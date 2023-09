Mesto bude hľadať alternatívny prístup na amfiteáter, polícia mala výhrady

Poplatok za parkovanie meniť neplánujú.

DETVA. "Vybudovať druhú prístupovú cestu na letný amfiteáter v Detve nie je v krátkom čase možné, pri príprave nového územného plánu sa tým však budeme zaoberať," konštatoval primátor Branislav Baran.

Amfiteáter je každý rok centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, ktorými sú Folklórne slávnosti pod Poľanou. Jediná prístupová cesta k nemu vedie po úzkej Sládkovičovej ulici pomedzi rodinné domy.

Pri tvorbe nového územného plánu sa tak mesto podľa primátora potrebuje zamýšľať nad tým, ako ho prepojiť napríklad s Novou Vsou. Riešenie by podľa jeho slov malo zohľadňovať prístup minimálne pre záchranné zložky.

Polícia mala k organizácii festivalu výhrady, na riešenie niektorých však potrebuje mesto čas a väčšie investície. "Na nejaké nedostatky sme to tento rok zvládli celkom dobre," poznamenal primátor.

Dopravu počas festivalu pomáhala riadiť práve štátna polícia. "Výsledkom spolupráce s mestskou políciou bolo, že sa v Detve netvorili kolóny áut. Neznamená to však, že nie je na čom pracovať," pripustil.

V areáli tento rok doplnili most pre chodcov. Uvoľnil most pre autá, ktoré prichádzali do sektora pre hostí.

"Ľudia mali svoj priestor, po ktorom mohli chodiť. Doprava na parkovisko a z neho tak bola plynulejšia," vysvetlil primátor s tým, že priaznivý vplyv na organizáciu vozidiel mal aj zvýšený poplatok za parkovanie.

"Prinieslo to efekt, ktorý sme čakali, súčasný poplatok päť eur neplánujeme meniť," reagoval. Jeho cieľom bolo, aby Detvania nechali autá doma a na slávnosti prišli pešo alebo kyvadlovou dopravou. K dispozícii pre domácich boli tiež prímestské autobusové spoje.

Za štyri dni prevádzky kyvadlovej dopravy prepravila SAD Zvolen viac ako 3300 cestujúcich. Využitie dopravy záviselo podľa dopravcu od jednotlivých dní prevádzky.

"Dopravu na prímestských linkách zabezpečovalo 18 vodičov 34 spojmi, ktorými sa prepravilo viac ako 950 cestujúcich," priblížil dopravca.