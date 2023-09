Záujem o amfiteáter po folklórnych slávnostiach stúpol

Mesto má plány, ako priestor oživiť.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

DETVA. Záujem o prírodný amfiteáter v Detve po letných folklórnych slávnostiach stúpol. Pribúdajú agentúry, ktoré by na jeho javisku chceli v budúcom roku usporiadať kultúrne akcie. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran s tým, že si vie predstaviť jeho využitie od júna do septembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň by to podľa jeho slov mohlo byť intenzívnejšie ako doteraz. Dodal, že samospráva má plány, ako tento priestor oživiť.

"V najhoršom stave je v súčasnosti javisko, na ktorom tancujú a vystupujú účinkujúci. Podlaha je drevená, dookola ju skladajú a odkladajú a materiál pracuje. Hľadáme riešenie, akým drevom ju nahradiť, aby vyhovovala tanečníkom a pri tanci sa nezranili," objasnil.

Amfiteáter nie je prekrytý a ani to nie je možné. "V prípade, že spadne rosa, na pódiu sa šmýka a ľudia majú čo robiť, aby nespadli. Bolo to vidieť aj tento rok na večernom programe slávností," spresnil. Nová podlaha môže byť podľa neho opäť drevená, musí však byť bezpečná.

Niektoré drevené lavičky v hľadisku už obnovili a postupne ich budú všetky renovovať. Napriek tomu, že v septembri ich zložia a odložia a sú pod strechou, drevo pracuje.

Rozšírenie kapacity hľadiska mesto neplánuje. Na rozšírenie by podľa primátora musela byť veľká rekonštrukcia a vybudovanie oblúku. "Bolo by to na úkor komfortu divákov. Nebol by taký, aký by za cenu vstupného očakávali," zhodnotil.

"Všetci by pre veľkú vzdialenosť plnohodnotne nevideli na javisko a mali by vo výhľade prekážky," doplnil.

V uplynulom roku v areáli amfiteátra pribudla drevená stavba pre účinkujúcich. Objekt je zastrešený sedlovým krovom a prikrytý dreveným šindľom. Na prízemí sú toalety, umývadlá a sprchy, pod strechou sú šatne pre účinkujúcich.

Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Koná sa v júli, tento rok trval štyri dni.