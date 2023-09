Futbalový servis: Vydreté víťazstvo Kováčovej, suverénne Látky a galapredstavenie Kuráka

Uplynulý víkend od IV. ligy po II. triedu v kocke. Nechýba ani regionálna jedenástka kola.

Majstrovstvá regiónu Stred – IV. liga

L. Štiavnica – Kováčová 1:2 (0:1)

Góly: 83. Adrián Omasta (z 11 m) – 16. J. Slovák, 65. M. Vronský. R Kováč, 150 divákov

Kováčová: L. Höger – M. Šuster, T. Janeček (75. S. Kováč), J. Slovák, P. Majerčík (84. A. Pivarči), A. Necpál, V. Bobor (64. L. Ponický), D. Eperješi (64. J. Matula), M. Laurinc (75. M. Kujan), F. Fejerčák, M. Vronský

Kováčová chcela na Liptove bodovať naplno, čo sa im aj podarilo, aj keď to jednoduché vôbec nemala. L. Štiavnica síce ešte nebodovala, ale poriadne hrýzla. Domáci sa snažili napádať rozohrávku Prameňa a tlačiť sa do zakončenia z brejkov.

V prvom polčase sa však domáci do výraznejšej šance nedostali. A keď ohrozili bránu hostí, tak buď brankár Höger alebo obrancovia Kováčovej zneškodnili. Hosťom sa príliš nedarila rozohrávka a keď zapršalo, lopta im odskakovala od kopačiek, ale aj napriek tomu išli hostia do vedenia.

V 16. minúte kapitán Ján Slovák v strede poľa získal odrazenú loptu, potiahol ju bližšie k pokutovému územiu a preloboval domáceho gólmana – 0:1. Druhý polčas bol už zo strany Prameňa o niečo lepší a kompaktnejší, trénerovi Bibovi vyšli aj striedania.

V 65. minúte v strede poľa Ponický pekne vzduchom poza obranu domácich vysunul Vronského, ktorý svoju šancu premenil – 0:2. L.

Štiavnica sa nechcela vzdať a útočila, vytvorila si aj pár dobrých príležitostí na skórovanie, ale hostí podržal gólman Höger. Domáci sa gólu napokon dočkali a zápas poriadne zdramatizovali.

Hosťujúci Majerčík nešťastným spôsobom fauloval domáceho hráča v pokutovom území a nariadený pokutový kop premenil Omasta, aj keď si brankár Prameňa na loptu siahol – 1:2. Kováčová najtesnejší rozdiel už do záverečného hvizdu udržala.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Cieľ sme splnili, no neprebiehal podľa našich predstáv, ale napokon sme zápas doviedli do víťazného konca.“

Ostatné výsledky 4. kola: Príbelce – Makov 0:2, Tvrdošín – Staškov 1:1, Stráňavy – Kysucké N/M 1:3, Badín – Čadca 0:1, Bešeňová – Krásno 1:3, Zubrohlava – Medzibrod 1:1

1. Staškov 4 3 1 0 12:1 10

2. Krásno 4 3 1 0 8:2 10

3. Stráňavy 4 3 0 1 12:6 9

4. Makov 4 3 0 1 6:3 9

5. Kysucké N/M 4 2 2 0 6:3 8

6. Kováčová 4 2 1 1 7:5 7

7. Tvrdošín 4 1 2 1 4:4 5

8. Badín 4 1 1 2 3:6 4

9. Čadca 4 1 1 2 1:5 4

10. Zubrohlava 4 0 3 1 4:5 3

11. Bešeňová 4 1 0 3 3:10 3

12. Medzibrod 4 0 2 2 3:6 2

13. Príbelce 4 0 2 2 0:5 2

14. L. Štiavnica 4 0 0 4 1:9 0

V. liga skupina Juh

Detva – V. Krtíš 0:1 (0:0)

Gól: 69. R. Rapčan (vl. gól). R Debnár, 150 divákov

Detva: Daniel Ostrihoň – Ján Chabada, Ján Kluka, J. Sekereš (42. A. Melicherčík), M. Vilhan (80. R. Baran), R. Ďurica, D. Murín (59. M. Berkeš), R. Rapčan, Tomáš Ostrihoň (59. A. Piliar), Peter Kluka (80. Adam Chabada), Samuel Chabada

Detva si v tomto zápase vypila kalich horkosti až do dna. Od úvodu boli domáci lepším mužstvom, diktovali tempo hry, boli častejšie na lopte, ale je pravda, že si nedokázali vytvoriť vážnejšiu gólovú príležitosť.

