Lyžiarske hviezdy vyrušovať nemohli. Dobrovoľníčka zo Zvolena o zákulisí SP v Špindlerovom Mlyne

Preteky Svetového pohára žien z pohľadu dobrovoľníčky zo Zvolena.

ZVOLEN/ŠPINDLEROV MLYN. „Nemôže to robiť niekto, kto sa nevie dobre lyžovať alebo nemá super kondičku, pretože je to celodenná fyzická záťaž. Musíte byť technicky zdatný lyžiar a silný najmä v nohách, aby ste si to vedeli aj užiť,“ hovorí Silvia Halvelandová, ktorá sa ako dobrovoľníčka zúčastnila už druhých pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien.

Zvolenčanka tentokrát bola súčasťou takmer 150-členného tímu dobrovoľníkov v Špindlerovom Mlyne, kde sa uskutočnili posledné ženské preteky pred aktuálne prebiehajúcim svetovým šampionátom vo Francúzsku.

Prvýkrát bola Halvelandová súčasťou dobrovoľníckeho tímu pred dvoma rokmi v Jasnej. A aj to zavážilo, že sa rozhodla byť súčasťou tohto veľkého podujatia opäť. „Jediné, čo som zvažovala, bola diaľka, ale napokon som rada, že som išla,“ prezradila v úvode sympatická Silvia s úsmevom.

Pred pretekmi v Jasnej sa robil výber, tentokrát nebol žiadny. „Ostala som zaskočená, či veľmi neriskujú, že tam príde hocikto. Keď som sa im prihlásila mailom, rovno som tam napísala, že som dakedy pretekala a mám už skúsenosti z Jasnej, že mám dobrú kondičku a že si na to trúfam. Odpísali mi hneď, že vitaj na palube,“ zasmiala sa Halvelandová.

Tri typy dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sa rozdeľujú do troch kategórií – na sťahovačov, gatekeeperov a traťových rozhodcov. Zvolenčanka patrila k sťahovačom, ktorí majú na starosti úpravu trate.

Musia ju najskôr vyhladiť, odhrnúť prebytočný sneh preč a upraviť do takého stavu, aby bola pripravená na preteky. Počas pretekov zas sťahujú nahrnutý sneh, ktorý odlieta pretekárkam spod lyží, čo najďalej preč od brán, aby každá štartujúca mala rovnaké podmienky.

Gatekeeperi pracujú napríklad aj s lopatami, keď je veľa snehu, ale primárne je ich úlohou kontrolovať po každom prejazde pretekárky pridelené 2-3 bránky, v prípade potreby ich rýchlo zakrútiť prípadne vymeniť, ak sa zlomia.

Traťoví rozhodcovia zapisujú na papier, či lyžiarka správne prešla im pridelenými bránami. „Na základe zozbieraných záznamov po pretekoch organizátori odobrujú platnosť výsledkov pretekov,“ vysvetlila Halvelandová.

„Všetci dobrovoľníci tu boli výborní lyžiari, ktorí pôsobia v lyžiarskom prostredí, prípadne to boli inštruktori, či bývalí, ale aj aktívni pretekári z lyžiarskych klubov,“ doplnila.

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo všetko mali sťahovači počas pretekov na práci a ako to celé funguje,

čo bolo lepšie zvládnuté oproti pretekom v Jasnej,

ako vnímali možnosť vyrovnania rekordu Ingemara Stenmarka,

ako vnímala výsledky Petry Vlhovej,

čo zaujímavé si všimla z lanovky počas Vlhovej jazdy v nedeľňajšom 2. kole,

aké boli lyžiarske esá mimo pretekov a kamier,

ktorá známa lyžiarka jej na svahu odkývala,

v čom majú preteky v Špindlerovom Mlyne oproti jasnej výhodu,

na aké preteky by sa chcela Silvia ako dobrovoľníčka ešte dostať,

čo pre ňu znamená byť súčasťou pretekov Svetového pohára

Celé dni na svahu

Do dejiska Svetového pohára pricestovala Silvia už vo štvrtok poobede a už hneď podvečer na nich čakal prvý brífing. „Bola som prekvapená, že medzi dobrovoľníkmi bolo pomerne veľa Slovákov,“ povedala bývalá lyžiarka.

Trať pripravovali všetci dobrovoľníci už v piatok, tyčky na sobotňajší slalom boli vytýčené už poobede deň pred prvými pretekmi. V deň pretekov prichádzali sťahovači na svah ešte za tmy, približne po pol siedmej.

„Mali sme výhodu, že sme boli ubytovaní približne 1,5 km od centra Špindlerovho Mlyna. Dokonca neďaleko hotela, kde bola ubytovaná aj Shiffrinová a väčšina pretekárok. Z a do hotela nás vozil ski bus, za pár minút minút sme boli pri zjazdovke,“ usmiala sa dobrovoľníčka spod Pustého hradu.