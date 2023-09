Zuzinov večer v hlavnom meste. Zvolen kontroloval herné situácie a zaslúžene zvíťazil

Zvolen vyhral 800. zápas v extralige.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Zvolenskí hokejisti nastúpili na šláger 3. kola na pôde bratislavského Slovana bez zraneného Rymshu. Ten bude pauzovať minimálne mesiac kvôli zlomenine prsta, ktoré mu privodil jeden z Michalovčanov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Petra Zuzina zachytil úvod nového ročníka v skvelej forme. Zvolenská „24-ka“ otvorila skóre duelu proti „belasým“ po nacvičenom signály po vhadzovaní. Aj keď úvod zápasu patril domácim. Výbornú prácu pri prvom góle HKM odviedol aj Patrik Marcinek.

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Góly: 22. Takáč (Beňo), 45. O´Brien – 5. Zuzin (Viedenský), 12. Hecl (Langkow, C. Hults), 27. Langkow (Bondra, Rauhauser), 35. Zuzin (Kolenič), 48. Zuzin (Viedenský, Marcinek). Rozhodovali: Krajčík, Žák – Frimmel, Valo, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Hain 5+DKZ za vrazenie, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 3529 divákov. Slovan: Coreau – Scheid, Golian, Romančík, Sersen, Gachulinec, Beňo, Maier, Jendek – Pecararo, Findlay, O´Brien – Takáč, Minárik, Fominykh – Fetkovič, Brown, Masnica – Výhonský, Petráš, Török Zvolen: Kupsky – Hain, Sweetwood-Kapcheck, Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Čulík – Šiška, Langkow, Bondra – Kašlík, M. Hults, Hecl – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Fekiač, Csányi

Slovan dostal možnosť vyrovnania v presilovke, ale HKM v tejto sezóne ešte v početnej nevýhode neinkasoval. To platilo aj po prvej tretine.

Slovan mal dve vážnejšie príležitosti, ktoré zlikvidoval spoľahlivý Kupsky. Druhý gól HKM pridal v presilovke Hecl. Od modrej strieľal Cole Hults, ten trafil len Langkowa, ktorý šikovne našiel práve Mareka Hecla a bolo 2:0.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Generálny manažér Zvolena: Legionári dostali dobré peniaze, očakávame, že budú lídrami Čítajte

Neskôr putoval pod sprchy Hain po zákroku na Minárika pri mantineli. Tento verdikt vyriekli arbitri až po telefonovaní s videorozhodcom, no treba priznať, že toto vylúčenie bolo veľmi prísne. Od tohto momentu museli Zvolenčania hrať len so šiestimi obrancami, do hry zasiahol aj mladík Čulík.

Slovanisti však hrali presilovku veľmi zle a pri odchode do kabín ich vlastní fanúšikovia vypískali. Presilovka domácich pokračovala aj v druhej tretine, no na trestnú lavicu putoval Sersen a Slovan paradoxne znížil v oslabení. Gólu Takáča však predcházala vysoká hokejka v tvári Zuzina.