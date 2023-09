Futbalový servis: Vybojovaná výhra Krupiny, Látky s prvou prehrou, Stožok zaskočil Sliač

Všetko podstatné od IV. ligy po II. triedu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvá regiónu Stred – IV. liga

Tvrdošín – Kováčová – odložené

Ostatné výsledky 6. kola: Príbelce – Krásno 0:1, Čadca – Kysucké N/M 0:3, Stráňavy – Makov 1:0, Zubrohlava – Bešeňová 1:4, L. Štiavnica – Medzibrod 2:1, Badín – Staškov (27.9.)

1. Krásno 6 5 1 0 12:2 16

2. Staškov 5 4 1 0 15:2 13

3. Stráňavy 6 4 0 2 14:9 12

4. Makov 6 4 0 2 10:6 12

5. Kysucké N/M 6 3 2 1 9:5 11

6. Kováčová 5 2 1 2 8:7 7

7. Badín 5 2 1 2 5:6 7

8. Čadca 6 2 1 3 3:9 7

9. Bešeňová 6 2 0 4 7:14 6

10. Medzibrod 6 1 2 3 7:8 5

11. Tvrdošín 5 1 2 2 6:8 5

12. Príbelce 6 1 2 3 2:7 5

13. Zubrohlava 6 0 3 3 6:11 3

14. L. Štiavnica 6 1 0 5 3:13 3

V. liga skupina Juh

Detva – Partizán Č. Balog 4:1 (3:0)

Góly: 8. Ľuboš Baran (z 11 m), 30. A. Melicherčík, 43. R. Rapčan, 67. J. Sekereš – 85. Jozef Auxt. R Konček, 120 divákov

Detva: Daniel Ostrihoň – P. Mičo (71. A. Piliar), Ján Kluka, J. Sekereš, Ľuboš Baran, Ján Chabada (71. Róbert Baran), D. Murín, A. Melicherčík (78. Tomáš Ostrihoň), M. Vilhan, R. Rapčan (78. M. Berkeš), Peter Kluka (46. Samuel Chabada)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalový servis: Nezastaviteľné Látky pred 700 divákmi uspeli v derby, desaťgólová prestrelka na Sliači Čítajte

Detva vstúpila do zápasu aktívne, z čoho pramenil aj prvý gól domácich, v šestnástke hostia faulovali Rapčana a z penalty otvoril skóre Ľuboš Baran. Šance si dokázali vypracovať aj hostia, hral sa totiž futbal z jednej strany na druhú. Vo viacerých prípadoch podržal Detvu brankár Ostrihoň.

Domáci napokon v 30. minúte pridali druhý gól, keď po krídelnej akcii Baran naservíroval loptu pred bránu, kde ju doklepol za chrbát hosťujúceho gólmana Melicherčík. V 43. minúte pridali domáci tretí gól, Baran centroval loptu pred bránu, kde bol pripravený Rapčan.

V druhom polčase domáci už nenadviazali na výkon z prvej polovice zápasu, hra sa upokojila, Detva nechala hrať hostí, ale aj napriek tomu sa jej podarilo podarilo skórovať. Center smerujúci do šestnástky brankár Seifert vyrazil, ale len ku Sekeršovi, pre ktorého nebol problém skórovať do prázdnej brány hlavou. Gólu sa dočkal aj Partizán, v 85. minúte po chybe korigoval skóre Auxt.

Ostatné výsledky 6. kola: Tomášovce – S. Ľupča 4:1, L. Vieska – Osrblie 1:5, Brezno – Poltár 1:0, Tornaľa – B. Štiavnica 0:6, Radzovce – V. Krtíš 1:2, S. Ďarmoty – Málinec 0:1

1. Osrblie 6 5 1 0 21:8 16

2. B. Štiavnica 6 5 0 1 21:6 15

3. V. Krtíš 6 5 0 1 10:3 15

4. Tomášovce 6 4 2 0 12:5 14

5. S. Ľupča 6 4 0 2 9:6 12

6. Málinec 6 4 0 2 6:6 12

7. L. Vieska 6 3 1 2 15:12 10

8. Brezno 6 3 0 3 12:8 9

9. Detva 6 2 0 4 7:13 6

10. Radzovce 6 1 1 4 9:18 4

11. S. Ďarmoty 6 1 0 5 6:11 3

12. Č. Balog 6 1 0 5 6:18 3

13. Poltár 6 0 2 4 6:11 2

14. Tornaľa 6 0 1 5 5:20 1

VI. liga skupina C

Krupina – RSC Hamšík Academy B/Hrochoť 2:1 (1:1)

