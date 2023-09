Zvolen využil 3 presilovky, ubránil 133-sekundové oslabenie o dvoch hráčov a v závere čaroval Kupsky

HKM Zvolen je v čele ligy.

ZVOLEN. Pod Pustým hradom sa hral zápas prvých dvoch mužstiev tabuľky, jediných, ktoré v tomto ročníku ešte neinkasovali v hre v oslabení, navyše Spišiaci ešte nepoznali trpkosť prehry.

Nič z toho však neplatí po zápase 5. kola. Súperi sa navzájom zbavili kúzla hry v oslabení, keďže oba inkasovali v početnej nevýhode.

Zvolenčanom pred šlágrom kola so Spišiakmi a vlaňajšou reprízou semifinálovej sérii chýbal okrem zraneného Rymshu aj kapitán Marek Viedenský, ktorý sa na svojich spoluhráčov pozeral počas prvej tretiny z VIP lóže, ale medzi tretinami sa stretol aj s fanúšikmi a ochotne sa s nimi odfotil.

HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Góly: 7. C. Hults (M. Hults, M. Hecl), 22. M. Hults (M. Hecl), 26. Zuzin (Kapcheck, Kašlík) – 5. Nellis (Archambault, Majdan), 39. Myklucha (Archambault, Merezhko). Rozhodovali: Snášel ml., Goga – M. Orolin, Vyšný. Vylúčení na 2. min: 8:5, vyššie tresty: Kubka (Zvolen) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2485 divákov. Zvolen: Kupsky – Hain, Kapcheck, Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser – Kolenič, Langkow, R. Bondra – Kašlík, M. Hults, M. Hecl – Marcinek, Šiška, Zuzin – Csányi, V. Fekiač, Jakúbek Spišská Nová Ves: Melicherčík – Merezhko, Ališauskas, Žiak, J. Valach, Beaudry, Romaňák – Burgess, Nellis, Archambault – Vandas, Marosz, Hamráček – Giľák, Myklucha, Majdan – Džugan, Bortňák, Vartovník

O všetkom rozhodovali presilovky a oslabenia

Od začiatku sa hralo vo svižnom tempe. V úvode hrali Spišiaci 49 sekúnd v početnej výhode o dvoch hráčov, sekundu pred koncom tejto výhody ju využil po tlaku a obstreľovaní Kupskyho brány Nellis. Zvolenčania uvažovali o trénerskej výzve, pre postavenie jedného z útočiacich Spišiakov v bránkovisku, ale napokon si ju nevzali.

Vzápätí zabojoval Marcinek a nepríjemne ohrozil Melicherčíka. Potom hrali presilovku aj domáci, tú po pár sekundách a peknej súhre zakončil strelou švihom spomedzi kruhov Cole Hults.

Celkovo bolo až 13 vylúčených hráčov a o všetkom rozhodovali práve presilovky a oslabovky.

Zvolenu vyšiel vstup do prostrednej časti hry, domácich priaznivcov hneď rozjasal Mitch Hults. Netrvalo dlho a vylúčenie Valacha potrestal Peter Zuzin, HKM tak využil aj tretiu presilovku v rade.

„Výborne sme zahrali presilovky, zabrala prvá presilovková formácia a aj druhá,“ tešil sa po zápase Peter Zuzin, ktorý je so 6 gólmi spoločne Pearsonom najlepším strelcom ligy. „Mne sa momentálne darí a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej, dostávam sa do množstva šancí a zatiaľ mi to tam padá,“ doplnil.

Kvôli zraneniu Mareka Viedenského sa do jeho formácie s Patrikom Marcinekom posunul Juraj Šiška. „Na to, že sme spolu trénovali len jeden deň a hrali sme spolu prvý zápas, tak to nebolo zlé a vytvorili sme si veľa šancí,“ okomentoval Zuzin svojho nového spoluhráča v útoku.