Na Ostrej Lúke bezkonkurenčný Juhás, Marcel Beník šampiónom svojej triedy, Matuškove kariérne maximum

Ostrolúcky kopec privítal majstrov volantu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

OSTRÁ LÚKA. V piatkový podvečer patrilo zvolenské námestie burácajúcim motorom a vôni benzínu. Na obvykle pešej zóne sa ocitli pretekárske špeciály a to bola predzvesť ďalšieho motoristického víkendu na neďalekom ostrolúckom kopci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preteky automobilov do vrchu na Ostrej Lúke sa s niekoľkými pauzami usporadúvajú už od roku 1972. Toto obľúbené motoristické podujatie nechýbalo v kalendári majstrovstiev Slovenska ani v aktuálnej sezóne.

Ako už býva zvykom, práve na ostrolúckom kopci sa zvyčajne uzatvára majstrovská sezóna (vlani skúšal nový organizátorský tím májový termín) a tak jazdci bojovali o posledné body do hodnotenia majstrovstiev Slovenska v roku 2023.

Ďalej sa okrem iného dočítate: s kým zvádzal Marcel Beník najväčšie súboje a aké problémy ho sprevádzali počas prvého súťažného dňa,

čo povedal Marcel Beník o víkende na Ostrej Lúke a zisku prvenstva v triede HK1,

ako hodnotil svoje vystúpenie Tomáš Beník,

čo povedal o pretekoch a atmosfére Martin Matuška,

komu sa Matuška poďakoval a čo znamená, že v celkovom hodnotení dosiahol kariérne maximum

Na preteky PROFIN Car Ostrá Lúka 2023 sa tentokrát prihlásilo 53 jazdcov, v prvý súťažný deň ich v cieli bolo klasifikovaných 45 v druhý 47.

Na Ostrej Lúke sa okrem pretekov Majstrovstiev Slovenska išli aj Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska, na ktorých sa zúčastnilo aj niekoľko českých jazdcov, či Slovenský kopcový pohár. Medzi štartujúcimi nechýbali ani štyri ženy.

Zdenka Kováčová na Škode Fabia z klubu ŠK OK Šport Banská Bystrica bojujúca s časom v Slovenskom kopcovom pohári. V kategórii 1 skupine 5 bojovali s časom a súpermi Nikol Puršová na Honde Civic (Maxmotorsport) a Petra Halušková z tímu Kesko Racing, ktorá vymenila svoj zelený VW Golf za bielu Hondu Civic Type-R. S formulou Tatuus FR2000 sa predstavila v kategórii D/E2-2000 Anna Ambrúz.

Puršová, Halušková a Ambrúz zároveň počas celej sezóny zvádzali boje o titul ženskej majsterky Slovenska, tento honor si napokon vyjazdila Anna Ambrúz.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Draft sledoval doma, chce si zahrať v NHL. Ostane Maroš Jedlička hrať vo Zvolene? Čítajte

Domáce preteky si nenechali ujsť ani stálice tohto športu, bratia Beníkovci z MTB Racing Team a Martin Matuška.

Menej plôch pre divákov a značne poškodený povrch

Slniečko pripekalo miestami až neznesiteľne, no práve krásne a doslova letné počasie prilákalo na ostrolúcky kopec množstvo fanúšikov tohto športu (boli sme však zvyknutí na početnejšie návštevy). Aj keď jedným dychom treba dodať, že tí majú z roka na rok sťažené podmienky na povzbudzovanie svojich miláčikov.

Na trati pribudlo viacero zakázaných miest na státie s ohľadom na ich bezpečnosť. Už dávno tak neplatí, že ostrolúcky kopec patrí na Slovensku medzi preteky s najkrajšími výhľadmi na trať. A navyše, aj z toho mála miest, odkiaľ môžu fanúšikovia preteky sledovať, sa doslova stáva zarastená džungľa. Škoda.

Najrýchlejším jazdcom bol Martin Juhás na monoposte Lola B02/50. (zdroj: Martin Paľov - Motorsportmedia.sk)

Najšťastnejším riešením nebolo ani posunutie štartu prvej ostrej jazdy druhého súťažného dňa o polhodinu skôr bez toho, aby o tom organizátori informovali fanúšikov (a mali ako, okrem sociálnych sietí je na Ostrej Lúke k dispozícii bezplatná aplikácia, kde sa diváci dozvedeli všetko podstatné).

Mnohí sa tak riadili oficiálnym časovým harmonogramom a prišli len na súťažné jazdy. Viacerí ostali veruže poriadne sklamaní, keď na podujatie zavítali už počas prebiehajúcej prvej súťažnej jazdy.

Ťažšie podmienky mali aj samotní jazdci. Cesta na Ostrú Lúku je samá záplata, oproti vlaňajšku sa poriadne zhoršila najmä záverečná zákruta pred cieľom.

Na niektoré úseky, kde sa asfalt zosúva, museli organizátori kvôli bezpečnosti jazdcov namontovať improvizované bariéry z pneumatík, čím vo viacerých miestach znížili šírku trate.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Ožďanoch skvelá atmosféra. Marcel Beník vyhral medzi historikmi, Matuška patril k najrýchlejším Čítajte

„Nekvalitný povrch cítiť, ale ak by to neprežili naše autá, tak by to neprežili už žiadne,“ zhodnotil Tomáš Beník jazdiaci medzi historikmi na Lancii Beta Coupé a pokračoval,

„Našťastie to nebolo také, že by ma to niekde vyhodilo zo stopy, drží to na ceste, ale pocitovo to nie je nič príjemné. Najmä pravotočivá zákruta pred cieľom je už celkom dobre rozbitá. Je to nepríjemné, keďže tam dosahujeme veľké rýchlosti a cesta je pomerne úzka. To je už naozaj len o tom, zaťať zuby a vydržať.“

Problém v poslednej zákrute potvrdil aj zvolenský formulový jazdec Martin Matuška.

„V globále povrch pre mňa nebol až taký zlý, problém mi robila pasáž hneď po štarte, ale úplne najhoršie som na tom bol v poslednej zákrute pred cieľom, kde sa dá najviac získať alebo stratiť, práve tam bol povrch najhrboľatejší,“ vysvetlil Matuška.

Bezkonkurenčný Juhás, Marcel Beník si vybojoval titul

Počas oboch dní bol bezkonkurenčne najrýchlejší Martin Juhás na monoposte Lola B02/50. Druhý skončil Čech Marek Rybníček na prekrásnom špeciály KTM X – BOW GTX a tretí Michal Žiak na Škode Fabia. Rovnaké poradie v súčte oboch jázd bolo aj v sobotu a aj v nedeľu.