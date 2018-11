V obci známej nálezom pokladu chcú od novej starostky cesty a vodovod

V Zemianskom Vrbovku sa voľby do miestnej samosprávy nesú v pokojnej atmosfére.

10. nov 2018 o 11:51 TASR

ZEMIANSKY VRBOVOK. V Zemianskom Vrbovku v okrese Krupina sa voľby do miestnej samosprávy nesú v pokojnej atmosfére. V jedinom okrsku, ktorý sídli v tamojšom kultúrnom dome, je zapísaných 67 voličov z celkom asi 100 stálych obyvateľov. Tri hodiny po otvorení volebnej miestnosti už odvolila asi pätina všetkých zapísaných voličov.

"Táto dedina v podstate vymiera, najviac ľudí je tu v dôchodkovom veku. Všetci, ktorí pracujú, dochádzajú najmä do družstva na Bzovík alebo do Krupiny, či dokonca do Zvolena," povedal TASR Jozef Sopko, ktorý je zároveň predsedom šesťčlennej okrskovej volebnej komisie.

"Dedina na to, aby ešte nejaký čas žila, potrebuje peniaze. Najmä na cesty, a tiež na vodovod," konštatoval. To budú požadovať aj od víťazky komunálnych volieb. V obci na tento post totiž kandidujú dve ženy.

Zemiansky Vrbovok je známy tým, že pred vyše 80 rokmi sa na jeho území našiel strieborný poklad byzantského kupca zo 7. storočia, ktorý je dodnes jedným z najväčších historických nálezov na Slovensku.

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1285, keď sa spomína ako Worbuch Noua. Niekoľko storočí patrila cirkvi. V roku 1808 je v záznamoch vedená ako Otrubny Wrbowek, dnešný názov používa od roku 1920.