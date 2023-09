Generálny manažér Zvolena: Legionári dostali dobré peniaze a preto od nich očakávame, že budú lídrami

Rozhovor s Ladislavom Čiernym.

ZVOLEN. Za posledné roky patrí HKM Zvolen bezpochyby k najúspešnejším slovenským hokejovým klubom. Od sezóny 2020/2021 získali Zvolenčania všetky tri cenné kovy v našej najvyššej hokejovej súťaži.

Pri všetkých týchto úspechoch bola nielen trénerská dvojica Peter Oremus a Andrej Kmeč, či hráči ako Peter Zuzin, Marek Viedenský alebo Branislav Kubka, ale aj generálny manažér HKM, niekdajší skvelý obranca a majster sveta z roku 2002, Ladislav Čierny.

Káder Zvolena sa pred štartom novej sezóny sa výrazne nezmenil. „Rytieri“ už odohrali úvodné dva zápasy nového ročníka Tipos extraligy, v ktorých získali 4 body.

A práve po nich sme sa stretli s Ladislavom Čiernym, s ktorým sme prebrali 5 nových legionárov, tvorbu kádra na túto sezónu, situáciu okolo Maroška Jedličku, ale aj mnoho ďalšieho.

Káder HKM Zvolen neprešiel pred sezónou výraznými zmenami. Čo bolo za tým?

Rozhodli sme sa neobmieňať veľmi káder najmä pre to, lebo chalanov poznáme, vieme akú majú kvalitu a aké majú povahy a ani nebol na to dôvod. Budeme radi, keď títo hráči ostanú u nás aj v ďalšej sezóne, lebo dobre spolu vychádzame, predvádzame dobrý hokej a stále hráme o medaily.

Z uplynulého kádra odišli len legionári Paterson, Sideroff, Messner, Turnbull, Hanna a Huntebrinker nečakane ukončil kariéru. Zo Slovákov Stupka a Hraško. Prečo nebol o ich služby už záujem?

Toto rozhodnutie bolo aj o tréneroch. Zámorských hokejistov obmieňame každú sezónu. Väčšinou tí, ktorí hrali u nás, dostanú lepšie ponuky z Čiech, Nemecka alebo Ruska. A poväčšine o koho máme záujem, aby u nás ešte pokračoval, tak s tým sa dohodneme, ale sú to maximálne dvaja hráči.

Špeciálne Shane Hanna patril k dobrým obrancom, o neho ste nemali záujem, aby tu pokračoval?

Shane tu nechcel ostať, chcel zmeniť prostredie. Najviac nás však mrzí Mike Huntebrinker. O neho sme mali veľký záujem, aj sme s ním podpísali zmluvu, ale všetci vedia, ako to dopadlo. Bohužiaľ, rozhodol sa ukončiť športovú kariéru, pretože dostal lepšiu pracovnú ponuku. Zaskočilo nás to, lebo sme s ním počítali, je to veľká škoda.

Do tímu ste napokon dotiahli 5 legionárov. Poďme si ich postupne rozobrať. Brankárskou jednotkou je Američan Jake Kupsky, z ktorého ide tak potrebná istota, navyše má dobrý pohyb v bráne. V roku 2015 ho draftovalo San José Sharks. Zvolen je jeho prvým pôsobiskom v Európe. Čo si od neho sľubujete?

Kupsky je podľa môjho názoru veľmi dobrý brankár. Ako ste povedali, má výborný pohyb a hlavne je veľmi dobre pohyblivý vzhľadom ku svojej výške 191 cm. Vyzerá byť spoľahlivý, zaslúži si byť jednotkou.

Mohol by byť ťahúňom ako Robin Rahm v majstrovskej sezóne?

Oproti Robinovi je mladší, ale myslím si, že áno. Svojimi zákrokmi dodáva tímu potrebnú istotu.

Zaujímavosťou je pôsobenie bratskej dvojice Hultsovcov – obrancu Coleho a útočníka Mitcha. Starší Mitch už v covidovej sezzóne pôsobil na Slovensku v Bratislava Capitals, spolu hrávali v uplynulej sezóne v Bolzane, čo nám môžete prezradiť o nich?

Jedna z podmienok Mitcha bola, že ak má hrať vo Zvolene, chce prísť aj s bratom. Tak sme sa zamerali aj na Coleho a študovali jeho hru. V minulej sezóne hrali spolu dobre, robili aj body, takže sme dlho neváhali a hneď ich podpísali.

Veľmi sľubne vyzerá aj Drake Rymsha, ktorého v roku 2017 Los Angeles Kings. V úvpdných dvoch zápasoch strelil dva góly a na jeden prihrával...

Drake je vynikajúci hráč a veľmi šikovný útočník. Vyzerá, že sa rozbehol, ale Michalovce nám ho zranili, čo ma veľmi mrzí. Druhé kolo a hneď zlomený prst. Pauzovať bude vyše mesiaca. Sme z toho nešťastní, ale čo spravíte, taký je hokej.

Michalovce vedia hrať dobrý hokej, neviem prečo skĺzli do tohto zákerného štýlu. Mrzí ma to, lebo sme hrali druhé kolo a dobre, že nás nešli pozabíjať, to bol pre mňa nonsens. Zrejme je to ich nový štýl a takto nejako budú v tejto sezóne hrať, len si odniesol náš šikovný útočník Rymsha.

Piatym novým legionárom v kádri HKM je obranca Brennan Kapcheck, ktorý je na tom výborne korčuliarsky a má šikovné ruky...

Je menšej podstavy, ale je šikovný, rýchly a technický hráč. Očakávame od neho, že bude podporovať útok.

Bol nejaký hráč, o ktorého ste mali pred sezónou záujem, ale jeho príchod nevyšiel?