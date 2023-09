Návrat tradičného turnaja: Primátorský pohár vybojovali hráči Alcolégie

Hral sa už 27. ročník.

ZVOLEN. Po poriadne dlhej odmlke (do septembra 2018) pokračoval tradičný turnaj O pohár primátora mesta Zvolen v malom futbale, išlo už o 27. ročník.

Vďaka výstavbe nového špecializovaného športoviska s najmodernejšou umelou trávou sú vhodné podmienky pre malý futbal, ktorý má pod Pustým hradom dlhodobú tradíciu.

Navyše, odštartoval už aj 38. ročník dlhodobej súťaže v dvoch mestských ligách. Obnovený turnaj tak bol poslednou možnosťou vyskúšať športovú formu pred štartom ďalšej sezóny.

Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým, do zápasov zasiahlo 11 tímov. Prvé dve mužstvá postupovali priamo do semifinále.

Na súpiskách tímov sa do turnaja zapojilo viac než 120 hráčov. Pod dohľadom rozhodcov SCHALLER FACILITY LIMFU (Igor Vlačuha, Braňo Hrdlička, Peter Plavec a Peter Hanes) hrali mužstvá vzácne v duchu fair play, rozhodcovia vytiahli len 4 žlté a jednu červenú kartu.

V základnej skupine A si vybojoval postup z druhého miesta novo tvoriaci sa celok fúziou Alcolégie a Pivkárov. Víťazom skupiny sa stal po výbornom výkone Torro-Koliba. V základnej skupine B zvíťazil Xanto team a druhým postupujúcim bola prekvapivo Hriňová.

V semifinálových dueloch si Torro-Koliba hladko poradil s Hriňovou 6:0, Alcolégia zdolala najtesnejším rozdielom Xanto Team 1:0.

V stretnutí o bronz hráči Hriňovej podľahli v divokom zápase Xantu 3:5. Vo finále Torro-Koliba nestačila na sústredený výkon Alcolégie a prehrala 0:2.

Najlepší brankárom turnaja bol vyhlásený Michal Palaj (Alcolégia), najlepším hráčom Dominik Machava (Torro-Koliba), najlepším strelcom turnaja sa so 6 gólmi stal Marek Borgoň (Torro-Koliba). Cenu udelili organizátori aj Ondrejovi Lamešovi k životnému jubileu.

Pred zápasmi o konečné poradie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie umelej trávy Futbal Aréna Zvolen, ktoré okorenilo priateľské stretnutie označené ako spomienkový zápas účastníkov Ligy majstrov v malom futbale z roku 2017 v Slovinsku. Doteraz drží tím Slovensko B najlepšie umiestnenie na tomto turnaji – 4. miesto.

Slovensko B - Slovensko A 6:3 (2:1) a pk 4:5

Súčasne odohrali zápas aj mladé nádeje MFK Zvolen U10 - Modrí vs. Červení, ktorý sa skončil remízou 5:5.