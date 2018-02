Minúta po minúte: Stretnutie so županom Jánom Lunterom

Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Banskej Bystrici.

6. feb 2018 o 22:40 Michal Trško, Kveta Fajčíková

Milan Mokráň, člen predstavenstva Petit Press a.s. a Peter Dobrota, regionálny manažér pre oblasť Banskobystrického kraja, vás srdečne pozývajú na Stretnutie so županom Banskobystrického kraja.

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. pripravili sériu diskusných fór pod názvom Stretnutie so županom. Postupne sa uskutoční osem stretnutí so županmi a župankou.

V stredu 7. februára. sa bude od 10:00 diskutovať v banskobystrickom hoteli Dixon so županom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom.

Témy diskusie so županom

Vízia života v kraji, priority nového župana

Rozvoj cestovného ruchu, dopravy a dopravnej infraštruktúry

Kvalita vzdelávania

Stretnutie so županom minúta po minúte

12. 44. Moderátorka Iva Zigová ukončila stretnutie a poďakovala sa prítomným za účasť. Minútu po minúte sme ukončili.

12.39 Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš hovorí, že podporuje názory, že samosprávne kraje sú zbytočné. Naznačil, že sa mu nepáči ani to, že Ondrej Lunter zastáva post poradcu svojho otca na úrade samosprávneho kraja. Ján Lunter oponuje, že má za sebou životný príbeh. "Idem do politiky a som hrdý na svojho syna," dodal s tým, že mu plne dôveruje.

12.37 Ondrej Lunter hovorí, že na strane železníc vnímajú zmenu a na regionálnej úrovni chcú vstupovať do diskusií o obnove niektorých zrušených trás. Dudince sú podľa neho oblasťou strategického záujmu.

12.35 Primátor Dudiniec Dušan Strieborný podporil vedenie kraja, aby sa snažil o kvalitné dopravné prepojenie kraja. Týka sa to aj zrušenej železnice smerom na Šahy.

12:33 Ján Bartók hovorí, že aj zamestnávatelia si musia uvedomiť, že je nevyhnutné zaplatiť zamestnanca, inak ho nezískajú. Sú to podľa neho spojené nádoby.

12.29 Primátor Novej Bane Ján Havran sa pýta Michala Bartóka, či pri téme stredného školstva vnímajú aj tému platových podmienok zamestnancov.

12.25 Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko sa pýta na riešenie cestnej infraštruktúry na juhu Banskobystrického kraja, ale aj na niektoré stiahnutie bodov na poslednom župnom zastupiteľstve.

12.24 Filip Hlubocký hovorí, že sú v tomto smere otvorení diskusii.

12.19 Primátor Tisovca Peter Mináč sa pýta, čo sa dokázalo v kraji urobiť za posledných dvanásť rokov. Poukázal na problém so zavedením integrovanej dopravy, kraj by podľa neho mohol výraznejšie vstupovať do grafikonu železníc.

12.18 Moderátorka ukončila diskusiu a dala priestor otázkam z publika.

12. 17 Roland Schaller hovorí o tom, že práca na letisku je atraktívna a momentálne nemajú problém s pracovnou silou. "Vracajú sa napríklad Slováci, ktorí pracovali na letiskách v Zurichu, či Austrálii," hovorí.

12.13 O téme vzdelávania hovorí aj Ján Lunter. "Tento týždeň som rokoval so zástupcami agrosektoru, ktorí budú musieť v budúcnosti skončiť ." Problémom je hlavne nedostatok odborníkov v tomto odbore, resp. nezáujem mladých študovať takýto odbor. Spomenul však nielen stredné školy s poľnohospodárskym zameraním, ale aj Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, kde výrazne ubudlo žiakov. Kraj podľa neho bude musieť hľadať možnosti, ako tieto odbory zachrániť.

12.10 Michal Bartók hovorí aj o tom, že rodičia nechcú dávať žiakov na trojročné odbory. Zamestnávatelia majú na to často odlišný pohľad. "Som rád, že sa o tomto probléme vôbec začalo diskutovať," dodáva.

12.05 Anton Mazán hovorí v tejto súvislosti aj o nedostatku vodičov autobusov. Problém je aj s nedostatkom automechanikov. "Autá a autobusy majú stále kvalitnejšiu mechaniku a tu nám chýbajú vyškolení mladí ľudia, " hovorí.

