Z časti zvolenskej priehrady plánujú vytvoriť izolované prírodné kúpalisko

Vyčistenie celej priehrady nemá kto zaplatiť.

ZVOLEN. V letných horúčavách lákala tisíce ľudí, dnes brehy zvolenskej priehrady lemujú prevažne len rybári. Nie je bežné vidieť v nej niekoho kúpať sa, ide skôr o vzácne výnimky. Mesto to chce zmeniť.

Priehradu vybudovali v päťdesiatych rokoch uplynulého storočia a hoci nikdy nebola oficiálnou rekreačnou oblasťou a kúpanie bolo na vlastné riziko, ešte v deväťdesiatych rokoch to pri nej naozaj žilo.

Fungoval tu malý bufet, neskôr opustený zhorel. Tiež provizórne toalety, časť vstupu do vody bola vysypaná štrkom a k dispozícii boli aj dve móla so schodíkmi vedúcimi do vody.

V roku 1980 ich dala vybudovať zvolenská radnica. O pätnásť rokov neskôr ich zrekonštruovala, no ich stav je už žalostný. Spodné prúdy vody narušili násyp móla z kameňov, na ktorých sú položené betónové panely. Tie praskajú a nebezpečne sa nakláňajú do vody.

O plánoch na prinavrátenie života na priehrade sa hovorí už desaťročia, vždy stroskotali predovšetkým na financiách.

Dnes je na stole nový projekt s vynovenou plážou a „veľkým bazénom“ v mori vody. Respektíve s prírodným kúpaliskom v časti priehrady. Vizualizácie, ako má vyzerať, prinášame na konci článku.

Kontaminované bahno

Dno zvolenskej priehrady z pevnej ílovitej pôdy pokryli časom metre bahna. Nánosy zeminy sú dôsledkom splavovania zemín pôsobením eróznej činnosti vody. V prípade zvolenskej priehrady sú to vody rieky Slatiny a Sekierskeho potoka.

„Štvrtinu z objemu celej priehrady zaberá bahno. Vyčistenie celej nádrže by stálo najmenej 100 miliónov eur,“ hovorí primátor Zvolena Vladimír Maňka.

Vodohospodári už pred 25 rokmi odhadovali, že je v nej okolo 600-tisíc metrov kubických nánosov, pričom priehrada mala projektovaný objem 3,6 milióna kubíkov vody.

Nánosy už vtedy dosahovali na niektorých miestach takú výšku, že napríklad pri bývalej bučinárskej chate by sa dalo prejsť po dne z jedného brehu na druhý, keby bolo bahno pevnejšie a nezabáralo by sa doň. Odvtedy sa situácia ešte zhoršila.

„Vodná nádrž nie je majetkom mesta, ale po nástupe novej vlády budeme určite požadovať, aby sa celá vyčistila,“ podotýka Maňka s tým, že štát by práce mohol financovať z nevyužitých eurofondov.