Vstávali ráno o piatej, na svahu boli 8 hodín. Zákulisie SP v Jasnej očami dobrovoľníčky

„Zážitky ostanú navždy,“ hovorí Silvia Halvelandová.

12. mar 2021 o 10:32 Stanislav Černák

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novinách v predaji od pondelka 15. marca.

JASNÁ/ZVOLEN. Pred pár dňami celé Slovensko žilo pretekmi Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnili v Jasnej.

Zraky fanúšikov sa upierali na najlepšie lyžiarky sveta na čele s Liptáčkou Petrou Vlhovou, ktorá v slalome skončila druhá a obrovský slalom vyhrala.

Samotné preteky boli rozdelené do dvoch dní. Avšak málokto si vie predstaviť, čo všetko je za prípravou trate.

Je to zásluha organizátorov a tvrdej práce približne troch stovák dobrovoľníkov, medzi ktorými bola aj Zvolenčanka žijúca v Budči Silvia Halvelandová. Spoločne s ňou nahliadneme do zákulisia Svetového pohára v Jasnej.

V roku 2016 sa na historicky prvých pretekoch SP v Jasnej bola pozrieť ako diváčka. O päť rokov neskôr už pomáhala s náročnou prípravou trate. Láska k horám a tomuto športu ju priviedli k tomu, aby sa prihlásila medzi dobrovoľníkov.

Musela prejsť výberom

„Lyžujem približne od mojich 3 rokov, počas základnej školy som aj aktívne pretekala. Odvtedy síce ubehlo už veľa rokov, ale nikdy ma lyžovanie neprestalo baviť. Samozrejme, celé tie roky sledujem aj preteky SP v televízii. Mám prehľad skoro o všetkých lyžiaroch a lyžiarkach.

Aktuálne som aj v celkom dobrej fyzickej kondícii, tak mi napadlo, že by mohlo byť fajn spojiť príjemné s užitočným. Bola to aj mimoriadna príležitosť nahliadnuť do zákulisia príprav svetového podujatia a zažiť atmosféru pretekov z iného uhľa pohľadu,“ prezradila v úvode Silvia Halvelandová dôvody svojho prihlásenia medzi dobrovoľníkov.

A tak v decembri 2020 vyplnila online formulár. Nebolo to však, že hneď vezmú každého. Začiatkom februára musela absolvovať výberový tréning.

„Preverovali tam úroveň lyžovania, obratnosť na lyžiach. Až na základe toho vybrali finálny tím dobrovoľníkov na jednotlivé pozície,“ prezradila.

Sťahovala trať

Svetový pohár v Jasnej sa uskutočnil 6. a 7. marca. Zvolenčanka bola súčasťou približne 60-členného tímu sťahovačov trate, tzv. Slip Crew. Tí nastupovali „na šichtu“ už v pondelok 1. marca.

Technici a strážcovia trate ešte o týždeň skôr, tzv. strážcovia brán – Gatekeeperi deň pred pretekmi.

Rozdelenie dobrovoľníkov: Strážcovia trate - kontrolóri: Nastúpili dva týždne pred pretekmi, ako aj počas nich, strážili tréningovú a pretekársku trať, aby na ne nikto mimo organizátorov nevstúpil. Pomocní technici: Nastúpili 2 týždne pred pretekmi a stavali siete popri trati a pomáhali pri balkovaní – napúšťaní vody do snehu pomocou špeciálnych tyčí s tryskami, aby trať bola dostatočne tvrdá a zmrznutá Gatekeeperi: Nastúpili deň pred pretekmi, aj počas nich, lopatami odhadzovali prebytočný sneh z okrajov trate, ktorý sťahovači nahrnuli a počas pretekov hrabľami zahladzovali nerovnosti na trati pri bránkach.

A čo bolo úlohou Slip Crew?

„Našou úlohou bolo vyhladiť pretekársku trať lyžami sťahovaním bočným zosuvom, aby bola kompaktná a neboli na nej stopy od ratraku. Ratrak a ani iný mechanizmus už na svah niekoľko dní pred pretekmi ísť nemôže, tak úlohou sťahovačov je tiež aj lyžami odhŕňať preč všetok čerstvo napadaný sneh, ktorý je pre pretekárky na trati nežiadúci, nakoľko lyžujú na technickom a vodou napustenom zamrznutom snehu,“ opísala Halvelandová svoju hlavnú náplň práce.

Lenže, nešlo iba o pretekárske trate, ale aj tréningové.

„Počas týždňa bolo treba podľa potreby zhŕňať tréningovú trať, na ktorej už od utorka trénovali niektoré súťažiace. Sťahovači sú tiež veľmi dôležitou súčasťou pretekov, kedy po odjazdení každej pretekárky sťahujú nahromadený sneh z trate preč, aby bola počas celých pretekov čo najviac rovnaká a preteky boli čo najspravodlivejšie,“ vysvetlila ďalej.

Denne na lyžiach 7 až 8 hodín

Na svahu boli dobrovoľníci rozdelení do 4 skupín, každá mala svojho vedúceho inštruktora. Inštruktori boli vysielačkou v spojení s veliteľom trate, ktorý zadával úlohy podľa potreby, počasia a aktuálneho stavu trate, ktorá sa kontrolovala každý deň aj niekoľkokrát.