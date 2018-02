Problémom severnej R2 nie je Zvolen, ale majitelia pozemkov medzi Zvolenom a Sliačom a ceny pozemkov

AD: Obchvat Zvolena. Problém s financovaním a trasovaním, Zvolen zbiera politické body bez záruky.

27. feb 2018 o 12:44 Peter Košík

Je zaujímavé, ako sa upustilo od rétoriky možného poškodenia prameňov, keď beztunelový severný variant neprekáža už ani ministerstvu zdravotníctva. Znovu sa vynárajú ako huby po daždi špekulácie okolo severnej trasy R2 medzi Zvolenom a Sliačom. Tiež článok v MY č. 5 o ochranných pásmach a nevyhnutnosti ich ochrany. Žiaľ, pisateľ zabudol, že pásma existujú prvého a druhého stupňa ochrany. Trošku sa mu poplietli hrušky s jablkami. V tom druhom pásme ochrany, kadiaľ je plánovaná severná R2, sa nachádza aj existujúca R1, železnica na trase Zvolen – B. Bystrica a dokonca aj benzínová čerpacia stanica na Rákoši. V tom prvom stupni ochrany sa nachádza vyše tucet rodinných domov pod sliačskymi kúpeľmi a dokonca cintorín, ale to už asi nikomu nevadí – alebo sa tvári, že o tom nevie?

Podzemný variant štvorprúdovej R2 popod Lučeneckú asi nepoteší žiadneho vodiča a určite nie Zvolenčana. Keď si predstavíme že jeho výstavba by trvala minimálne 5 rokov, tak celý tranzit vozidiel by smeroval cez križovatku popod Zvolenský zámok na Jesenského a prípadne Sokolskú ulicu. Potom Lieskovskou cestou cez Lieskovec, ktorý nápor vozidiel po dobu minimálne 5 rokov určite nezvládne. Ak pripočítame k terajšej prehustenej doprave popod zámok plus nárast minimálne 25 000 vozidiel za deň, Zvolen dopravne skolabuje. A to sa bavíme o minimálne piatich rokoch výstavby!

Ďalšie špekulácie sa ukazujú na pilieroch R2 ponad Lučeneckú cestu cez Zvolen. Tento nápad, ktorý by bol jednak niekoľkonásobne drahší, by určite zlikvidoval archeologické miesto na Haputke a zohyzdil by úplne kolorit Zvolena. Demagógovia sa odvolávajú na Považskú Bystricu, kde museli diaľnicu smerovať ponad údolie, v ktorom už stáli rodinné domy. Ešte že sa niekto snaží nahovoriť Zvolenčanom, aké to bude pre nich pekné a užitočné. V tejto potemkinovskej trase stoja pilierom ešte dva cestné viadukty a jeden železničný most pri Neresnici. Takže zase iba zavádzanie a klamanie.

Prečítajte si tiež: Obchvat Zvolena: Problémy s financovaním a trasovaním, vedenie Zvolena zbiera politické body bez záruky

Pravda o blokovaní severnej R2 je úplne inde, ako sa o nej verejne hovorí. Minulý rok sa nemenovaný vlastník pozemkov medzi Zvolenom a Sliačom vyjadril pred mojimi rodinnými známymi, že „severný variant R2 sa nemôže stavať, lebo on tam vlastní pozemky a prenajíma ich družstvu“. To však netušil, že sa konečne a úprimne povedala PRAVDA nahlas a kto je proti severnej R2. Týmto ľuďom je absolútne jedno, čo bude so Zvolenom a jeho obyvateľmi, najmä jeho južnej časti. Takíto chamtivci hľadia iba na svoje peniaze a zisky z prenájmu či možného predaja pozemkov.

Matematika je veľmi jednoduchá. Štát vykupoval pozemky v Nitre pod Jaguár za 15 až 17 eur za štvorcový meter a v tomto regióne sa stavebné pozemky predávajú za minimálne 60 eur za štvorcový meter. A teraz si vieme rýchlo spočítať, o akú sumu prídu majitelia pozemkov v prípade výstavby severnej R2 a nie výstavby rodinných domov IBV, tak ako to uvádza napríklad primátor Sliača v článku MY č. 7 o meste Sliač: „Dnes je asi najlukratívnejším miestom na bývanie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Na to, aby sa mohlo ešte ďalej rozširovať, je priestor najmä v individuálnej bytovej výstavbe. Projekt IBV Juh je rozdelený na 52 stavebných parciel, na deviatich už stoja nové domy.“

V prípade diaľnice či rýchlostnej cesty ešte musí byť pozdĺž jej trasy zachované ochranné pásemo, kde sa stavať domy nesmú. Hneď za ochranným pásmom nebude mať cena pozemku trhovú cenu, ale určite nižšiu. A zase by si niekto mydlil ruky naprázdno, lebo dostane podstatne menej peňazí. Na to všetko títo špekulanti zneužili slušných Sliačanov do petície, ktorí ani netušili, že v skutočnosti nejde o zachovanie prameňov, ale iba o niekoho peniaze z pozemkov. Asi by mnohí svoj podpis pod petíciu zvážili.

Normálnemu človeku by južný zámer cez Zvolen po pilieroch pripadal ako škrabanie sa okolo celej hlavy, ale ako je už v tejto dobe populárne: za všetkým hľadaj peniaze! Kto má peniaze, má aj pravdu, aj médiá a v konečnom dôsledku si za peniaze nájde aj spojencov, ktorí mu zase za vidinu peňazí budú pomáhať aj na sociálnych sieťach.

A celá kauza okolo severného variantu R2 Zvolena tiež nie je výnimkou. Na portáli katastra nehnuteľností www.mapka.gku.sk možno zistiť vlstnícke vzťahy k pozemkom a keď si človek prekryje katastrálnu mapu s plánovanou trasou severnej R2, hneď je nad slnko jasné, koho sa výstavba bytostne dotkne.

Severný variant R2 je najlacnejší, najrýchlešie postaviteľný a neohrozí ani podzemné minerálne pramene. Tento variant však neprinesie nádejné zisky ľuďom, ktorí hľadia iba na osobný finančný prospech a použijú k tomu aj naivitu ďaľších občanov, ktorí skutočnú pravdu nepoznajú. Peniaze z možného predaja pozemkov majú silnú moc a v prípade severnej R2 Zvolena to platí vrchovate. Ani v tomto prípade nevíťazí zdravý rozum nad peniazmi. Najsmutnejšie je, že sa to pravdepodobne bude opakovať pri ďalších a ďalších kauzách, ktoré nám život na Slovensku prinesie. Márne budeme volať po spravodlivosti a náprave spoločnosti, pokiaľ budeme ustupovať a zatvárať si oči pred tlakom peňazí.

Severný variant R2 by priniesol dopravné odľahčenie štyridsaťtisícového okresného mesta Zvolen. Splnil by koncepciu južného prepojenia R2 Bratislavy s Košicami, severo-východného prepojenia B. Bystrice s Lučencom a zvýšil by bezpečnosť dopravy, ktorá je vo Zvolenskom okrese v červených číslach.

Koľko dopravných nehôd, ľudského nešťastia alebo ľudských obetí musí prísť, aby zdravý rozum zvíťazil nad peniazmi? A aby skutočné argumenty posudzovali odborníci a nezosmiešňovali ich kdejakí plesmajstri šoubiznisu či peniazmi opojení špekulanti?

Raz sa aj oni môžu ocitnúť na strane poškodených a až potom pochopia, aký namáhavý je boj za pravdu.

Autor je poslanec mesta Zvolen a BBSK