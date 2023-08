Futbalový servis: Látky vyhrali aj v treťom zápase, prvá výhra Krupiny, Sebechleby zaskočili Kriváň

Sumár futbalového víkendu od IV. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Kováčová – Bešeňová 2:0 (2:0)

Góly: 11. a 27. M. Vronský, 90. P. Majerčík. R Belko, 200 divákov

Kováčová: L. Höger – M. Šuster, T. Janeček, J. Slovák, S. Kováč, A. Necpál, D. Eperješi (73. M. Melišík), M. Laurinc (84. J. Matula), F. Fejerčák (73. L. Ponický), V. Bobor (84. M. Kujan), M. Vronský (90. P. Majerčík)

Kováčová chcela od úvodu súpera dostať pod tlak a vytvárať si šance, čo sa im aj podarilo. Domáci mali navrch, vytvárali si množstvo šancí. Okrem troch gólov nastrelili hráči Prameňa aj tri tyčky. A ďalšie šance ostali ešte nevyužité. Bešeňová sa snažila odolávať z plných síl, ale Kováčová dobre kombinovala a pred bránou bola naozaj nebezpečná.

Hostia sa snažili hrať na brejky a štandardné situácie, ale tie si dokázali zverenci trénera Bibu postrážiť. Domáci išli do vedenia už v 11. minúte, Šuster našiel peknou prihrávkou Vronského, ktorý si nabehol za obranu hostí – 1:0.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Nezastavil ich ani katastrofálny výkon hlavného rozhodcu, Zvolen predviedol dokonalý obrat Čítajte

O druhý presný zásah Prameňa sa postaral opäť Michal Vronský. Domáci nakopávali dlhú loptu na polovicu súpera, kde Vronský vysunul efektnou pätičkou Eperješiho, ten po krídle potiahol loptu, za ten čas si Vronský pekne nabehol do pokutového územia, našla ho Eperješiho prihrávka a bolo 2:0.

Tretí gól pridal v samotnom závere Majerčík, ktorého tréner poslal na ihrisko v rámci taktického striedania. Kováčová bola akurát na polovici súpera, Majerčík využil hneď prvú príležitosť po svojom príchode na ihrisko a spečatil konečný výsledok na 3:0.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Všetci chalani, ktorí naskočili na ihrisko, podali zodpovedný výkon a cieľ, ktorý sme si stanovili, sme aj splnili do bodky.“

Ostatné výsledky 3. kola: Badín – Zubrohlava 1:1, Čadca – Stráňavy 0:4, Kysucké N/M – Tvrdošín 2:2, Makov – L. Štiavnica 1:0, Staškov – Príbelce 3:0, Krásno -Medzibrod 2:0

1. Staškov 3 3 0 0 11:0 9

2. Stráňavy 3 3 0 0 11:3 9

3. Krásno 3 2 1 0 5:1 7

4. Makov 3 2 0 1 4:3 6

5. Kysucké N/M 3 1 2 0 3:2 5

6. Kováčová 3 1 1 1 5:4 4

7. Tvrdošín 3 1 1 1 3:3 4

8. Badín 3 1 1 1 3:5 4

9. Bešeňová 3 1 0 2 2:7 3

10. Zubrohlava 3 0 2 1 3:4 2

11. Príbelce 3 0 2 1 0:3 2

12. Medzibrod 3 0 1 2 2:5 1

13. Čadca 3 0 1 2 0:5 1

14. L. Štiavnica 3 0 0 3 0:7 0

V. liga skupina Juh

S. Ľupča – Detva 2:0 (0:0)

Góly: 46. J. Kostúrik, 89. M. Čief. R Varga, 300 divákov

Detva: Daniel Ostrihoň – A. Piliar (46. D. Murín), J. Sekereš, Ján Kluka, M. Vilhan, Ján Chabada, R. Rapčan (72. M. Pančík), R. Ďurica, Tomáš Ostrihoň (46. R. Baran), Peter Kluka, P. Mičo (72. Samuel Chabada)

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Najlepší kanonier IV. ligy strelil v jednom zápase až osem gólov. O niečom takom sa mi ani nesnívalo, smeje sa Čítajte

V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas so šancami na oboch stranách. Detva si vypracovala štyri dobré príležitosti na skórovanie, gólom zaváňali najmä prvé dve z nich. Niekoľko šancí si vypracovali aj Ľupčania, ale oba tímy išli do šatní za bezgólovej remízy. Do vedenia šli domáci hneď po zmene strán, keď v 46. minúte otvoril skóre Kostúrik.

Detva odišla v druhej časti hry po kondičnej stránke, jej hráči strácali množstvo ľahkých lôpt. Slovenská Ľupča bola už lepším tímom, čo korunovala druhým gólom v 89. minúte, z ktorého sa radoval Čief. Detva tak nedokázala nadviazať na dobré a bojovné výkony z predošlých zápasov.

Ostatné výsledky 3. kola: B. Štiavnica – Č. Balog 4:2, L. Vieska – Tomášovce 1:1, Poltár – Tornaľa 2:2, Brezno – S. Ďarmoty 2:0, V. Krtíš – Málinec 1:0, Osrblie – Radzovce (29.8.)

1. Brezno 2 2 0 0 7:1 6

2. Osrblie 2 2 0 0 6:2 6

3. V. Krtíš 3 2 0 1 4:1 6

4. S. Ľupča 3 2 0 1 5:2 6

5. Málinec 3 2 0 1 2:1 6

6. B. Štiavnica 3 2 0 1 5:5 6

7. Tomášovce 2 1 1 0 3:2 4

8. Detva 3 1 0 2 3:6 3

9. Č. Balog 3 1 0 2 4:7 3

10. Radzovce 2 1 0 1 4:7 3

11. L. Vieska 2 0 1 1 3:4 1

12. Tornaľa 2 0 1 1 3:5 1

13. Poltár 3 0 1 2 3:5 1

14. S. Ďarmoty 3 0 0 3 1:5 0

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Polorozpadnutú bytovku pod Pustým hradom zbúrajú. Čaká nás dlhá cesta, hovorí primátor Maňka Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako sa rodila tretia výhra Látok a kto bol ich nečakaným hrdinom,

čo športovo priznal nováčik z Látok,

ktorý hráč Dudiniec sa blysol na pôde Seliec hetrikom,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola,

ktoré tímy I. triedy nadelili súperom poriadne debakle,

ktorých 5 hráčov sme vybrali za hviezdy kola I. triedy,

kompletný sumár zápasov I.a II. triedy

VI. liga skupina C

Krupina – Priechod 2:0 (0:0)

Góly: 55. M. Sporiš, 75. A. Paľov. R Kováč, 100 divákov, ČK: 90. R. Reptiš (2. ŽK)

Krupina: R. Vaščák – J. Petrovský, M. Crichel, Marek Valica, Andrej Valica, M. Babiak, A. Paľov (90. M. Malček), Kristián Vachalík (59. K. Boháčik), E. Dado (59. Timotej Vachalík), M. Sporiš (90. D. Gálus), D. Haško (79. O. Mokoš)

V Krupine sa hral kvalitný a slušný zápas. Na Hont pricestoval Priechod, teda tím, ktorý nielenže zatiaľ neprehral, ale ešte ani neinkasoval gól. A to všetko zmenili domáci futbalisti.

Domáci oproti predošlému duelu zmenili rozostavenie a to prinieslo svoje ovocie. Pochváliť treba aj stopéra Petrovského, ktorého v predošlom stretnutí odnášali z ihriska na nosidlách, na tento zápas nastúpil so sebazaprením a patril k najlepším hráčom Krupiny.