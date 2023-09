Počet obyvateľov sa za dekádu zvýšil o tretinu, pribudlo vyše 50 domov

O výstavbu v obci je veľký záujem.

DUBOVÉ. Počet obyvateľov obce Dubové v okrese Zvolen sa za dekádu zvýšil asi o tretinu na približne 375 obyvateľov. Je za tým rozsiahla výstavba rodinných domov, ktorých len od roku 2015 pribudlo viac ako 50.

"Veľa domov ešte nie je skolaudovaných, ak sa to podarí, do konca roku by sme mohli mať aj 400 obyvateľov," povedala TASR starostka Anna Janovicová.

Aktuálne je stavebný útlm, pretože už nie sú voľné pozemky. "Čakáme na doplnok územného plánu, kde by ešte nejaké nové parcely mohli byť zahrnuté," pripomenula.

Novostavby vznikli v uplynulých rokoch prevažne v časti Veľké zeme. Iniciátorom projektu bolo združenie Tri kamene, spravujúce v obci poľnohospodárske družstvo. Združenie najskôr vykúpilo pozemky od cirkvi a súkromných vlastníkov, vybudovalo inžinierske siete a ďalej ich potom predávalo záujemcom.

O výstavbu domov v obci, vzdialenej od okresného mesta len asi 15 kilometrov, je podľa starostky stále veľký záujem. Okrem prevažne mladých ľudí z obce či blízkeho okolia, ktorí si chcú stavať nové domy, si viacero rodín opravilo aj opustené či zanedbané rodičovské domy a využíva ich dnes na trvalé bývanie či ako víkendové chalupy.

Obec už od 80. rokov uplynulého storočia spravuje aj materskú školu, ktorá by sa v prípade väčšieho záujmu nových obyvateľov mohla rozšíriť. V súčasnosti ju navštevuje 18 detí, ktoré do nej dochádzajú aj z neďalekého Bacúrova či z Brezín.