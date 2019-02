Rozhodla až ôsma séria nájazdov, Zvolen v Trenčíne získal iba bod

Zvolenčania vyhrávali 1:0, aj 2:1, napokon prehrali po dramatických nájazdoch.

17. feb 2019 o 20:14 TASR

HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen 3:2 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 49. Sádecký (Hecl, Bartovič), 57. Radivojevič (Starosta, Rýgl), rozh. sam. nájazd Radjenovic - 14. Zuzin (Pöyhönen, Mitchell), 44. Chovan (Šišovský, Ulrych). Rozhodovali: Kalina, Štefík – Jobbágy, Kacej, vylúčení na 2 min: 8:7, navyše: Hlinka 10 min OT za bitku - Vandas 10 min za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2863 divákov

Trenčín: Valent – Starosta, Rýgl, Krejčí, Cebák, Gula, Bohunický, T. Bokroš – Ölvecký, Radjenovic, Radivojevič – Bartovič, Sádecký, M. Hecl – Sojčík, J. Švec, T. Varga - D. Hudec, R. Dlouhý, Mikula – Michal Hlinka

Zvolen: Skapski – Fraser, Pöyhönen, Pufahl, Vandane, Ulrych, Hraško, P.Marcinek, D. Růžička – Handlovský, Kytnár, Vandas – Obdržálek, Michal Chovan, Šišovský – Kelemen, Mitchell, P. Zuzin – Andrisík, S. Petráš, M. Roman

Hostia spod Pustého hradu začali zápas aktívnejšie. Už po 15. sekundách mohol otvoriť skóre Handlovský. Puk sa k nemu odrazil z rohu klziska, ale nevedel ho usmerniť za Valentov chrbát. O štyri minúty bol na konci kombinačnej akcie Kytnár, dostal však prihrávku pod nohy a nemal ideálnu pozíciu na zakončenie. Postupom času sa osmeľovali aj Trenčania. V 8. minúte Krejčího nahodený puk tečoval pred Skapskim Sádecký mimo. O chvíľu nato sa prebil do zakončenia Bokroš, jeho vyrazený pokus však Krejčí do bránky neumiestnil. Zvolenčania sa do vedenia dostali v 14. minúte. V presilovej hre vystrelil Zuzin a tečovaný puk preskočil Valentovu lapačku. V závere úvodnej dvadsaťminútovky sa nepresadil v šanci Ölvecký a následne trafil z ťažkého uhla žŕdku.

Hosťom patril aj úvod druhej tretiny. Tridsaťsekundová presilová hra priniesla delovku Vandana od modrej čiary a následný tlak pri výhode o jedného hráča. V 25. minúte už pri vyrovnaných silách na ľadovej ploche tečoval pred Valentom puk Petráš, ten sa už kĺzal za bránkovú čiaru, ale na poslednú chvíľu ho do rohu klziska odpálil brániaci hráč. Dukla mala ideálnu možnosť vrátiť sa do stretnutia počas takmer jeden a polminútovej výhody o dvoch hráčov. Po góle volalo najmä zakončenie Bartoviča, na ktorého "zívala" odkrytá bránka hostí, ale skúsený útočník puk dobre netrafil. Aktivita domácich hokejistov naberala na sile. V závere druhej tretiny mal vyrovnanie v presilovej hre na hokejke Sojčík, lenže puk nebol presný.

V úvode záverečnej tretiny sa hosťom podarilo zvýšiť skóre. Pri nájazde dvoch na jedného ponúkol Šišovský ideálnu prihrávku Chovanovi, ktorý do odkrytej časti bránky poslal hostí do dvojgólového vedenia. V 49. minúte Zvolenčania nezvládli návrat vylúčeného hráča domácich. Trenčania sa dostali do brejku a po vyrazenej strele puk do prázdnej bránky dopravil Sádecký. Aktivita Trenčanov mohla byť odmenená gólom 4 minúty pred koncom zápasu, ale Ölveckého zakončenie zblízka skončilo iba na tele brankára. V 57. minúte sa domácim podarilo vyrovnať. Nahodený puk od Starostu sa odrazil pred Radivojeviča, ktorý strelou po ľade poslal zápas do predĺženia.

V dramatickom vyvrcholení zápasu napokon rozhodol až v ôsmej sérii samostatných nájazdov Radjenovic.