Družstvo plánuje automaty s mliekom

V pláne majú aj výrobu vlastných syrov.

KRIVÁŇ. Roľnícke družstvo Kriváň plánuje v regióne spustiť do prevádzky tri automaty s čerstvým mliekom. Do konca tohto roka by mali pribudnúť na troch miestach, a to v Kriváni, v Detve a v Hriňovej. TASR to povedal predseda krivánskeho družstva Milan Belko.

Do budúcna plánujú aj produkciu vlastných mliečnych výrobkov. "Máme projekt, prostredníctvom ktorého by sme vyrábali svoje dlho zrejúce syry. Je to vízia, ktorá by mohla byť uskutočnená v priebehu dvoch rokov," objasnil.

Vlastná mliekareň v Kriváni v súčasnosti podľa neho neprichádza do úvahy, nie je to možné ani z hľadiska kapacít a ani možností družstva.

"Je to veľká investícia, nemáme ani finančnú kapacitu na to, aby sme mohli do niečoho takého investovať. Nie je naším cieľom brať úvery a zadlžovať družstvo," dodal.

Najväčším odberateľom družstva je Zvolenská mliekareň, zvyšok predávajú malým odberateľom a verejnosti.

Celková výmera družstva tento rok vzrástla na 928 hektárov, ktoré sú v katastroch obcí Kriváň, Podkriváň, Hriňová, Detva a Korytárky. Zameriava sa na živočíšnu i rastlinnú výrobu a v súčasnosti má 428 kusov dobytka. Z tohto množstva je 227 kusov dojníc.