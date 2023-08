Zábojníkov memoriál: Šišku bude hetrik niečo stáť, Viedenský varuje pred množstvom vylúčených

Zvolen zdolal v úvode turnaja Ljubljanu.

ZVOLEN. „Chceli sme si trošku napraviť chuť po pokazenom prvom prípravnom zápase s Humenným. Začali sme robiť správne veci, ktoré nám priniesli úspech a to nás teší,“ povedal po úvodnom zápase jubilejného 25. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka zvolenský útočník Juraj Šiška.

Narážal pri tom na nevydarený úvodný prípravný duel proti extraligovému nováčikovi z Humenného, ktorý HKM prehral 4:7.

Na záver prvého hracieho dňa už tradičného trojdňového augustového turnaja, ktorý spomína na legendu zvolenského hokeja Pavla Zábojníka, sa predstavili domáci hokejisti proti slovinskému tímu Olimpija Ljubljana.

O čestné buly sa už tradične postaral pravnuk Pavla Zábojníka Tobias. Výkon Zvolena mal ešte ďaleko od ideálu, no výhra sa počíta. A o ňu sa pričinil práve Juraj Šiška, ktorý v tretej tretine rozhodol o výhre domácich hetrikom. Ukážkový bol najmä gól na 4:1.

„Bol to rozháraný zápas, ale hetrik ma potešil. Chalani ma určite skasírujú, ale pokúsim sa hodiť nejaké psie oči, aby to nebolo toľko veľa ako v ostrej sezóne. Určite by som sa mohol rozstrieľať na ligu, idem s tým do každého zápasu, a keď sa objaví nejaká šanca a padne mi to tam, tak som len rád,“ povedal Šiška po zápase.

„Určite ho to bude niečo stáť, je mi ho ľúto, ale som rád, že niekto konečne prispeje do klubovej kasy,“ zasmial sa kapitán HKM Marek Viedenský, ktorý sa medzi sezónami stal aj so svojou rodinkou Zvolenčanom.

Vylúčenia môžu v lige Zvolen pripraviť o víťazstvá

Neskôr však preladil na vážnejšiu nôtu, pretože prvé dve tretiny nevyzerali podľa predstáv Zvolena. Domáci mali množstvo vylúčených, pod sprchy predčasne putovali Cole Hults a neskôr aj Maroš Jedlička.