia záujem. Do 11.00 odvolilo okolo 20 percent zo 106 oprávnených voličov.

V miestnosti s urnou sa stretli aj traja Antonovia z Bratkovice. Kedysi bola volebná miestnosť aj v tejto osade. Lazy však vymierajú a tak z miesta uprostred hôr, kde aktuálne žije 15 ľudí, schádzajú voliť bližšie k dedine. „Ešte sa nestalo, aby som nevyužil volebné právo. Dvadsať rokov som bol poslancom, z toho desať za čias bývalého režimu,“ povedal s úsmevom 66-ročný Anton Červienka.

11.19 Predseda vlády SR Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v dnešných komunálnych voľbách v Banskej Bystrici na Základnej škole Jána Bakossa krátko po desiatej hodine.

"Ľudia si nie vždy uvedomujú, že starosta a primátor má častokrát väčší vplyv na kvalitu ich života a na ich spokojnosť s tým, ako sa im žije, ako vláda," povedal premiér.

Premiér Pellegrini volil v Banskej Bystrici. (zdroj: TASR/Dušan Hein)

11.00 V okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica sa v zákonnom termíne pred voľbami vzdali kandidatúry šiesti kandidáti na starostu a primátora a jeden na poslanca.

Takmer vo všetkých prípadoch k tomu došlo v obciach, v jednom prípade sa vzdal kandidát na primátora mesta - a to Mikuláš Pál, ktorý kandidoval v Banskej Štiavnici.

10.25 V ktorých obciach okresu Banská Bystrica je meno starostu známe dopredu a kde sa očakáva tvrdý boj?

10.10 V dedinke Obeckov v okrese Veľký Krtíš dnes očakávajú vysokú účasť. Voliči sú tu svedomití.

9.45 Voľby v Lučenci sa začali načas a pokojne. Ako si volebná komisia v jednom z okrskov kráti chvíle?

V Kremnici dostala hlasovací lístok z inej obce

9.13 Volila v Kremnici, hlasovací lístok však dostala z obce Vyhne. "Až po chvíli, keď som nespoznávala žiadne mená, som si všimla, že hlasovací lístok na poslancov je pre úplne inú obec," opisuje svoj dnešný zážitok z volebnej miestnosti Hanka. Volebná komisia problém vyriešila.



8.40 Na druhom najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote, býva záujem práve o komunálne voľby najväčší spomedzi podobných príležitostí. Aj tu sa už volí, zatiaľ bez problémov.

Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote. (zdroj: Jozef Mikuš)

8.13 Dostatočný počet záujemcov o poslanecké kreslá sa nenašiel v Novej Bani chýba jeden kandidát do celkového počtu 13 poslancov a v obci Slaská kandidujú len štyria z piatich potrebných kandidátov na poslancov.

"Jeden nezávislý kandidát na poslanca v obci Slaská zomrel," potvrdila udalosť, ktoré sa stala v predvolebnom období zapisovateľka Okresnej volebnej komisie Žiar nad Hronom Helena Najšlová.

V Čiernom Balogu v okrese Brezno kandidujú len traja kandidáti, pričom sa majú voliť štyria poslanci a v obci Tajov pri Banskej Bystrici chýbajú do voleného počtu piatich poslancov dvaja kandidáti.

Kde majú jasno už teraz a kde sa nevolí vôbec?

7.55 V niektorých obciach okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica už majú prakticky po voľbách. Rovnaký počet uchádzačov, ako je počet voľných miest, vrátane stoličky starostu, sa tu hlási v obciach Prenčov, Kozelník, Baďan, Močiar, Ladomerská Vieska, Prestavlky, Sklené Teplice či Horné Hámre.

„Verím, že ľudia z obce aj tak voliť prídu, väčšinou totiž voľby vnímajú ako povinnosť,“ povedala nám ešte pred voľbami Eva Petáková, starostka Kozelníka.

7.30 V obci Dubno v okrese Rimavská Sobota a v Michalkovej v okrese Zvolen sa

voľby nekonajú, lebo sa v nich nenašli záujemcovia o kreslá starostov, ani o funkcie poslancov.

„Môžeme mať starostu na celý úväzok, ale robil by to zadarmo, nemáme ho z čoho zaplatiť,“ komentuje situáciu, keď o najvyššiu funkciu v samospráve v Michalkovej nie je záujem, jej doterajší starosta Ján Parobok. V obci nemajú kostol, krčmu ani obchod.

7.10 Mesto Banská Bystrica bude mať pre 65 600 voličov otvorených 77 volebných miestností. O post primátora sa v Banskej Bystrici uchádzajú štyria kandidáti. Čítajte viac.

7.05 Ľudia si v dnešných komunálnych voľbách v Banskobystrickom kraji zvolia 513 starostov a primátorov. Do obecných a mestských zastupiteľstiev si vyberú aj 3 270 poslancov, čo je o 13 menej, ako je celkový počet voliteľných miest, lebo v šiestich obciach sa nenašlo dosť záujemcov.

