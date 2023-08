Draft sledoval doma, čaká ho nováčikovský kemp. Za svoj hokejový rast vďačí otcovi a trénerom Zvolena

Jedlička o svojej doterajšej kariére.

ZVOLEN. Tohtoročný draft do NHL dopadol pre slovenský hokej opäť výborne. Najvyššie draftovaným hokejistom spod Tatier bol Zvolenčan Dalibor Dvorský, ktorého si vybralo St. Louis Blues z 10. miesta.

Medzi osmičkou draftovaných Slovákov nechýbal ani talentovaný 20-ročný útočník HKM Zvolen Maroš Jedlička. Práve on sa stal posledným draftovaným Slovákom, keď si ho v 7. kole vybralo z 219. miesta Colorado Avalanche, trojnásobný držiteľ Stanley Cupu z rokov 1996, 2001 a 2022.

Maroš Jedlička má na ďalšiu sezónu kontrakt s HKM Zvolen, s ktorým sa poctivo pripravuje na novú sezónu. V septembri ho však čaká nováčikovský kemp „lavín“, ktorý asi veľa napovie o smerovaní jeho ďalšej kariéry.

Zvolenčania už dávnejšie prezradili, že v prípade záujmu o Jedličkove služby mu v odchode a jeho ďalšom hokejovom raste brániť nebudú. Tým, že sa chce posunúť ďalej, sa netají ani samotný hokejista.

Práve HKM Zvolen bol klubom, ktorý v podstate možno zachránil Jedličkovu kariéru a posnul ju na ďalší level. Ako 18-ročný dostal šancu od trénerov Petra Oremusa a Andreja Kmeča, chopil sa jej pevne a už ju nepustil. A to aj napriek vážnemu zraneniu kolena.

Mladý útočník má so Zvolenom kompletnú medailovú zbierku z uplynulých troch sezón, Slovensko reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta do 20 rokov, vlaňajší seniorský šampionát mu unikol len o chlp, no jeho doterajší najväčší míľnik v kariére prišiel v závere júna.

Maroš Jedlička bol deň pred prípravným zápasom Zvolena fandiť Trnave v Európskej konferenčnej lige.

Vieme, že ste sa boli pozrieť na zápase Európskej konferenčnej ligy medzi Spartakom Trnava a Dnipro-1, ako ste si ho užili?

Bol plný štadión, futbal bol dobrý, my sme si to užili. No Trnava mala vyhrať, na to sme tam prišli (smiech).

Ste rodákom a odchovancom práve z Trnavy, ako si spomínate na vaše hokejové začiatky?

Začal som hrať hokej, keď som mal štyri roky. Chytilo ma to a už nebolo cesty späť (úsmev). Aj mama si zo mňa robila srandu, že mi nič dlho nevydržalo a pri hokeji som už veľmi dlho. Mám ho rád a obetoval som mu úplne všetko.

Od malička som väčšinou len chodil do školy a trénoval, ale nič z toho neľutujem. Je to super pocit, že sa to takto postupne vyformovalo a že som tam, kde som. Je to taká odmena za to, čo som tomu obetoval.

Neskôr vaše kroky putovali do Česka, konkrétne do Brna, Havířova a Žďáru nad Sázavou. Ako sa vlastne zrodil váš odchod do Čiech?

Mal som 12 rokov a chceli sme skúsiť niečo iné. Predsa len, v Česku boli podmienky na inej úrovni. Neľutujem to, aj keď to bolo dosť náročné, no veľa ma to naučilo. A keď som odtiaľ odchádzal ako 16-ročný, už som bol trošku ostrieľaný.

Po hokejovej stránke to bolo dobré, ale mal som pocit, že inak vnímajú Čechov a inak Slovákov. Keď som odtiaľ odchádzal, mal som chvíľu pocit, že už nechcem hrať hokej, bol som z toho znechutený, ale nakoniec som skončil vo Zvolene a všetko sa zmenilo.

Boli s vami v Česku aj vaši rodičia?

Nie, obaja rodičia boli doma. Býval som u babkinej kamarátky, ktorá mi varila a prala, takže to mi dosť pomohlo.

Mali ste v detstve nejaký svoj hokejový vzor či obľúbený klub?

Keď som bol malý fandil som Detroitu Red Wings a vzor som ani nemal. Až potom neskôr sa mojimi obľúbenými klubmi stali Washington Capitals a Boston Bruins. Mal som rád Alexandra Ovečkina a z Bostonu teraz Davida Pastrňáka.

Od sezóny 2019/2020 ste súčasťou organizácie HKM Zvolen, ako si spomínate na vaše začiatky v HKM? Najskôr ste pôsobili medzi dorastencami a juniormi.

Keď som hral v doraste a juniorke, mal som odohrať prvý zápas za áčko proti Popradu, ale zrušila to korona. No bola to pre mňa motivácia, aby som cez leto ešte viac trénoval, aby som sa dostal do áčka. A potom mi tréneri dali šancu. Aj keď v prvej sezóne to z mojej strany bolo ešte také kostrbaté, ale v tej ďalšej to už to bolo lepšie.

Do áčka ste sa postupne začali zapracovávať od sezóny 2020/2021. Máte aj kompletnú medailovú zbierku so Zvolenčanmi. Ako si spomínate na majstrovskú jazdu Zvolena?

Bol to super pocit, aj keď som v áčku nehral počas celej sezóny, a keď som hral, tak väčšinou som bol vo štvrtej formácii. Musel som na sebe pracovať, lebo vtedy to ešte nebolo ani z mojej strany také ako teraz. Dostal som však šancu.