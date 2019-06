Futbal v regióne: Výsledky, komentáre a tabuľky zo záverečných kôl sezóny

Kováčová potvrdila víťazstvom triumf v IV. lige, Detva uspela v zápase o všetko. Lieskovec tretí, H. Nemce majstrom oblasti.

17. jún 2019 o 10:04 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Šalková 3:2 (2:0)

Góly: 13. Giertl (11 m), 43. Shushpanov, 50. Giertl – 79. a 90. Zimnikoval. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Machyniak, 525 divákov.

Kováčová: Polóny (83. Strapec) – Plavec, Shuper, Skydan, Majerčík, Ríša, Giertl, Duda, Lauč (61. Volko), Shushpanov (46. Šanta), Turák (71. Kujan)

Na záverečný zápas sezóny bolo v Kováčovej zvedavých neuveriteľných 525 divákov. Dôvod bol jednoduchý. Ak by domáci uspeli, mohli by prepuknúť majstrovské oslavy. Od úvodu sa hral kvalitný zápas, oba tímy sa snažili hrať kombinačný futbal, domáci mali navrch v prechode do útoku a dávali do šestnástky hostí nebezpečné centre. Avšak hostia zo Šalkovej boli zdatným súperom Prameňa. Do vedenia šli domáci v 13. minúte, Duda aktívne napádal brankára, vypichol mu loptu a bol faulovaný. Penaltu premenil Giertl. Druhý gól Prameňa padol po dôraze v šestnástke, v 43. minúte sa presadil Shushpanov. Domáci mali v prvom polčase viac šancí, ale nepodarilo sa im ich premeniť. V 50. minúte pridal tretí gól Kováčovej opäť Tomáš Giertl. Kováčová sa snažila udržať náskok do konca zápasu, no hostia začali hrať aktívne, v 79. minúte znížil na 1:3 Zimnikoval. Domáci sa však o výsledok strachovať nemuseli, Zimnikoval sa síce presadil ešte raz, ale až v nadstavenom čase a po jeho góle odpískal hlavný arbiter koniec stretnutia, po ktorom vypukli v Kováčovej menšie oslavy. Futbalisti sa poďakovali divákom, spoločne skandovali a po zápase ich čakalo posedenie pri guláši.

Pliešovce – Č. Balog 1:4 (0:2)

Góly: 77. Bobor – 20. a 78. Mózer, 35. Betka, 46. M. Auxt. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Danko, 100 divákov.

Pliešovce: Gnida – Polaček (58. Balkóci), Kouřil, Vilhan (74. Rell), Malatinec (83. Soboňa), Hradňanský, Sýkora, Bobor, Kudlík (90. Paľov), Hraško, Jamnický

Tatran sa chcel rozlúčiť s domácimi fanúšikmi v poslednom zápase sezóny víťazstvom. Hostia boli dobrí a silní na lopte, pozorne bránili a hrali na brejky, ktoré im vychádzali. V prvej polovici úvodného dejstva mal gólovú šancu najskôr domáci Vilhan, potom neskôr šiel sám na gólmana Kudlík, ale Pliešovce do vedenia nešli. Dokonale sa potvrdilo pravidlo nedáš-dostaneš, po rýchlom brejku skóroval v 20. minúte Mózer – 0:1. Domáci mali opäť sľubnú príležitosť a opäť sa potvrdilo vyššie spomínané pravidlo, v 35. minúte zvyšoval na 2:0 pre hostí Betka. Ani po zmene strán sa Pliešovce nevzdávali, chceli zápas otočiť vo svoj prospech. Avšak hneď v úvode druhého dejstva inkasovali domáci po hrubej chybe tretí gól. Tatran sa otriasol aj z tohto. Potom šli domáci dvakrát sami na brankára, Kudlík a Vilhan mali ďalšie šance, ale tie ostali nepremenené. Až v 77. minúte znižoval Bobor. Tatran sa dlho netešil o minútu na to pečatil konečný výsledok Mózer. Čierny Balog vyhral zaslúžene, ale pre Pliešovce je takýto výsledok krutý. Domáci sa snažili, ale viac ako jeden gól im v tomto zápase nebolo súdené streliť.