12.03 O potrebe kvalifikovanej pracovnej sily hovorí Ján Nosko s tým, že by mala existovať určitá centrálna regulácia. "My máme v meste projekt na jednej základnej škole, kde sme vytvorili Centrum techniky," hovorí s tým, že tento problém sa dá riešiť v predstihu - už na úrovni zriaďovateľov základných škôl.

12. 00 O potrebe duálneho vzdelávania pre železnice hovorí aj Filip Hlubocký. "Keď človek chce získať zamestnancov, musí byť dobrý zamestnávateľ," hovorí s tým, že dlhodobo pracujú na systéme benefitov a zamestnaneckej podpory.

11. 57 Michal Bartók dáva ako príklad duálneho vzdelávania Železiarne v Podbrezovej, či Žiar nad Hronom, kde existuje priame prepojenie medzi zamestnávateľom a odborným školstvom. "Problémy vnímame u malých a stredných podnikov," dodal.

11.52 Moderátorka prešla od témy cestnej infraštruktúry k stredným školám. Michal Bartók hovorí o potrebách trhu práce a prepojenia so stredným školstvom. V rámci novely zákona, ktorá by mala ísť do parlamentu na jar, by mohla v plánoch výkonov škôl spôsobiť malú revolúciu. Podľa neho stále existuje disproporcia medzi potrebami zamestnávateľov a počtom, či zameraním stredného školstva.

Michal Bartók, riaditel Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. (zdroj: Ján Krošlák)

11.51 Aj Ján Lunter hovorí o problémoch na horskom priechode Donovaly. "Aj to je dôvod, prečo podporujeme Iniciatívu Stredné Slovensko," dodal.

11.49 Čitateľ sa pýta na problémy v zimnom období, keď sú často odstavené horské priechody v kraji. Ján Nosko odpovedá, že prepojenie Banskej Bystrice a Ružomberka cez Hiadeľské sedlo je hlavnou možnosťou pre vyriešenie tohto problému. Ide však o dlhodobú záležitosť.

11.47 Filip Hlubocký hovorí o možnostiach prepojenia železničnej dopravy medzi Poľskom, Slovenskom a Maďarskom cez Banskú Bystricu."Ekologickejšie a efektívnejšie prepojenie sú práve železnice," dodal.

11.44 Moderátorka sa venuje otázkam čitateľov, ktoré prišli e - mailom.

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica. (zdroj: Ján Krošlák)

11.41 Ján Nosko hovorí o cestnej infraštruktúre aj z pohľadu Iniciatívy Stredné Slovensko. Tá žiada dobudovať cestnú infraštruktúru v strede Slovenska a severo - južné prepojenie. Absolvovali už niekoľko rokovaní aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou a ministerstvom dopravy. "Budeme čakať, čo prinesie marec a chceme sa stretnúť na úrovni premiéra," dodal.

11.38 "Je to vec analýzy ceny, ponuky a dopytu," hovorí aj primátor Ján Nosko. Ak z toho vyjde konkrétna suma, dá sa o tom baviť aj na úrovni samospráv.

11. 35 Moderátorka sa pýta Rolanda Schallera na plány letiska pre tento rok. "Našou ambíciou je tento rok dostať sem Wizz Air," hovorí.

11.27 Roland Schaller hovorí o možnostiach dopravy z Letiska Sliač a dôležitosti letiska pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. "Prioritou číslo jedna je, aby letisko bolo v zisku a to sa nám za uplynulý rok podarilo," hovorí. Dôležité sú chartrové lety, tento ro získali tri nové destinácie. Celkove ich je už sedem. V prospech klientov chcú rozšíriť parkovisko, dokončené by malo byť v máji. Plánujú aj vybudovanie daňového skladu. Zabezpečujú aj špeciálne lety - napríklad pri transplantácii orgánov. Na otázku moderátorky o zavedení pravidelnej linke hovorí, že ideálne by bolo, ak by bol región taký silný, že by sa takáto linka ujala.

Roland Schaller, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Letisko Sliač a.s. (zdroj: Ján Krošlák)

11.26 Ondrej Lunter hovorí, že v posledných rokoch odchádzajú užívatelia verejnej dopravy a tým prichádza verejná doprava o financie. Implementácia integrovanej dopravy by podľa neho dokázala tieto peniaze do verejnej dopravy vrátiť.

11.24 Ján Nosko hodnotí skúsenosti samosprávy s touto témou. "Pri tomto probléme si musia sadnúť zástupcovia kraja, obcí a miest aj dopravcovia za spoločný stôl a stanoviť si kritériá a riešiť problém komplexne," hovorí.

