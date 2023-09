Zber komunálneho odpadu pre podnikateľov čaká zmena

Mesto od zmeny očakáva menšie množstvo smetí.

ZVOLEN. Systém zberu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov sa vo Zvolene zmení. Zmena spočíva v zavedení neváženého množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.

Mesto očakáva zníženie množstva smetí, ktoré ukladajú na skládku odpadu. Cieľom je tiež znížiť frekvenciu ich vývozu. Samospráva chce novým systémom zároveň zvýšiť záujem právnických osôb a podnikateľov o triedenie odpadu.

"To môže mať vplyv na vyššie percento jeho triedenia a následne nižší poplatok za uloženie smetí na skládku," objasňuje mesto s tým, že zmena systému nastane od januára 2025.

Ľudia, ktorých sa to týka, sú povinní prihlásiť sa k odvozu takéhoto odpadu. Pre zapojenie sa do nového systému musia do 31. marca 2024 doručiť na mestský úrad vypísané tlačivo. Ním sa na oddelení miestnych daní priznajú k poplatkovej povinnosti.

"Poplatok za zber komunálneho odpadu podľa toho prihlásenia bude predmetom úpravy príslušného všeobecne záväzného nariadenia pred koncom roka 2024," povedal na rokovaní mestských poslancov referent odboru výstavby a životného prostredia Maroš Hrádela.