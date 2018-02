Obchvat Zvolena: Problémy s financovaním a trasovaním, vedenie Zvolena zbiera politické body bez záruky

Ako bude financovaný obchvat Zvolena? Kadiaľ presne povedie? Doriešená nie je ani jedna z týchto otázok, no želania vedenia mesta Zvolen sú silnejšie než realita.

27. feb 2018 o 11:50 Miroslav Vavra

Obchvat Zvolena sa stáva čoraz väčšou témou, predovšetkým pre jeho kontroverznosť, a to už od samotného počiatku, teda plánovania trasy. Vzniklo niekoľko štúdií realizovateľnosti, niekoľko trasovaní a začali sa diať pomerne zvláštne veci. Obchvat Zvolena sa začal natláčať do susedného kúpeľného mesta Sliač a rovno aj do ochranného pásma liečivých minerálnych vôd. Samozrejme, tieto kroky vzbudili obrovský odpor zo strany mesta Sliač. Nešlo o čistý rozmar Sliačanov, v hre bol ďalší rozvoj kúpeľného mesta, kvalita života obyvateľov a v neposlednom rade ochrana jedinečných minerálnych vôd a žriedlového plynu.

Na druhej strane stál záujem obyvateľov Zvolena odbremeniť vyťažené cestné ťahy a záujem štátu doplniť do mozaiky nekompletnej cestnej infraštruktúry ďalších pár kilometrov rýchlostnej cesty. Začal sa pomerne ťažký boj za racionálne riešenie, ktoré prinesie úžitok pre obidve strany.

Tento boj naďalej pokračuje. Inšpektorát kúpeľov a žriedel spadajúci pod ministerstvo zdravotníctva vydal v minulosti v tomto prípade nesúhlasné stanovisko; nie je možné, aby bola diaľnica postavená v ochrannom pásme liečivých minerálnych vôd.

Jeseň minulého roka priniesla zaujímavý zvrat. Po výdatnom tlaku ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie inšpektorátu prehodnotilo a odrazu mu výstavba v tomto území prestala vadiť. Konalo sa veľkolepé posedenie vedenia mesta Zvolen s vtedajším riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jurajom Valentom, ktorý slávnostne hovoril o výstavbe obchvatu severnou trasou – v tesnej blízkosti mesta Sliač a v ochrannom pásme liečivých minerálnych prameňov – ako o hotovej veci.

Už vtedy bolo viac než jasné, že ide len o prázdne reči, pretože sa výstavba nemá odkiaľ financovať. Napriek tomu vedenie Zvolena aj s niektorými horlivými poslancami brali pred verejnosťou víťazoslávne body.

Keďže ani rok v tejto veci nepriniesol žiadny postup, predovšetkým čo sa týka spôsobu financovania tohto obchvatu a pomaly sa začínajú približovať komunálne voľby, na verejnej diskusii sa o výstavbe tejto cesty znovu začalo hovoriť ako o hotovej veci. Tu už táto situácia začína zaváňať populizmom a terajšiemu vedeniu mesta Zvolen začali nahrávať aj niektoré regionálne weby, ktoré uverejnili rôzne články so zavádzajúcim nadpisom: Ochvat Zvolena bude severný. Cestu posunú.

Hoci je nadpis jednoznačný, stále to nie je také jednoduché. Spomínaný severný obchvat Zvolena stále nie je potvrdený a stále sa nemá za čo stavať. Snaha získať čo najviac voličských hlasov v blížiacich sa komunálnych voľbách zrejme bude čoraz viac podporovať takéto aktivity vedenia mesta Zvolen, no tie sa nebudú stavať na reálnom základe. Toto sú momenty, keď je túžba silnejšia než triezvy pohľad na vec.

Podobných úletov a diskusií so zaručenými riešeniami bude s postupom času určite pribúdať, je otázne, ako sa takýmto spôsobom podarí voličov dobehnúť. Je jasné, že táto hyperaktivita primátorky Zvolena a niekoľkých mestských poslancov dosiahne akurát polarizáciu spoločnosti a možno sa jej podarí získať niekoľko hlasov v budúcich voľbách. Reálne riešenia, aj napriek lobovaniu za jeden variant trasovania, to určite neprinesie, pretože celý proces nie je taký jednoduchý, ako je verejnosti prezentovaný.

Štát momentálne na túto výstavbu nemá a nie je jasné kedy, za koľko rokov na ňu vyčlení peniaze, keďže podobných úsekov je po celom Slovensku obrovské množstvo. Preto by malo vedenie mesta Zvolen podobné úlety so zaručenými výsledkami dobre zvažovať, inak im na to verejnosť už viackrát neskočí a namiesto diaľnice porastie nedôveryhodnosť.