11. 21 Moderátorka sa pýta Filipa Hlubockého, aké sú šance na zavedenie integrovaného systému. Ako príklad dáva Bratislavský kraj, kde sú síce v plienkach, ale robia pokroky."Treba vytvoriť post integrátora, ktorý túto agendu prevezme," dodal.

11.18 Ondrej Lunter hovorí, že v oblasti integrovanej dopravy existujú riešenia rýchle, ale aj také, ktoré potrvajú niekoľko rokov. Jedným z rýchlych opatrení je napríklad to, aby užívatelia čipových kariet zo SAD Zvolen a SAD Lučenec mohli využívať iba jeden typ karty.

11.16 Prvým krokom k integrovanej doprave je podľa A. Mazána "sadnúť si spoločne a dohodnuť sa na kritériách a stratégii". Jedno volebné obdobie na to podľa neho nestačí. "Musí to byť tím, ktorý to robiť chce," hovorí.

Anton Mazán, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. (zdroj: Ján Krošlák)

11. 11 Anton Mazán hovorí o kvalite služieb autobusovej dopravy v SAD Zvolen. Podľa neho musí fungovať spolupráca BBSK s dopravcami aj prevádzkovateľmi v oblasti cestovného ruchu. Dôležitá je podľa neho požiadavka ľudí, ktorí ak sa chcú dopraviť do práce, potrebujú kvalitnú infraštruktúru. Východiskom je podľa neho tiež integrovaná doprava. "Musia sa pre to vytvoriť podmienky," dodal s tým, že integrovaný dopravný systém musí byť vytvorený objednávateľmi dopravy.

11.10 O potrebe modernizácie dopravy hovorí aj Ján Nosko. Iniciatíva Stredné Slovensko bude bojovať podľa neho aj za kvalitnú dopravnú a cestnú infraštruktúru.

Partneri stretnutia so županom v Banskej Bystrici. (zdroj: redakcia)

11.06 Ján Lunter reaguje na F. Hlubockého - 13. marca sa zúčastní konferencie na túto tému. Rozvoj integrovanej dopravy je podľa neho dôležitou súčasťou ich stratégie. Bol sa pozrieť už v juhomoravskom kraji, ako tu funguje spolupráca medzi železničnou a autobusovou dopravou. " U nás sa rušia koľajnice a trate, čo nie je dobré. Budeme v tejto veci lobovať," prisľúbil župan.

11.05 " Nové a vynovené vlaky v regióne uvidíte do dvoch rokov," sľúbil Filip Hlubocký.

11.00 Filip Hlubocký hovorí o tom, že železničná infraštruktúra v kraji je v dezolátnom stave. "My sme dopravca, ŽSR je správca," hovorí s tým že chodia pre regiónoch a presviedčajú županov o nevyhnutných zmenách. Achillovou pätou je podľa neho infraštruktúra - o jej skvalitnení musia presvedčiť štát. Južná trasa podľa neho nie je v súčasnosti na programe dňa a to treba podľa neho zmeniť. "Železnica tvorí kostru verejnej dopravy," hovorí.

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železnicná spoločnosť Slovensko. (zdroj: Ján Krošlák)

10.58 Podľa Jána Luntera sa dajú pre rozvoj cestovného ruchu využívať aj sociálne podniky.

10.54 Ondrejovi Lunterovi chýba koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu a chcú to meniť. Chcú rokovať o priamej finančnej podpore pre organizácie cestovného ruchu a plánujú využívať aj špecifiká jednotlivých mikroregiónov.

10. 51 Moderátorka otvára tému turizmu. Odpovedá primátor Bystrice Ján Nosko s tým, že túto agendu už s Jánom Lunterom diskutovali. Zatiaľ podľa neho týka prepojenie miest a definovanie cieľov tejto oblasti, aby sme sa dokázali predať napríklad na veľtrhoch cestovného ruchu. Jedným z pozitívnych príkladov je podľa neho spolupráca Kremnice a Bystrice pri úprave bežeckých tratí. Dôležité podľa neho je, aby turisti prichádzali do kraja nie na deň, ale na viac dní. Podľa neho byy bolo ideálne vytvoriť krajskú organizáciu cestovného ruchu.

Stretnutie so županom Jánom Lunterom v Banskej Bystrici. (zdroj: Ján Krošlák)

10. 51 Hovorí sa o téme využívania eurofondov, ktoré boli pod vedením M. Kotlebu veľkým problémom a župa na to doplácala. Ján Lunter hovorí, že toto bude veľmi dôležitá agenda pre župný úrad.

