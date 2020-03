Polášek o odložení OH: Je to škoda, olympiádu by som chcel zažiť aspoň raz v živote

Polášek urobí všetko pre to, aby sa aj o rok dostal do Tokia.

25. mar 2020 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu si nevyberá a ruší jedno športové podujatie za druhým. V utorok bolo oficiálne potvrdené odloženie olympijských hier v Tokiu, ktoré by sa podobne ako futbalové majstrovstvá Európy mali uskutočniť v roku 2021.

Aktuálna situácia neteší ani elitného slovenského deblistu Filipa Poláška, ktorý mal po vynikajúcej predošlej sezóne našliapnuté k tomu, aby sa premiérovo predstavil pod piatimi kruhmi.

„Či ma to mrzí? O tom sa môžeme porozprávať na konci kariéry. Beriem to ako fakt. Sú veci, ktoré neovplyvním a keby som si z nich robil ťažkú hlavu, tak ma asi porazí. Sústredím sa na to, čo dokážem ovplyvniť. Samozrejme, je to škoda. Olympiádu by som chcel zažiť aspoň raz v živote. Uvidíme, či sa to podarí, necháme sa prekvapiť. Ako som povedal, treba to brať ako fakt a urobiť všetko pre to, aby som sa na olympiádu dostal o rok,“ povedal v rozhovore pre SITA aktuálne ôsmy hráč deblového rebríčka ATP.

Filip Polášek triezvo usúdil, že odloženie olympiády bolo za aktuálnych okolností jediné možné riešenie. „Nejde iba o tenistov. Tí sa aj počas relatívne krátkeho obdobia dokážu dostať do formy, ale približne 40% športovcov stále nemá splnené kritéria, čo je enormné číslo. Do júna sa nikde nepreteká, takže neviem, ako by to zvládli. Nedáva to žiadnu logiku a nemá zmysel, aby sa dosahovali podpriemerné výkony,“ zhodnotil Polášek.

Nevídaná situácia zamotala hlavy aj predstaviteľom Asociácie tenisových profesionálov (ATP), ktorí sa budú snažiť, aby sa aj napriek odloženiu viacerých popredných turnajov zachovala istá spravodlivosť v jednotlivých rebríčkoch.

„Uvidíme, aký systém vymyslia. Na stole ich je viacero, teraz ťažko povedať, ku ktorému sa napokon uchýlia. Momentálne sa neodrátavajú žiadne body, čo určite bude niekoho zvýhodňovať a iným hráčom to uškodí viac, ako keby sa normálne hralo. Nemôže to ani zrazu všetko vypadnúť, pretože to by boli úplne drastické zmeny,“ myslí si 34-ročný Zvolenčan Polášek.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška priznáva, že pokiaľ by sa OH uskutočnili v pôvodnom termíne, k dnešnému dňu by mal garantovanú účasť v Tokiu iba Filip Polášek s jeho deblovým partnerom, respektíve partnerkou v prípadnej miešanej štvorhre. Odloženie najväčšieho športového sviatku dáva novú šancu ostatným tenistom spod Tatier.

„Deadline na kvalifikovanie sa na OH mal byť grandslamový turnaj Roland Garros, ale v pôvodnom termíne. Súčasná situácia však spôsobila, že sa zrušilo päť alebo šesť veľkých turnajov. Andrej Martin, Norbert Gombos či Viktória Kužmová tak stratili šancu na to, aby si prípadnými dobrými výsledkami na týchto turnajoch vybojovali také rebríčkové postavenie, aby sa kvalifikovali. Odloženie olympiády o rok nám dáva nádej, že Slovensko by mohlo mať v Tokiu vyššiu účasť ako teraz. Verím, že v roku 2021 to nebude iba o Filipovi Poláškovi,“ uviedol pre SITA Igor Moška.