Góly: 17. M. Sporiš, 72. M. Babiak – 28. P. Kukučka. R Balga, 80 divákov, ČK: 86. P. Kukučka (2. ŽK)

Krupina: R. Vaščák – M. Babiak, J. Petrovský, M. Crichel, K. Boháčik (46. O. Mokoš), Marek Valica, M. Sporiš (88. P. Cibuľa), A. Paľov (84. E. Dado), Andrej Valica, D. Haško (89. M. Malček), T. Murín

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Z kaštieľa Ostrolúckych je znova rodinné sídlo, jednu bránu majiteľ otvorí Čítajte

Po prvých dvoch prehrách v úvodných dvoch kolách Krupina stále bodovala. Po víťazstve s Bacúchom dokázali zdolať aj Hrochoť, hrajúcu ako béčko RSC Hamšík Academy.

Výhra sa však nerodila ľahko. Hostia nastúpili s mladým tímom, ktorý dirigoval skúsený kapitán Sláva, najmä jeho štandardky boli nebezpečné. Hamšíkovci boli behavejší, od úvodu zatlačili Krupinu, vytvárali si viac šancí než domáci.

Do vedenia ale išla Krupina, v strede poľa získal loptu kapitán Marek Valica, založil útok a Sporiš preloboval brankára – 1:0. Hra sa po tomto momente začala kúskovať, domáci videli dve žlté karty.

Hrochoti sa podarilo vyrovnať o 11 minút, hosťom zabrali v strede poľa legionári. Práve vďaka nim hostia získali prevahu a tlak, Strojár chyboval a Kukučka nedal výborne chytajúcemu Vaščákovi šancu – 1:1. Práve brankár Krupiny neraz podržal svojimi zákrokmi domácich.

Po zmene strán museli domáci vystriedať zraneného Boháčika. V druhom polčase sa hral vyrovnaný futbal, dve vyložené šance si vypracoval Paľov, ale ani jedna z nich neskončila za chrbtom brankára hostí.

O všetkom napokon rozhodla 72. minúta. Gólman hostí Blažek dvakrát vykopával loptu spoza pokutového územia, pri treťom raze to už zapískal čiarový rozhodca. Krupina kopala nepriamy kop z hranice šestnástky a po nacvičenom signály sa z gólu tešil Babiak.

Záver duelu bol až zbytočne nervózny, najskôr pod sprchy putoval po druhej žltej karte hosťujúci Kukučka, červenú kartu videl aj tréner RSC Hamšík Academy Zlevský, ktorý spustil na čiarového rozhodcu spŕšku vulgarizmov. Hektické to bolo aj po zápase v útrobách štadiónu, hostia si totiž prišli pre tri body, ale Krupina im to nedovolila.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Veľké zásahy do kádra nerobili. Silnou zbraňou tímu bude súdržnosť, vraví zvolenský tréner Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako sa zrodila prvá prehra Látok,

kde schytali debakel Dudince,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola,

kto mal navrch v zápase Budče so Bzovíkom,

ako dopadli šlágre I. triedy Sebechleby - Pliešovce a Stožok - Sliač,

kto zariadil prvú výhru Sielnice,

koho sme vybrali za hviezdy kola I. triedy

Priechod – Hriňová 4:0 (1:0)

Góly: 22. S. Bálint, 50. a 77. M. Štulajter, 65. P. Ondrejka. R Holas, 200 divákov

Hriňová: S. Husár – J. Sudimak (75. S. Máliš), Ľ. Vrana, M. Varga, M. Sendrei, J. Ľupták, A. Bartoš, M. Hanes, P. Roberto Semiao Cantas Dias, M. Babic, M. Borgoň (64. P. Vida)

Hriňovčanom sa nedarí a platí to aj po zápase v Priechode. Aj keď v prvom dejstve sa hral vyrovnaný zápas a prvú obrovskú príležitosť mali práve Podpoľanci, v 10. minúte sa Varga ocitol sám pred brankárom, no zoči-voči nemu prestrelil bránu. Do vedenia išiel domáci Priechod, keď Husára v bráne Spartaku prekonal Bálint.