Víťazná domáca premiéra HKM Zvolen. Kmeč: Všetci podali dobrý výkon (+ FOTO)

Záverečnú tretinu poznačili šarvátky.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Hokejisti Zvolena bodovali aj v druhom kole Tipos extraligy. Kým v prvom zápase v Liptovskom Mikuláši brali iba bod za remízu v riadnom hracom čase, v druhom už v domácom prostredí zdolali silné Michalovce 4:1.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hostia z východu republiky prišli pod Pustý hrad dobre naladení po vysokom piatkovom víťazstve v Bratislave nad Slovanom (8:2), no tieto tri body v druhom kole nepotvrdili.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Veľké zásahy do kádra nerobili. Silnou zbraňou tímu bude súdržnosť, vraví zvolenský tréner Čítajte

„Mali sme dobrú polovicu prvej tretiny, no následne nás Zvolen prehral v rovnovážnom stave. V prvej tretine sme mali aj my šance, len škoda, že sme ich nevyužili. Defenzíva dokázala eliminovať dorážky súpera, hrali sme slušne, disciplinovane. V druhej tretine sme si vyriešili rovnovážny stav, domáci nás už neprehrávali, ale začali sme robiť fauly, ktoré neboli vynútené a v zónach, ktoré neboli nebezpečné.

Nehrali sme dobre oslabenia, v podstate sme počas nich inkasovali až dva góly, ďalší z trestného strieľania. Bol to obraz našej disciplinovanosti. V tretej tretine sme zmenili formácie, zvýšili sme tlak, hrali sme veľmi dobre. Ak by sme energiu a koncentráciu venovali len hokeju, tak sme to mohli otočiť.

Namiesto toho sa začali hráči vybíjať v nezmyselných súbojoch a riešili veci, ktoré nie sú dôležité. Na tom musíme popracovať,“ opisoval prehru vo Zvolene tréner Michaloviec Peter Kúdelka.

Mrzeli ho nielen zbytočné fauly, ale aj šarvátky. Z dvojzápasu na ľade súperov je s trojbodovým ziskom pred domácou premiérou spokojný: „V Bratislave nás čakal extrémne ťažký súper, vo Zvolene takisto, takže z tohto pohľadu musíme brať tri body všetkými desiatimi. Na druhej strane nám oba zápasy ukázali kde máme medzery a v čom musíme byť lepší. Verím, že tím ukázal aj vo Zvolene počas tretej tretiny svoju tvár, ale podčiarkujem, že najmä z hokejovej stránky.“

Andrej Kmeč: Niektoré detaily treba ešte doladiť, ale naše víťazstvo je zaslúžené

Zvolenčania predviedli v nedeľu večer necelým dvom tisíckam divákov dobrý hokej. Boli trpezliví a hlavne disciplinovaní, čo okorenili aj peknými gólmi.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Jarmok sa dá urobiť oveľa lepšie, milé mesto (komentár) Čítajte

„Bol to veľmi dobrý zápas z našej strany. Prvé dve tretiny sa hral kvalitný hokej z oboch strán, prelievalo sa to. My sme trošku viac kontrolovali hru, mali sme viac šancí a dokázali sme sa presadiť. Škoda tretej tretiny, najmä posledných desať minút. Boli tam súboje, ktorým sa rozhodcovia nevenovali a začalo sa to kúskovať, hokej sa vytratil. Bolo to o súbojoch a šarvátkach.

Avšak podali sme od brankára až po posledného hráča dobrý výkon. Niektoré detaily treba ešte doladiť, ale naše víťazstvo je zaslúžené,“ zhodnotil výhru asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč, ktorého tešilo, že hráči dobre zareagovali na úvodnú prehru po predĺžení v Liptovskom Mikuláši.