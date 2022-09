Srdciari z H. Nemiec o rozpade kádra, svojom odchode či chýbajúcej pokore nového vedenia

K téme rozpadu A mužstva klubu OTJ Hontianske Nemce sa v rozhovore vyjadrili aj Peter Kocka a Jozef Rerich.

H. NEMCE. Téma rozpadu tradičnej futbalovej bašty z Hontianskych Nemiec pomerne výrazne rezonuje v regióne. O tom, čo všetko sa udialo, čo bolo príčinou tohto smutného stavu v obci s 1500 obyvateľmi, prečo klub nezostavil A-mužstvo pre sezónu 2022/2023 vysvetlil čitateľom MY aktuálny predseda klubu Marek Mešter.

Svoje k tejto téme majú však čo povedať aj ikony klubu – dlhoročný kapitán Peter Kocka a Jozef Rerich. Po konci trénera Rastislava Vaščáka totiž ako prví povedali, že v klube nebudú pokračovať práve títo dvaja srdciari.

Po zverejnení rozhovoru s Marekom Mešterom, ktorý akoby odistil granát, sa s nami spojili obaja futbalisti, ktorí chceli vysvetliť, prečo sa rozhodli nepokračovať v rodnej obci a materskom klube. Z praktík aktuálneho vedenia klubu sú rozčarovaní. A navyše, v obci sa stali terčom niektorých obyvateľov.

„Idem s manželkou a 4-ročnou dcérkou na zmrzlinu, stretnem tam miestnych, ktorí po mne kričia, že som zradca. Nemám chuť už ani chodiť von. A aj preto sme sa rozhodli urobiť tento rozhovor, aby sa ľudia dozvedeli pravdu,“ povedal Jozef „Frenky“ Rerich.

„Po dedine nás ohovárajú, kričia po nás,“ doplnil ho Peter Kocka, ktorý bol nielen kapitánom mužstva, ale do jesene 2021 aj členom výkonného výboru klubu OTJ Hontianske Nemce. Predsedom klubu bol jeho otec Pavel.

Poďme si teda zrekapitulovať, čo sa stalo. Jesenná časť sezóny 2021/2022 ešte prebehla relatívne v pokoji, H. Nemce boli strede tabuľky. Všetko sa evidentne zomlelo počas zimnej prestávky. Čo sa teda udialo v klube OTJ Hontianske Nemce?

Peter Kocka: Po jesennej časti minulej sezóny sa moja rodina rozhodla, že skončí s vedením klubu, pretože sme mali veľa svojich starostí a jednoducho, sme to už nestíhali a ani ľudia si to nevážili. Nechceli sme však, aby futbal v obci zanikol, tak sme sa spýtali Mareka Meštera, Pavla Rybára a Miroslava Babiaka, či chcú po nás pokračovať. Súhlasili. A my sme boli radi, že to vzali. Marek Mešter sa stal predsedom klubu, členmi výkonného výboru boli Pavol Rybár a Miroslav Babiak.

Keď prevzali vedenie klubu, spýtali sa mňa a Jozefa Rericha, či budeme hrávať, na čo sme prikývli. Počas zimnej prestávky sme však začali tušiť, že sa niečo deje. Výkonný výbor komunikoval len medzi sebou. A v takejto súťaži by sme mali všetky kroky rozoberať spoločne. Potom sme mali sústredenie, kde sa v skupine cez facebook prihlásilo 12 hráčov, ale napokon tam boli štyria. Tréner tam bol počas celých troch dní s nami.

Prišiel posledný prípravný zápas pred jarnou časťou v Sebechleboch. Po zápase prišlo za trénerom Vaščákom vedenie klubu, že končí. On dopredu nevedel o ničom. Keď sme sa po zápase prezliekali v šatni, prišiel za nami, pochválil náš výkon, všetkým poďakoval a rozlúčil sa. Nechápali sme.

Oznámil nám, že vedenie sa rozhodlo, že tu už nebude trénovať, lebo sa nedohodli na financiách. Podľa nás to bolo od začiatku nasmerované k tomu, že mu dajú menej peňazí, pretože vedeli, že to nevezme a skončí. Lenže toto vedenie ho tu nechcelo, takže to bolo urobené takto, aby to nevyzeralo, že ho vyhodili.

Vždy, keď sme riešili v minulosti nejakého trénera, stále sme sa ako vedenie pýtali všetkých chlapcov, či s ním súhlasia. Už sa nám stalo pri jednom, že s ním dvaja hráči nesúhlasili a tak sme ho nevzali a oslovili sme takého, s ktorým boli stotožnení všetci. Rastislav Vaščák skvele zapasoval do kolektívu, boli sme perfektná partia.

Tesne pred stopkou kvôli covidu sme mali naozaj perfektné mužstvo. Potom odišli Ivan Pařenica a Štefan Sudimak, ale tiež to nebolo z našej vôle. Niektorí chlapci s nimi hrávať proste nechceli. Tak sme to urobili tak, že keď väčšina domácich chcela, aby skončili, tak skončili. Ide o to, že takéto rozhodnutia sme vždy robili spoločne.

Jozef Rerich: Za toto všetko môže jeden člen výkonného výboru, práve on sa vyjadril, že tu Vaščáka nechce. Mám to potvrdené od viacerých ľudí. A týmto to všetko začalo.

“ Stačilo, aby toto vedenie malo trocha pokory. A bolo by všetko v poriadku. „ Jozef Rerich

Takže súhlasíte so slovami Mareka Meštera, že začiatok rozpadu prišiel s odchodom trénera Vaščáka?

Peter Kocka, Jozef Rerich: Určite.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Ktorí hráči z H. Nemiec dostávali za zápasy peniaze

Čo podľa Jozefa Rericha chýba aktuálnemu vedeniu mužstva

Ako to bolo s ich prípadným odchodom na Dobrú Nivu

Prečo ich vedenie klubu nepustilo ani do Sebechlieb

Hlasovanie o ich uvoľnení prebehlo za ich chrbtom

Ako vnímajú, že klub sa nezachránil v piatej lige a ani nezostavil mužstvo do tejto sezóny

Čo podľa nich stačilo urobiť a A-mužstvo by hralo a zrejme sa aj zachránilo v regionálnej súťaži

Ako celú kauzu vnímajú a či ich nemrzí, ako to dopadlo

Či si vedia predstaviť seba ešte v nemčianskom drese a za akých podmienok

Za akých podmienok aktuálne hrávajú v Sebechleboch

Čo sa dialo potom?

Peter Kocka: Tréner bol z toho úplne rozčarovaný. Šli sme si s ním sadnúť. Nič mu nepovedali, nič mu nenaznačili a nič s ním neriešili. Takýto prístup sa nám dvom s Jozefom Rerichom nepáčil. Naše vedenie klubu vždy jednalo s chlapcami na rovinu. Neskôr mal prísť tréner zo Bzovíka, ktorý túto ponuku odmietol a mužstvo ostalo nejaký čas bez lodivoda. Napokon vybavili Jána Palkoviča ako hrajúceho trénera.

Ako to teda bolo s peniazmi? Dostávali hráči, ktorí neboli z H. Nemiec financie a domáci nie?