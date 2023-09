Zvolenská bežecká liga: Slatinskô prplenia s rekordnou účasťou

Nový perex

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ZVOLENSKÁ SLATINA. Zvolenská bežecká liga pokračovala predposledným podujatím aktuálnej sezóny v krásnom krosovom prostredí na lúkach a v lesoch malebného chotára Zvolenskej Slatiny -3. ročník Slatinskô prplenia..., len sa nevyprpliť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preteky prilákali na štart napriek opäť väčšie množstvo bežcov a bežkýň v cieli bolo klasifikovaných až 181 bežcov.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Na Ostrej Lúke bezkonkurenčný Juhás, Marcel Beník šampiónom svojej triedy, Matuškove kariérne maximum Čítajte

V kategórii žien do 39 rokov zvíťazila Katarína Hrašková časom 52:10,1 minúty, no na trati dominovala Iveta Furáková z najstaršej ženskej kategórie časom 50:44,2 minúty. V hlavnej a najpočetnejšej kategórii mužov do 39 rokov získal prvenstvo v rekordnom čase 40:19,3 Miroslav Hraško, mimochodom manžel víťazky hlavnej ženskej kategórii.

Posledné preteky seriálu 8.ročníka Zvolenskej bežeckej ligy sa uskutočnia 7. októbra - Continental Beh na Pustý hrad.