10. 50 Lunter informuje, že mal stretnutie s agrárnikmi, podľa ktorých kohézna politika nefunguje dobre. Silné ekonomiky môžu poľnohospodárov financovať lepším spôsobom. "Ak sme v EÚ iba pasívne, ťažšie sa dosahujú ciele," dodal.

10.38 Ján Lunter deklaruje, že chce kraj bez korupcie a chce spolupracovať s celým politickým spektrom v zastupiteľstve. Po personálnom audite začnú výberové konania na vedúcich jednotlivých odborov. "Našli sme odborníkov, ktorí chcú náš program realizovať," hovorí. Experti zatiaľ pôsobia externe, všetko bude závisieť od výberových konaní.

Ondrej Lunter, poradca župana Banskobystrického samosprávneho kraja. (zdroj: Ján Krošlák)

10.35 "Potrebujem rozpočet, ktorý nie je škrtiaci," hovorí Ján Lunter na margo posledného župného zastupiteľstva. Týka sa to aj diskutovaného mediálneho balíka.

10.33 Ondrej Lunter hovorí, že ak bude mať dôveru, na úrade BBSK zotrvá celé volebné obdobie a spoločne chcú pôsobiť v mene rozvoja kraja. Čakajú ich dôležité výzvy.

10. 31 Župan odpovedá na otázku, aké bude postavenie jeho syna Ondreja Luntera na župe. Získal podľa neho poslanecký mandát 10 tisíc hlasov a vzhľadom na jeho vedomosti a participáciu na dôležitých programoch je pre činnosť kraja potrebný a plne mu dôveruje.

Stretnutie so županom Jánom Lunterom. Predseda banskobystrického kraja Ján Lunter počas diskusie v hoteli Dixon. (zdroj: Ján Krošlák)

10.30 Ján Lunter hovorí, že bude ďalej nezávislý a nevstúpi do žiadnej strany. Chce však vytvoriť kraj, kde sa bude ľuďom žiť lepšie.

10.27 Župa spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie aj čo sa týka kritizovanej rekonštrukcie ciest za bývalého vedenia- povedal Ján Lunter. Zatiaľ nepotvrdil, či sa v tejto veci obrátia na orgány činné v trestnom konaní, zvažujú však aj túto možnosť.

10.25 Ján Lunter hovorí, že personálny audit pokračuje, na dohodu prepustili zatiaľ 14 zamestnancov. Audit však pokračuje. "Zatiaľ sme prijali len ľudí na referentské miesta a chceme mať trojstupňové riadenie," dodal Lunter.

10.23 Ján Lunter sa vracia k volebnému víťazstvu, kde ako prvý krok sľúbil, že otvorí dvere a vyvetrá. Sľúbil, že kraju chce dať celkom novú podobu. Vyjadril sa aj k otázke, či po vzore iných krajov privolá exorcistu. To síce neurobí, no doniesol si na kraj vzácne suveníry a hlavne dobrú vôľu veci meniť.

Diskusia Stretnutie so županom Jánom Lunterom. (zdroj: Ján Krošlák)

10.19 Slova sa ujala moderátorka stretnutia Iva Zigová, ktorá privítala zúčastnených na tomto novom fóre.

10.15 Stretnutie otvára riaditeľ divízie týždenníkov MY vydavateľstva Petit Press Milan Mokráň. Ako podotkol, MY s Vami chce reagovať na aktuálne problémy v regiónoch a diskutovať o ich možných riešeniach. Zablahoželal novozvolenému županovi Jánovi Lunterovi a poprial mu, nech sa mu dobre vetrá.

10.14 Za stôl si sadajú pozvaní diskutujúci, sála je už plná ľudí. Začíname zakrátko.

10.03 Na stretnutie už prišiel predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, o pár minút sa začína.

9.51 Prítomný je už primátor Banskej Bystrice Ján Nosko spoločne s oboma viceprimátormi Jakubom Gajdošíkom a Martinom Turčanom.

9.49 Na stretnutie už prišiel aj predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Letiska Sliač a.s. Roland Schaller.

9.43 Diskusia sa začne približne o štvrť hodiny. Hostia budú diskutovať o prioritách kraja, duálnom vzdelávaní i rozvoji dopravy. Otázky môžete zasielať e-mailom na: michal.trsko@petitpress.sk.

9.38 Hostia sa pomaly schádzajú v banskobystrickom hoteli Dixon. Diskusia začne o desiatej.



