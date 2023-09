Ostatné tímy nesledoval. Chce, aby bol Zvolen úspešný: 22 otázok pre trénera Oremusa pred štartom sezóny

Oremus začne vo Zvolene už štvrtú sezónu.

ZVOLEN. Štart nového ročníka hokejovej Tipos extraligy je doslova za dverami. Už v piatok odštartuje 31. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže.

V prvom kole sa HKM Zvolen predstaví na ľade Liptovského Mikuláša. Prvý domáci duel odohrajú „rytieri“ v nedeľu proti Michalovciam.

Káder Zvolena je takmer identický ako v uplynulej sezóne. Pod Pustým hradom sa menili len legionári, aj to nie všetci. Do Zvolena prišlo päť nových hokejistov zo zahraničia.

Zvolen dokráčal v uplynulej sezóne až do finále, kde napokon nestačil na Košice, ktorým podľahol 1:4 na zápasy. Celkovo za uplynulé tri sezóny získali Zvolenčania všetky cenné kovy (2021 – zlato, 2022 – bronz, 2023 – striebro).

Pri všetkých úspechoch HKM bol aj tréner Peter Oremus, ktorý so svojim kolegom Andrejom Kmečom odštartujú vo farbách Zvolena už štvrtú sezónu. Pre skúseného 53-ročného kormidelníka to je najdlhšia séria na lavičke jedného tímu v jeho trénerskej kariére.

A práve s Petrom Oremusom sme sa porozprávali o nasledujúcej sezóne, letnej príprave, ambíciách, ale aj Marošovi Jedličkovi.

Spoločne s trénerským kolegom Andrejom Kmečom ste sa dohodli na pokračovaní spolupráce s HKM Zvolen aj vo štvrtej sezóne po sebe. A to je celkom rarita v našej extralige v súčasnej dobe. Čo zavážilo pri rokovaniach, že ste ostali vo Zvolene?

Zavážila naša spoločná práca trénerov, hráčov a funkcionárov. Zvolen sa dostal dvakrát do finále a raz do semifinále, mal tri medaily, v poslednej dobe je to najúspešnejší klub na Slovensku. Naša spoločná práca tu má zmysel. Toto bolo najdôležitejšie.

Presne ako spomínate, za tri roky pôsobenia vo Zvolene ste získali kompletnú medailovú zbierku. Cítite teda, že máte nedokončenú prácu?

Určite. Každú sezónu chcete byť úspešní a urobíme všetko pre to, aby to bolo aj v tej prichádzajúcej.

Lanárili vás aj iné tímy?

Komunikácia so Zvolenom prebehla už počas sezóny, ďalšia prebehla na konci sezóny, s kolegom sme sa dohodli so Zvolenom a ostatné sme neriešili.

Pred minulou sezónou prešiel káder Zvolena výraznými zmenami, teraz s výnimkou legionárov, ostal káder viac-menej nezmenený. Bolo pre vás dôležité, že jadro tímu ostáva pokope?

Už keď sme do Zvolena pred tromi rokmi prišli, tak sme tu chceli mať čo najviac domácich hráčov zo Zvolena a chalanov zo Slovenska, ktorí sú prínosom. Legionári sa menia každým rokom, za tie tri sezóny tu boli naozaj dobré typy hokejistov, uvidíme, čo nám ukážu noví hráči zo zahraničia. Dúfam, že sa pričinia o to, aby bola sila nášho kádra ešte vyššia.

Pred štartom letnej prípravy nastala menšia zmena v realizačnom tíme. Do tímu prišiel nový tréner brankárov Dušan Vlk, ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu s ním?

Dobre. Dušan Vlk je tu na to, aby mal pod kontrolou gólmanov. Jeho práca spočíva v tom, aby ich pripravil, aby s nimi komunikoval o tom čo robia dobre, o tom, čo robia zle.

Z legionárov tu ostali z minulého kádra len Chris Langkow a Alex Rauhauser. Nemali ste záujem o iných? Minimálne taký Shane Hanna patril k oporám tímu...

Som rád, že ostal u nás Chris Langkow a Alec Rauhauser. U ostatných legionárov sme s niektorými vecami boli spokojní, s niektorými nespokojní. Som však zástancom toho, že chalani zo zahraničia, ktorí u nás hrali v minulej sezóne urobili dobrú robotu, ale teraz prišli iní a je rad na nich, aby sa predviedli.

Aká bola letná príprava z vášho pohľadu, čo vám trénerom ukázala?

Trénovali sme tak ako po minulé roky. Slováci boli pod dohľadom kondičného trénera Riša Pinku, legionári majú zmluvy platné od 1. augusta, takže tí sa pripravovali individuálne.

Za šesť týždňov spoločnej prípravy sme sa snažili vštiepiť tímu náš herný systém, aby aj noví hráči vedeli, čo majú hrať. S kolegami sme im odovzdali čo najviac informácií a teraz už bude na nich, aby to potvrdili v zápasoch.