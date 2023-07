Nebudeme to siliť, ale pre postup do I. triedy urobíme maximum, znie z H. Nemiec po návrate na futbalovú mapu

Káder postupne skladajú.

H. NEMCE. Futbal bol v Hontianskych Nemciach vždy pýchou tejto obce s takmer 1500 obyvateľmi. Sezóna 2022/2023 bola v tomto smere iná. Azda prvýkrát sa stalo, že v Nemciach nemali mužstvo dospelých.

Klubu sa rozpadol tím ako domček z karát počas zimnej prestávky sezóny 2021/2022. V jarnej časti H. Nemce hrali s oslabeným kádrom, prehrávali jeden duel za druhým, až napokon zo vtedajšej piatej ligy vypadli. A na uplynulú sezónu A-mužstvo ani nezostavili.

Opakovanie príčin a dôvodov celého sporu by bolo len nosením dreva do lesa, obe strany nám už svoj pohľad na celú situáciu ponúkli vlani. Sústrediť sa už treba na budúcnosť.

Klub OTJ Hontianske Nemce podal prihlášku mužstva dospelých a v novej sezóne začne v tejto dedine akýsi reštart futbalu. Aj keď tím musí začať úplne od podlahy, teda II. triedy ObFZ Zvolen.

Viac o návrate Hontianskych Nemiec na futbalovú mapu nám prezradil predseda klubu Marek Mešter.

Môžeme povedať, že Hontianske Nemce sú definitívne späť na futbalovej mape?

Áno, snažíme sa opäť dostať našu obec na futbalovú mapu. Prihlášku do súťaže sme poslali a robíme všetko pre to, aby sme sem dotiahli hráčov. Začneme hrať ligu s tým, že káder budeme postupne dopĺňať.

Aký bol v Hontianskych Nemciach rok bez futbalu?

Vždy, keď som niekoho stretol, tak sa ma pýtal na futbal. Ľuďom v obci futbal chýbal. Hlavne tým starším, ktorí s ním boli spätí od samých začiatkov.

Keďže ste rok nehrali, musíte začínať úplne od nuly a najnižšej súťaže, čo je v tomto prípade II. trieda. Ako to vnímate, že musíte ísť späť od podlahy? Máme info, že ste sa pokúšali lobovať za to, aby ste mohli začať v I. triede, je to pravda?

Boli sme na zasadnutí Oblastného futbalového zväzu a vtedy som sa otvorene opýtal Jozefa Hrdličku, či náhodou nie je možnosť, že by sme mohli hrať v I. triede. Vyslovene mi povedal, že pravidlá sú také, že musíme začať od II. triedy. My to rešpektujeme. Nelobovali sme a ani sme na to netlačili, len sme sa ho na to opýtali, to bolo všetko. V podstate sme to čakali, že začneme od II. triedy.