Hostia boli zatlačení na svoju polovicu, ale v prvom polčase pohrozili, keď nastrelili tyčku. O osude tohto stretnutia rozhodla 69. minúta, nakopávanú loptu Krtíšanov z boku si Rapčan hlavou zrazil ku tyčke do vlastnej brány.

Po tomto momente mali síce Podpoľanci tlak, ale ten nepriniesol žiadnu gólovú príležitosť a tak aj napriek tomu, že boli lepším tímom, si žiadny bod na svoje konto nepripísali.

Ostatné výsledky 4. kola: Tomášovce – Osrblie 2:2, Brezno – L. Vieska 2:3, Radzovce – Poltár 3:3, Tornaľa – S. Ľupča 0:2, S. Ďarmoty – Č. Balog 5:1, Málinec – B. Štiavnica 1:5

1. Osrblie 4 3 1 0 13:5 10

2. S. Ľupča 4 3 0 1 7:2 9

3. V. Krtíš 4 3 0 1 5:1 9

4. B. Štiavnica 4 3 0 1 10:6 9

5. Tomášovce 4 2 2 0 6:4 8

6. L. Vieska 4 2 1 1 10:7 7

7. Brezno 4 2 0 2 9:5 6

8. Málinec 4 2 0 2 3:6 6

9. Radzovce 4 1 1 2 8:15 4

10. S. Ďarmoty 4 1 0 3 6:6 3

11. Detva 4 1 0 3 3:7 3

12. Č. Balog 4 1 0 3 5:12 3

13. Poltár 4 0 2 2 6:8 2

14. Tornaľa 4 0 1 3 4:11 1

VI. liga skupina C

Sásová – Hriňová 8:2 (3:0)

Góly: 23.,28. a 65. O. Malík (1 z 11m), 44. a 85. M. Markovič, 54. S. Savić, 83. Marcel Turčan (z 11 m), 87. P. Stacho – 57. M. Sendrei, 71. P. Vida. R Foltán, 120 divákov

Krupina: S. Husár – J. Sudimak, M. Varga, M. Sendrei, M. Hanes, M. Borgoň, M. Babic, J. Lalík (46. A. Čonka), D. Šufliarsky, V. Gombala, P. Vida

Zdá sa, že Hriňovčania sa majú problém schádzať na zápasy u súperov, do Sásovej vycestovali len s dvoma náhradníkmi. Aj keď úvodné minúty boli vyrovnané, Sásová postupne začala diktovať tempo hry, čo vyústilo do dvoch zlepených gólov Ota Malíka.

V závere úvodného dejstva pridal tretí presný zásah domácich Markovič. Po zmene strán pridal v 54. minúte Savič štvrtý gól domácich a aj keď z ďalšieho protiútoku Hriňová znížila zásluhou Sendreia, veľa to neznamenalo.

V 65. minúte zavŕšil hetrik z pokutového kopu Malík. Hostia sa predsa len ešte dočkali v 71. minúte druhého gólu, lenže už súperovi nestačili po kondičnej stránke. Sásová pridala ďalšie tri góly a napokon sa z toho zrodil debakel 8:2.

Látky – Jakub 8:2 (3:2)

Góly: 11.,31.,36. a 53. M. Kurák, 47. D. Vreštiak, 62. J. Halaj, 80. J. Babic, 84. J. Mikuš – 26. a 29. F. Samson. R Holas, 250 divákov

Látky: M. Michálik – O. Miklian, R. Stupár, M. Kubiš, A. Segeč, D. Vreštiak, P. Krkoš, M. Olšiak (73. J. Babic), J. Halaj, D. Kudlík (69. J. Mikuš), M. Kurák

Bol to zápas exligistu Mária Kuráka. Aj keď sa v Látkach hral vyrovnaný zápas. Do vedenia išli domáci v 11. minúte práve po Kurákovom góle. No Jakub dokázal dvoma zlepenými gólmi Samsona otočiť vývoj stretnutia vo svoj prospech. Potom sa však opäť dostal ku slovu Kurák, ktorý v rozpätí 5 minút prinavrátil vedenie Látkam.