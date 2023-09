Kraj pripravuje rekonštrukciu dvoch detvianskych mostov

Na jeden už budú hľadať projektanta.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

DETVA. Rekonštrukciu dvoch mostov v Detve pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Obidva mosty patria krajskej samospráve, ich nevyhovujúci stav si vyžaduje opravu.

Ide o most ponad rieku Slatina v smere na železničnú zastávku a tiež o most ponad Detviansky potok pri bývalej píle v starej časti mesta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V stave šesť

O zlom stave mosta ponad Slatinu svedčí opatrenie v podobe zúženia dopravy do stredu mosta, aby sa odľahčili jeho okraje. „Na most cez rieku Slatina pri železničnej stanici bola vlani spracovaná diagnostika. Most je zaradený do stavebno-technického stavu šesť – veľmi zlý,“ informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Náklady na rekonštrukciu mosta odhadujú na 612-tisíc eur, spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti vychádza na viac ako 44-tisíc eur.

Potrebná je výmena celej nosnej konštrukcie, krídiel a prechodovej oblasti a tiež opôr mosta. „Most zatiaľ v registri investícií zaradený nie je, o vyčlenení finančných prostriedkov musia rozhodnúť poslanci BBSK,“ doplnila hovorkyňa.

V registri investícií

Problematickým je aj most ponad Detviansky potok v starej časti mesta. „Ten už je zaradený v registri investícií ako projekt pre FIDIC, to znamená, že kraj bude súťažiť projektanta aj zhotoviteľa v jednom,“ objasnila Štepáneková.

Odhadovaná cena za naprojektovanie a zrekonštruovanie je 326-tisíc eur. Potrebná bude oprava ríms, sanácia poškodenej výstuže, úprava chodníkov pre peších a osadenie bezpečnostných prvkov.

„Verejné obstarávanie na projekt a zhotoviteľa by malo byť ukončené do konca tohto roka, z postupu prác následne vyplynú aj prípadné dopravné obmedzenia,“ dodala hovorkyňa.