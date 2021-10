Klokoč má zvonicu, medokýš aj múzeum v starej škole

Minerálny prameň je bohatý na železo.

1. okt 2021 o 21:51 TASR

KLOKOČ. Múzeum v starej škole, zvoničku na cintoríne i minerálny prameň môžu navštíviť turisti v podpolianskej obci Klokoč. Ako pre TASR povedal bývalý starosta obce Jozef Výbošťok, prvé zmienky boli o tom, že do zvoničky ukladali zosnulého, pretože je tam kamenný múr.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Následne sa osadil aj zvon a ten plnil úlohu umieračika, ktorý oznamuje úmrtie našich obyvateľov,“ spomenul.

Ako dodal, keď sa trikrát preruší zvonenie, zomrel muž, keď dvakrát, zomrela žena. „Zvon je z konca 18. storočia. Stále platí, že zvon zvoní, keď niekto umrie, tradícia sa musí zachovať,“ zdôraznil s tým, že zvoničku nájdu turisti pri vstupe do areálu obecného cintorína.

Poznamenal tiež, že obnova zvoničky bola so súhlasom pamiatkarov, pretože strecha a aj krov boli vo veľmi zlom stave. „Pod prísnym dohľadom sme robili novú strechu,“ zhrnul.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klokoč si vo fľašiach v obchode nekúpime Čítajte

Minerálny prameň Nový Polom v Klokoči je podľa neho bohatý na železo a v minulosti bol záujem aj o to, aby sa vodou liečila chudokrvnosť. Povesť hovorí, že v jeden meter širokom a rovnako hlbokom žriedle akoby sa varila, blbotala a klokotala voda, a preto si v nej chcel žobrák uvariť zemiaky.

„Chceli sme ju aj plniť do fliaš, záujemcovia však chceli, aby to bolo pod ich značkou, s čím sme nesúhlasili. Voda voľne odteká do odtoku, v obci je tradícia čapovania vody do fliaš,“ podotkol Výbošťok s tým, že v okolí Klokoča sa nachádza viac prameňov s minerálnou vodou.

Múzeum v starej škole v Klokoči má pôvodné drevené lavice, v ktorých sedávali žiaci, tabuľu i starú podlahu. Súčasťou sú aj pôvodné školské pomôcky, papierové plagáty, podľa ktorých sa deti učili abecedu, pravítka a knihy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Retro múzeum v starej škole má pôvodné drevené lavice i tabuľu Čítajte

Medzi vzácne predmety patria aj staré viazané zošity a vysvedčenie miestnej občianky, ktorá do klokočskej školy chodila.

„Starý školský drevený peračník som kúpil od pána, ktorý ho mal po svojom starom otcovi. Je celý drevený, dá sa vysunúť a je na ňom aj pravítko. Pochádza približne z roku 1932,“ povedal zakladateľ a vedúci múzea Stanislav Krško.