Detva – N. Baňa 3:2 (2:2)

Góly: 30. Krstich (11 m), 31. Rapčan, 71. Berkeš – 39. a 40. Tužinský. ŽK: 3 – 3. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Halfar, 100 divákov.

Detva: Torbica – Šťastný (60. Berkeš), Ilić, Krstich, A. Michálik, Mičuda, Sekereš, Tužinský, Šulek (85. Dianiška), Rapčan, Karásek

V zápase posledných dvoch tímov tabuľky šlo o všetko. Detva potrebovala vyhrať alebo remizovať, naopak, Novobančania, ak nechceli byť poslední, museli bezpodmienečne vyhrať. Tento fakt sa spočiatku prejavil aj na hre oboch mužstiev, ktorá bola poznačená dôležitosťou stretnutia. Detvania udreli v rozpätí 120 sekúnd. Najskôr premenil v 30. minúte pokutový kop Krstich, z ďalšieho protiútoku skóroval Rapčan. Hostia však nezložili zbrane a ešte do polčasu v divokom závere vyrovnali. Aj Nová Baňa strelila dva góly v rozpätí dvoch minút, v oboch prípadoch bol úspešným strelcom Tomáš Tužinský. Po zmene strán sa pokračovalo v tempe hry z druhej polovice prvého dejstva. Nik nechcel urobiť chybu. O všetkom napokon rozhodla 71. minúta a gól domáceho Berkeša. Hostia už znížiť nedokázali, navyše v záverečnej minúte videl červenú kartu Vlčko. Nová Baňa je tak istým zostupujúcim do nižšej súťaže.

Tisovec – Hriňová 3:1 (1:1)

Góly: 19., 48. a 75. Husanik – 25. Melich. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Kolofík, 80 divákov

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Purdek, Jablonský, Melich, D. Vreštiak, Paprčka, Slosiarik, Poduška, Bambura, Hronček

V zápase Tisovca s Hriňovou už o nič nešlo, hostia pricestovali k súperovi bez náhradníkov, ale prvých 15 minút boli lepším tímom. Paradoxne, do vedenia šli domáci v 19. minúte. Zhruba v 21. minúte začali padať krúpy a spustil sa hustý a silný lejak. Na ihrisku stála voda a zápas sa na nejaký čas prerušil. Pauza pomohla hosťom, ktorí vyrovnali v 25. minúte zásluhou Melicha. Po tom sa hral až do prestávky vyrovnaný futbal. Po zmene strán bol Tisovec lepším mužstvom, čo dokumentovali dvoma strelenými gólmi, ktorými hetrik skompletizoval Husanik. Tisovec mohol pridať aj štvrtý gól, ale v 80. minúte brankár Vreštiak zlikvidoval pokutový kop domácich. Celkovo sa hral slušný zápas v pokojnom tempe.

Ostatné výsledky 26. kola: Medzibrod – Badín 0:3, Rakytovce – S. Ďarmoty 5:1, Tornaľa – Príbelce 2:0

1. Kováčová 26 19 6 1 73:23 63

2. Rakytovce 26 20 2 4 57:28 62

3. Medzibrod 26 14 9 3 42:23 51

4. Badín 26 13 7 6 48:23 46

5. Príbelce 26 14 3 9 55:44 45

6. Šalková 26 12 3 11 58:46 39

7. Č. Balog 26 12 2 12 64:53 38

8. S. Ďarmoty 26 11 5 10 50:48 38

9. Tornaľa 26 9 5 12 41:57 32

10. Tisovec 26 7 3 16 35:64 24

11. Pliešovce 26 5 7 14 35:56 22

12. Hriňová 26 5 5 16 33:58 20

13. Detva 26 5 4 17 35:71 19

14. N. Baňa 26 4 3 19 26:58 15

V. liga skupina C

Hrochoť – Lieskovec 1:0 (1:0)

Góly: 33. V. Maľa, ŽK: 1 – 3 Rozhodoval: Bednárik, 50 divákov.

Lieskovec: Pav. Kováč – P. Krkoš, M. Šimšík, D. Vrbovský, M. Vronský, F. Sylvester, M. Borgoň (80. M. Výbošťok), Ľ. Vrana, A. Gajdoš, E. Schillinger, M. Kováčik (54. T. Trnavský)