Jarmok sa dá urobiť oveľa lepšie, milé mesto (komentár)

Zvolenčania by si zaslúžili, aby ich mesto napredovalo.

ZVOLEN. Prejsť cez zvolenské námestie trvá momentálne omnoho dlhšie ako inokedy. Pešia zóna a priľahlé cesty sú zaplavené ľuďmi a stánkami (aj keď sme už zažili aj oveľa väčšie „plnky“), remeselníci ponúkajú svoj tovar, naše čuchové bunky lákajú vône všehodruhu.

Tu a tam narazíte na známych, ktorých ste už poriadne dlho nevideli. Pozná to každý z nás. Áno, práve dnes odštartoval tradičný dvojdňový Zvolenský jarmok.

Ešte pred jeho začiatkom sa však zniesla na mesto Zvolen na sociálnych sieťach vlna kritiky. A veruže oprávnená.

Všetko to začalo termínom, ktorý nie je veľmi šťastný, no na druhej strane, keďže na piatok pripadol štátny sviatok, je to vcelku logické rozhodnutie, aby sa Zvolenský jarmok konal v stredu a vo štvrtok.

Problémom to však je najmä kvôli obmedzenej doprave uprostred pracovného týždňa, čo sa už začalo prejavovať. V popoludňajších hodinách býva mesto prepchaté už aj bez týchto dopravných obmedzení.

Do úvahy samozrejme prichádzalo ešte presunutie podujatia o týždeň neskôr, ale po vojne býva každý generál.

Oficiálny plagát ku Zvolenskému jarmoku (zdroj: Mesto Zvolen)

Pri pohľade na oficiálny plagát s programom Zvolenského jarmoku, sa človek môže len pousmiať. Pri všetkej úcte k jeho autorovi, takýto plagát dnes zvládne vyrobiť už aj žiak prvého stupňa základnej školy a zrejme by bolo načase sa zamyslieť nad lepšou prezentáciou mesta v digitálnom svete.

Stačí sa pozrieť na oficiálnu webovú stránku Zvolena. Ale aby sme neodbáčali od témy.

Najviac na zaplakanie je oficiálny program. Už spomínaný plagát hlása jedného účinkujúceho (Zvolenskí vrchári), aj to iba počas dvoch hodín.