Po dvadsiatich rokoch sa na scénu zvolenského divadla vráti Hamlet

Nadchádzajúcu sezónu venovali legendám.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ZVOLEN. Deväť žien a tri generácie jednej veľkej rodiny od láskavej babičky cez povahovo odlišné dcéry, čerstvú nevestu až po vnučky hľadajúce svoje miesto v modernej dobe sa predstaví v hre I love mama, ktorá bude v októbri prvou premiérou Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene v nadchádzajúcej divadelnej sezóne. Divadlo pri jej príprave spolupracuje s izraelskou režisérkou a dramatičkou Hadar Galron.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednu z hlavných postáv v hre stvárni hosťujúca herečka Božidara Turzonovová v alternácii s „domácou“ herečkou Janou Pilzovou.

„Humorné situácie a vtipné dialógy zachytávajú s vzácnym nadhľadom aj vážnejšie aspekty partnerských vzťahov či materstva: ako skĺbiť materstvo s kariérou, ako si popri materstve udržať manželstvo, ako mať dieťa aj bez muža, ako sa vyrovnať s nečakaným tehotenstvom, ako zvládnuť popôrodnú depresiu, ako čeliť ortodoxnej matke, ako nájsť seba samú alebo ako chutí láska,“ zhrnul leitmotív hry umelecký šéf zvolenskej činohry Peter Palik.

Po Cinkotovi sa úlohy zhostí Sanitra

Pre 75. divadelnú sezónu zvolili v divadle podtitul Legendy. Podľa Palika je to téma, ktorá v sebe zahŕňa slávnostný charakter, ale aj rozmanitosť legendárnych príbehov, jedinečných osobností, ale aj nesmrteľných dramatických textov.

S témou sezóny korešponduje aj nové naštudovanie legendárnej Shakespearovej hry Hamlet. „Toto najznámejšie a najskloňovanejšie dielo dramatickej spisby sa ako bumerang nevyhnutne vracia na javiská divadiel v podaní každej generácie. Zakaždým s inou optikou, s inými témami, inými akcentmi,“ poznamenal Palik, ktorý hru pripravuje režijne aj scénograficky.

Hamlet sa na javisko vráti po dvadsiatich rokoch, premiéru divadlo plánuje v decembri. Projekt je zároveň netradičným stretnutím viacerých umeleckých zoskupení z regiónu, pretože v inscenácii budú okrem členov domáceho súboru účinkovať aj hosťujúci umelci z Bábkového divadla na Rázcestí, tiež zo Štátnej opery v Banskej Bystrici alebo z Divadla Štúdio tanca.

Prvý raz zazneli verše najslávnejšieho dramatika všetkých čias na scéne zvolenského divadla v roku 2003. Hamleta vtedy režíroval Andrzej Rozhin z Varšavy a v titulnej úlohe sa predstavil herec Dušan Cinkota. Tentoraz Hamleta stvárni Richard Sanitra.

Výročie patróna divadla

Začiatkom budúceho roka začnú v divadle skúšobný proces originálneho divadelného „trojboja“, jeho premiéru uvedú vo februári. Podieľať sa na ňom budú tri mladé invenčné režisérky Kateřina Quisová, Silvia Vollmannová a Alžbeta Vrzgula.

Spoločnou témou neobyčajného inscenačného tvaru, zloženého z troch častí, bude vojna a jej ozveny vo vzťahoch, myslení a umeleckej tvorbe. „Režisérky a autorky čerpajú námety z menej známych diel a textov Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej a ponúknu nové pohľady na legendárne osobnosti,“ priblížil Palik.

„Uvedením tohto projektu si pripomenieme aj 150. výročie narodenia patróna nášho divadla, ale aj nutnosť chápania našich koreňov, domova a národnej identity,“ doplnil.

Legendou, ktorá sa preslávila najmä za oceánom a vo Veľkej Británii, je významný štiavnický rodák Dežo Hoffmann. Legendárny fotograf celebrít a slávnych osobností z rôznych odvetví umenia. Jeho príbeh je príkladom osudu plného paradoxov, prekvapení, absurdných zvratov doby, ale aj nezabudnuteľného talentu a charizmy výnimočnej osobnosti. Jeho životu a tvorbe bude venovaná inscenácia režiséra Patrika Lančariča, ktorá bude mať v divadle premiéru v apríli.

„Patrik Lančarič so svojím neveľkým tímom absolvoval nespočetné množstvo sedení nad archívnymi materiálmi, stretnutí a rozhovorov s pamätníkmi, ktorí mali možnosť tohto význačného fotografa stretnúť osobne. Práve preto sa naše divadlo pri myšlienke pretaviť jeho príbeh do javiskovej podoby rozhodlo osloviť tohto etablovaného tvorcu, ktorý sa pripravovanej inscenácie zhostí autorsky aj režijne, a to v tandeme s dramaturgom Petrom Pavlacom,“ objasnil Palik.

Zámocká premiéra

Záver sezóny bude tradične patriť festivalu Zámocké hry zvolenské. Jeho 50. ročník odštartuje premiérou komédie Verná nevera od legendárneho dramatika a divadelníka Jozefa Mokoša.

„Titul inšpirovaný nespútanou divadelnosťou, pouličnou komikou a pikantnou satirou je plný šteklivých slovných hier, ako i bláznivých a nečakaných situácií a šťavnatého ľudového humoru. Inscenácia bude využívať nielen herecké, ale aj akrobatické schopnosti domáceho ansámblu a formálne prepojí činohru, nový cirkus a pouličné divadlo, k čomu prispeje aj jej plánované uvedenie v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku,“ povedal Palik, ktorý sa pod ňu režijne podpíše.