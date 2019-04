Zabudnuté miesto. Nadšenci oživujú kedysi obľúbenú lokalitu

Prírodnú lokalitu v minulosti vyhľadávali kvôli oddychu aj rybačke.

10. apr 2019 o 19:06 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Jednotný postup pri budovaní turistickej infraštruktúryPohronskej hradnej cesty môže zvýšiť jej atraktívnosť a návštevnosť.

„Je jednoduchšie propagovať pamiatky, ktoré sú niečím prepojené, ako tie, čo stoja samostatne. Podobne to vidíme napríklad na hradoch v nemeckom Porýní,“ vysvetľuje Ján Beljak, ktorý je vedúcim výskumu na Pustom hrade a predsedom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Rovnaké architektonické prvky

V prvej fáze projektu sú do spoločných aktivít zapojené hrady Revište, Šášov, Pustý hrad, Zvolenský zámok, ale aj zaniknutý hrad Peťuša a opevnený benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku.

Zámerom je na základe spoločných znakov týchto pamiatok vybudovať jednotný nadčasový turistický mobiliár na Pohronskej hradnej ceste, a to na samotných hradoch, no tiež na prístaviskách a kotviskách na vodnej trase.

„Výstupy z pracovného stretnutia budú slúžiť ako podklady pre vyhlásenie architektonicko-krajinárskej súťaže na vytvorenie jednotného katalógu prvkov mobiliáru, ktorej garantom bude Slovenská komora architektov,“ ozrejmuje Iveta Niňajová, predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji.

„Víťazný návrh jednotlivých prvkov mobiliáru, ako sú navigačné tabule a smerovníky, odpočinkové miesta, detské preliezačky, fotopointy či informačné tabule, budeme následne realizovať na jednotlivých lokalitách Pohronskej hradnej cesty,“ dodáva Niňajová.

Okrem mobiliáru už pripravujú aj prvý propagačný materiál, ktorý bude stručne informovať o lokalitách na Pohronskej hradnej ceste. Chcú ním dostať do povedomia návštevníkov tento jedinečný projekt ešte pred prichádzajúcou letnou turistickou sezónou.

Štrnásť historických pamiatok

Pohronská hradná cesta na približne 60 kilometrov dlhej trase aktuálne zahŕňa 14 hradov a hradných ruín či iných pamiatok. Niektoré z nich sú už zaniknuté, ako hrad Breznica, Rudno, Teplica, Žakýl či Peťuša.

Ide o novovznikajúci projekt cestovného ruchu v rámci tematických produktových línií Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Cieľom našej spolupráce, ktorú koordinujú organizácie cestovného ruchu, je zvýšiť návštevnosť jednotlivých zastavení Pohronskej

hradnej cesty,“ hovorí Ratibor Mazúr z hradu Revište, ktorý je autorom myšlienky budovania Pohronskej hradnej cesty. Dodáva, že projekt pohronských hradov už má svoju webovú stránku.

V minulosti sa Pohronská cesta križovala vo Zvolene so známou historickou severojužnou cestou Via magna. Stálo pri nej viacero hradov, ktoré mali najmä strážnu funkciu. „Tieto pamiatky sú dnes prístupné nielen autom, peši či na bicykli, ale aj po rieke,“ dodáva Ján Beljak.

Dôkazom sú aj staré fotografie

Práve pre pltníkov aj bežných vodákov splavujúcich Hron sa pripravuje prvá atrakcia v podobe móla pod hradom Peťuša, dočkať sa ho majú už v tejto letnej sezóne.

„Je to miesto, ktoré nie je pre Zvolenčanov z hľadiska turistiky a rekreácie novinkou. V 50. – 60. rokoch bývalo hojne navštevované, Zvolenčania tam chodili chytať ryby, plávať, relaxovať,“ ozrejmuje Beljak.

„Pri prechádzkach na Peťušu, ako sa volálúka pod hradom, chodili aj na rovnomenný hrad,“ dodáva. Dokazujú to staré fotografie jeho rodiny z 50. – 60. rokov.

„Na jednej fotografii, ktorú som našiel po starom otcovi, je zachytená čistinka pri Hrone pod hradom a na ďalších fotkách aj hrad samotný. Je na nich uvedený rok 1953 a pri obidvoch lokalitách označenia Peťuša. Samotný názov čistinky sa objavuje aj ako miestopisný názov na topografických mapách,“ vysvetľuje.

Miesto zrejme v 70. – 80. rokoch stratilo medzi Zvolenčanmi na atraktivite, postupne zarastalo a upadlo do zabudnutia. Dnes to chcú zmeniť, Beljak pripomína, že je to príjemné miesto v tieni stromov so sútokom dvoch bezmenných potokov s Hronom, roklinou a pekným brehom Hrona, kde budú môcť vodáci bezpečne pristáť.

Ak si mólo na Peťuši vodáci obľúbia, ďalšie pre nich plánujú vybudovať na Šášove a na Revišti.

O charakteristických prvkoch turistickej infraštruktúry a servise pre návštevníkov jednotlivých lokalít na Pohronskej hradnej ceste s ohľadom na špecifiká a historické jedinečnosti každej z lokalít hovorili autori projektu na stretnutí na Zvolenskom zámku.

Organizovali ho oblastné organizácie cestovného ruchu Región Gron a Stredné Slovensko s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja a ďalšími zainteresovanými partnermi.