Futbalový servis: Nezastaviteľné Látky pred 700 divákmi uspeli v derby, desaťgólová prestrelka na Sliači

Uplynulý víkend od IV. ligy po II. triedu v kocke. Nechýba ani regionálna jedenástka kola.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Kováčová – Príbelce 1:2 (1:0)

Góly: 2. V. Bobor – 61. a 64. P. Nilaš. R Burger, 150 divákov, ČK: 76. J. Slovák (2. ŽK)

Kováčová: L. Höger – M. Šuster, A. Pivarči, J. Slovák, S. Kováč, A. Necpál (84. Ľ. Vnenčák), V. Bobor, J. Matula (61. L. Ponický), D. Eperješi (61. P. Majerčík), F. Fejerčák (64. M. Kujan), M. Vronský

Kováčová chcela doma potvrdiť výhru v L. Štiavnici a to sa jej v úvode zápasu aj darilo. Domáci totiž otvorili skóre hneď v 2. minúte, keď Bobor strelou spoza šestnástky prekonal brankára hostí. Po tomto momente sa hral vyrovnaný futbal, šance mali oba tímy. Ale do kabín išla spokojnejšia Kováčová.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Dominovali na lopte, ale chýbala im efektivita. O prvú prehru Zvolena sa v derby postarali Podkonice Čítajte

Po zmene strán však Prameň prestal plniť taktické pokyny a jeho hra vôbec nebola dobrá. Na koňa sa dostávali hostia z Príbeliec, ktorí v prebehu troch minút zásluhou Nilaša otočili skóre zápasu vo svoj prospech.

Práve po tom, ako Príbelce otočili zápas vo svoj prospech, prebrali iniciatívu domáci, ktorí sa tlačili do zakončenia, boli viac na lopte, ale pribrzdilo ich v 86. minúte vylúčenie kapitána Slováka, ktorý sa pod sprchy porúčal po dvoch žltých kartách.

Domáci majú ťažké srdce aj na rozhodcov, podľa trénera Bibu nemali rovnaký meter. V závere zápasu aj s desiatimi hráčmi mali domáci nejaké šance, ale tie už ostali nevyužité a Príbelce sa tak radovali z prvého víťazstva v tejto sezóne.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Škoda, že rozhodcovia nemali rovnaký meter. Súboje dohrávané na našich hráčov mnohokrát neboli potrestané a nás trestali pri bežných súbojoch. Ale to nič nemení na tom, že hostia vyhrali zaslúžene, lebo boli v druhom polčase disciplinovanejší, dôraznejší v osobných súbojoch a využili svoje šance. Som sklamaný z dnešného výkonu, lebo tento zápas nám absolútne nevyšiel. Musíme sa z toho poučiť a zamakať.“

Ostatné výsledky 5. kola: Staškov – Stráňavy 3:1, Makov – Tvrdošín 4:2, Čadca – Zubrohlava 2:1, Krásno – L. Štiavnica 3:0, Medzibrod – Bešeňová 3:0, Badín – Kysucké N/M 2:0

1. Staškov 5 4 1 0 15:2 13

2. Krásno 5 4 1 0 11:2 13

3. Makov 5 4 0 1 10:5 12

4. Stráňavy 5 3 0 2 13:9 9

5. Kysucké N/M 5 2 2 1 6:5 8

6. Kováčová 5 2 1 2 8:7 7

7. Badín 5 2 1 2 5:6 7

8. Čadca 5 2 1 2 3:6 7

9. Medzibrod 5 1 2 2 6:6 5

10. Tvrdošín 5 1 2 2 6:8 5

11. Príbelce 5 1 2 2 2:6 5

12. Zubrohlava 5 0 3 2 5:7 3

13. Bešeňová 5 1 0 4 3:13 3

14. L. Štiavnica 5 0 0 5 1:12 0

V. liga skupina Juh

B. Štiavnica – Detva 5:0 (1:0)

Góly: 39. a 77. D. Hudák, 47.,60. a 68. D. Budinský. R Páleš, 122 divákov

Detva: D. Ostrihoň – M. Vilhan, Ján Kluka, Ján Chabada, Ľuboš Baran, T. Ostrihoň (60. M. Berkeš), R. Ďurica, A. Melicherčík (73. A. Piliar), D. Murín (60. Róbert Baran), Samuel Chabada (73. M. Pančík), Peter Kluka

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Draft sledoval doma, chce si zahrať v NHL. Ostane Maroš Jedlička hrať vo Zvolene? Čítajte

Detva nastúpila na duel v Banskej Štiavnici azda s najmladším tímom, aký kedy za tento klub hral. V prvom dejstve hostia dobre dostupovali ku skúseným hráčom domáceho mužstva.

