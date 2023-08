Najlepší kanonier IV. ligy strelil v jednom zápase až 8 gólov. O niečom takom sa mi ani nesnívalo, smeje sa

Vronský predtým hrával v zálohe a obrane.

Michal Vronský s predsedom SsFZ pri prebraní trogeje za najlepšieho kanoniera uplynulej sezóny. (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: archív M. Vronského))

KOVÁČOVÁ. Nestáva sa často, aby sa nejaký hráč z tímu nášho regiónu stal streleckým kráľom nejakej krajskej súťaže. O to je to cennejšie a stojí to za pozornosť.

Najlepším kanonierom uplynulej sezóny v najvyššej krajskej súťaži – Majstrovstvách regiónu Stred – IV. lige a pomyselnú korunu kráľa strelcov získal útočník ŠK Prameň Kováčová Michal Vronský za 28 gólov.

Vronský je rodákom zo Zvolena, ale ako sám hovorí, považuje sa za Sliačana. S futbalom začínal v klube FK Slovan Kúpele Sliač. Okrem materského klubu obliekal aj dresy Lieskovca, Pliešoviec a Kováčovej, pracuje ako štátny poriadkový policajt.

Pred prvým zápasom novej sezóny medzi Kováčovou a Krásnom nad Kysucou si Vronský prevzal z rúk predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu Stanislava Neuschla prevzal knihu a sošku, ktorá mu bude tento úspech pripomínať.

Michal Vronský nastrieľal v minulej sezóne 28 gólov, druhý v poradí Peter Halvoník zo Staškova strácal na neho 4 góly. Kanonierovi Prameňa sa podaril aj pomerne nevídaný kúsok, keď v jednom zápase dokázal prekonať súperovho brankára až 8-krát.

Pred zápasom 1. kola novej sezóny s Krásnom nad Kysucou ste boli ocenený ako najlepší kanonier najvyššej krajskej súťaže za uplynulú sezónu, aký to bol pocit?

Bol to výborný pocit, nečakal som, že to takto oceňujú.

Kde bude vystavená soška pre najlepšieho kanoniera IV. ligy?

Bude doma medzi ostatnými trofejami, čo mám z turnajov a podujatí.

Máte teda doma vytvorenú svoju vitrínu slávy?

Áno, mám také dačo (smiech).

Čo pre vás znamená, že ste sa v minulej sezóne stali najlepším strelcom Majstrovstiev regiónu Stred?

Myslím, že to je pekný úspech. Väčšinou som hrával v strede zálohy alebo v obrane, ale posledné dve sezóny hrám v útoku. Ani som nečakal, že sa mi niečo takéto podarí.

Takže odchod z Pliešoviec neľutujete?

(smiech). V Pliešovciach bolo dobre, ale problémom bolo, že keď som tam bol, tak sa vtedy netrénovalo tak, ako som si predstavoval. Nechodilo nás veľa na tréningy.

Podmienky tam boli dobré, nemôžem na nich povedať krivé slovo, ale potom som dostal ponuku od Kováčovej zahrať si vyššiu súťaž, tak som neváhal. Musím prezradiť, že na Kováčovú ma lanárili dlhšie, ale aj kvôli škole som tam skôr nešiel a nechal som sa nahovoriť až neskôr.

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako vníma svojich 8 strelených gólov v jednom zápase,

ktorý z tých 28 gólov považuje za najdôležitejší,

či nemali o neho záujem po vydarenej sezóne kluby z vyšších súťaží,

s ktorým trénerom bol na neoficiálnom stretnutí,

aké ambície bude mať v Kováčovej v nasledujúcej sezóne,

či bude chcieť obhájiť korunu kráľa strelcov,

kto bol jeho futbalový vzor a snažil sa nosiť podobný účes ako on,

ktorým futbalovým klubom fandí,

čo by chcel ešte dosiahnuť vo svojej kariére,

aký je jeho nesplnený športový sen

Vrátim sa k uplynulej sezóne. Strelili ste 28 gólov, pamätáte si na každý z nich?

(smiech). No, na každý neviem, neviem, ale kebyže zalovím v pamäti, tak si na nejaké ešte spomeniem. Ale na každý asi nie.

Dá sa toto považovať za taký váš najväčší futbalový úspech?

Tak 28 gólov za sezónu som doteraz ešte nestrelil (smiech), takže asi toto je môj najväčší úspech.

Ktorý z týchto 28 gólov bol podľa vás najkrajší a ktorý najdôležitejší?