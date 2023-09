Kvôli vážnemu zraneniu kolena musel pauzovať jeden a pol roka. Sníva o postupe Krupiny do vyššej súťaže

Športové naj Adriána Paľova.

Adrián Paľov je aj vášnivým rybárom / v krupinskom drese vpravo s číslom 17. (Zdroj: Koláž MY (zdroj foto: archív A. Paľova a fb MFK Krupina))

KRUPINA. Je verný materskému klubu MFK Krupina, s jednou výnimkou, keď chvíľu pôsobil aj v susedných Hontianskych Nemciach.

V aktuálnej sezóne má na svojom konte dva presné zásahy, jeho gól z priameho kopu do siete Látok postúpil do finále ankety MY Gól jesene. Ďalším hosťom v našej rubrike Športové naj bol 26-ročný futbalista Adrián Paľov.

Paľov behal za loptou už od malička. „K súťažnému futbalu som sa dostal až keď som bol tretiak na základnej škole, v tom čase ma oslovil pán tréner Šando. Som mu vďačný za to, že si ma vzal pod svoje krídla a ukázal mi, aký je futbal krásny šport,“ prezradil v úvode Adrián Paľov.

Všetky žiacke kategórie odohral Paľov v rodnej Krupine. „Tu ma trénovali výborní tréneri Martin Selecký, Maroš Skopal, Ondrej Odaloš a Marián Valica, ktorý v súčasnosti aj trénuje naše áčko,“ doplnil sympaťák, ktorý so svojou snúbenicou žije v rodnom meste.

Anabáza v H. Nemciach a bolestivý návrat domov

Adrián Paľov vo svojej kariére zatiaľ obliekol dva dresy. Okrem Strojára Krupina aj OTJ Hontianske Nemce.

„Môj prestup do Hontianskych Nemiec beriem ako dobrú futbalovú skúsenosť, vtedy ma oslovilo vedenie klubu, či by som mal záujem za nich hrávať. Bola tam dobrá partia chlapcov a lákalo ma vyskúšať si zahrať za iný klub,“ prezradil o svojom pôsobení v H. Nemciach a pokračoval, „Spoznal som tam super ľudí, s ktorými mám do teraz dobrý vzťah. Po čase mi však začala chýbať moja domovská Krupina a spoluhráči, preto som sa rozhodol vrátiť naspäť.“

Jeho návrat však nedopadol úplne najlepšie a podľa Paľovových predstáv. „Po návrate domov hneď v druhom zápase som utrpel vážne zranenie kolena, ktoré si vynútilo jeden a pol ročnú pauzu od futbalu,“ povzdychol si.

Pred aktuálnou sezónou sa v MFK Strojár Krupina zmenilo vedenie a po 6 zápasoch patrí Krupinčanom v tabuľke dobré 6. miesto.

„Sme dobrá partia, všetko sme mladí chlapci, ktorí chceme hrať futbal a snažíme sa zbierať čo najviac bodov, aby sme sa vyhli zostupu do nižšej ligy,“ podotkol Paľov.

Najväčší úspech

Mojím najväčším úspechom je, keď sme po dlhých rokoch s MFK Krupina postúpili do vyššej súťaže, v ktorej pôsobíme doteraz.