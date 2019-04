Chodník k Peťuši je spriechodnený

Neskôr chcú chodník predĺžiť, pokračovať by mohol až na Ostrú Lúku.

9. apr 2019 o 22:20 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Vďaka takmer štyridsiatke dobrovoľníkov je chodník na Peťušu po sobotňajšej brigáde obnovený. Vedie z Červeného medokýša popri Hrone, zhruba po 15 minútach chôdze vás zavedie na čistinku Peťuša pod niekdajším rovnomenným hradom. Je to miesto, kde má do leta stáť prístav pre vodákov.

Chodník dlhý asi 1,6 kilometra vybudovali dobrovoľníci pred tromi rokmi, vždy po zime však potrebuje výraznejšiu údržbu. Vyčistiť od kameňov, konárov aj väčších pňov, aby bol bezpečne priechodný.

Dve skupiny

Brigádnici sa rozdelili na dve skupiny; kým jedna, koordinovaná Jaroslavom Stehlíkom, zostala pracovať na čistinke Peťuša, druhá si to vyšliapala ešte o kus vyššie na nádvorie niekdajšieho hradu, ktorý znovuobjavili pred 22 rokmi a začali skúmať pred deviatimi rokmi.

V sobotu tam dobrovoľníci pod vedením Jána Beljaka a Noémi Beljak Pažinovej zasypávali odkryté sondy po archeologickom výskume a opravovali prístupový chodník.

„Pustý hrad už pozná každý, kým Peťuša je návštevníkmi stále takmer nepoznané miesto a my chceme, aby ho znovu objavili. Aby si uvedomili, že v okolí Pustého hradu boli v minulosti aj iné významné lokality,“ hovorí Jaroslav Stehlík zo združenia Priaznivci Pustého hradu.

Hovorí aj o možnom prepojení Pustého hradu a Peťuše s Ostrou Lúkou. „Dúfam, že sa už podarí definitívne zachrániť Kaštieľ Ostrolúckych. V budúcnosti by mohol chodník s riadnym turistickým značením spájať všetky tieto lokality,“ dodáva.

Ruky dobrovoľníkov postavili pri čistinke novú lávku cez potok. „Predpokladal som, že nám to pôjde rýchlejšie, ale zabrala nám dosť času. Chceli sme tam vybudovať aj oddychové miesto so sedením a s ohniskom, nestihli sme, dokončíme to niekedy v najbližších týždňoch,“ prezrádza s dôvetkom, že ho teší záujem ľudí o brigádu.

Dážď si to rozmyslel

„Okrem skalných prišli aj ľudia, ktorých som nepoznal. Možno ich pritiahla aj skutočnosť, že na hrade Peťuša mali brigádu spojenú s odborným výkladom archeologičky Noémi Beljak Pažinovej, ktorá miesto skúmala so svojimi študentmi archeológie, a jej manžela Jána Beljaka,“ mieni.

„Počítal som síce, že príde okolo sto ľudí, ale vzhľadom na počasie, veď ráno ešte pršalo, je to super návštevnosť. Mám z toho dobrý pocit.“

Meteorológovia predpovedali intenzívne dažde, vydali aj výstrahu, no nad Peťušou krátko mrholilo, keď už lopaty, čakany, motyky či hrable vrátili brigádnici na svoje miesto a pochutnávali si na zaslúženom guľáši. Samozrejme, pod strechou.