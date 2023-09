Odvolil už aj kapitán HKM Zvolen Viedenský s rodinou, obranca Hain si vybavil hlasovací preukaz

Svoj hlas už odovzdali dvaja hokejisti.

ZVOLEN. Zdá sa, že o predčasné parlamentné voľby 2023 je na celom Slovensku pomerne veľký záujem. Ani Zvolen nie je výnimkou. V uliciach mesta je rušnejšie ako zvyčajne. Ľudia pomedzi bežné sobotňajšie aktivity zaradili aj návštevu volebných miestností.

Na budúcom smerovaní našej krajiny záleží aj športovcom, svoju voľbu už majú za sebou aj kapitán HKM Zvolen Marek Viedenský s rodinou a jeho spoluhráč z obrany Samuel Hain.

Včera vybojovali zvolenskí hokejisti dôležitú výhru nad Spišiakmi, dnes hráči absolvovali najskôr tréning a po ňom tesne pred poludním odvolili vo volebnom okrsku číslo 3, ktorý sa nachádza v budove Jednotky - ZŠ P. Jilemnického. Aký to paradox, keďže to niekedy bola hokejová škola.

„Je to moje právo a potom môžem nadávať na tých, čo som volil,“ odpovedal so smiechom na našu otázku, prečo bol voliť kapitán HKM Marek Viedenský. „Je to šanca, aby sme sa mali lepšie. Každý máme rovnaké právo a chcem, aby nám toto právo ostalo aj nabudúce,“ povedal už vážnejšie.