Dominik Murín dokonca z priameho kopu nastrelil brvno domácej brány, Chabada hlavičkou takisto nastrelil brvno a Vilhan strelou spoza šestnástky, hádajte čo – nastrelil brvno.

Do vedenia však šli domáci, v 39. minúte otvoril skóre Hudák. Po zmene strán chcela Detva nadviazať na dobrý výkon z prvej polovice stretnutia a zvrátiť nepriaznivý stav, lenže v 47. minúte pridali domáci druhý gól. Štiavničanom po tomto momente narástli krídla a hosťom kleslo sebavedomie a viera v dobrý výsledok.

Podpoľanci začali kopiť chyby a strácali pôdu pod nohami. Štiavničania postupne prebrali iniciatívu a strelili ďalšie tri góly a to ich od väčšieho debaklu viackrát podržal brankár Ostrihoň.

Zdenko Kamas, tréner Detvy: „Kto nevidel, možno neuverí. Inkasovanie druhého gólu hneď po príchode zo šatní by zamávalo aj s oveľa skúsenejším tímom, ako máme my. Veríme, že keď budeme pracovať a hrať ako dnes v prvom polčase, zaslúžime si aj my kúsok futbalového šťastia, ktoré nám už dlhšie chýba. Pochvala od viacerých z tábora súpera síce padne dobre, no aj my chceme víťaziť.“

Ostatné výsledky 5. kola: L. Vieska – S. Ďarmoty 4:0, S. Ľupča – Radzovce 1:0, Osrblie – Brezno 3:2, V. Krtíš – Tornaľa 3:1, Poltár – Tomášovce 0:2, Č. Balog – Málinec 0:2

1. Osrblie 5 4 1 0 16:7 13

2. B. Štiavnica 5 4 0 1 15:6 12

3. S. Ľupča 5 4 0 1 8:2 12

4. V. Krtíš 5 4 0 1 8:2 12

5. L. Vieska 5 3 1 1 14:7 10

6. Málinec 5 3 0 2 5:6 9

7. Tomášovce 4 2 2 0 6:4 8

8. Brezno 5 2 0 3 11:8 6

9. Radzovce 5 1 1 3 8:16 4

10. S. Ďarmoty 5 1 0 4 6:10 3

11. Č. Balog 5 1 0 4 5:14 3

12. Detva 5 1 0 4 3:12 3

13. Poltár 4 0 2 2 6:8 2

14. Tornaľa 5 0 1 4 5:14 1

VI. liga skupina C

Hriňová – Látky 1:4 (1:3)

Góly: 4. M. Sendrei – 2.,30. a 68. M. Kurák, 5. D. Kudlík. R Haring, 700 divákov

Hriňová: S. Husár – J. Sudimak, Ľ. Vrana, M. Varga (46. J. Lalík), M. Sendrei (79. M. Borgoň), P. Čipčala, J. Ľupták, P. Očovan, A. Poduška, A. Bartoš (60. D. Šufliarsky), M. Hanes (83. P. Vida)

Látky: M. Michálik – O. Miklian (46. P. Krkoš), M. Gondáš, J. Škopík, R. Stupár, D. Vreštiak, J. Malček (80. J. Babic), M. Kubiš, D. Kudlík (83. J. Mikuš), M. Olšiak (46. J. Halaj), M. Kurák

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať S vôňou diviny. Poľovníci z regiónu súťažili vo varení gulášu Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo bolo dôležitým momentom derby v Hriňovej okrem Kurákovho hetriku,

čo bolo na škodu celého derby,

ako sa zrodila prekvapujúca výhra Krupiny s Bacúchom,

ako si Dudince napravili chuť po prehre z minulého kola,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola,

o nevídanej desaťgólovej prestrelke v zápase I. triedy medzi Sliačom a Sebechlebmi,

ako dopadol šláger kola medzi Pliešovcami a Budčou,

kompletný výsledkový servis z I. a II. triedy ObFZ Zvolen,

ktorých hráčov sme označili za hviezdy kola I. triedy

Aj keď sú oba tímy na opačných koncoch tabuľky, v derby zápasoch to vôbec nehrá úlohu. Na toto podpolianske derby bolo zvedavých 700 fanúšikov, ktorí vytvorili fantastickú kulisu. Hráči sa im odvďačili kvalitnými výkonmi. A začalo sa hneď z ostra.

Mnoho fanúšikov sa ešte nestačilo zorientovať a Látky už v 2. minúte vyhrávali po Kurákovom góle 1:0. Hneď po rozohrávke domáci kontrovali a v 4. minúte po góle Sendreia bolo vyrovnané. To však nebolo všetko. Látky kontrovali tiež, po rozohrávke ušiel Kurák, ktorý našiel Kudlíka a bolo 2:1 pre lídra súťaže.