Nový festival ponúkne hudobné a gastro zážitky, lákajú aj diskutéri zvučných mien

Vo Zvolene bude premiéra festivalu Ľudskosť.

ZVOLEN. „Chceme ukázať, že aj v strede Slovenska si uvedomujeme a mimoriadne si ceníme farebnosť a rôznorodosť nášho spoločenstva, komunity, ktorá zdieľa jeden priestor,“ priblížila zámer nového festivalu za jeho organizátorov ekologička Martina Paulíková zo združenia Slatinka.

Premiéra mestského festivalu Ľudskosť, ktorý bude 18. a 19. augusta v Štúrovom parku vo Zvolene, sľubuje záplavu radosti, hudby a rozmanitých chutí.

Avizuje debaty „o radostiach a starostiach nielen v našom meste“, čo podľa organizátorov znamená, že jeho účastníci budú spoločne diskutovať o témach, ktoré nás ovplyvňujú a inšpirujú každý deň.

Festival organizuje vznikajúca platforma občianskych združení pod názvom Ľudskosť, rovnaký názov dali aj festivalu.

Spojili sily

„Samospráva funguje dobre vtedy, keď dokáže dať priestor aktívnym ľuďom, ktorí sa venujú svojim špecifickým záujmom,“ podotkol ďalší z radov organizátorov Jaroslav Stehlík zo združenia Pusťáčik.

Zväčša sú to podľa neho ľudia, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou prepracovali na úroveň odborníkov vo svojich oblastiach. Založením platformy Ľudskosť sa rozhodli spojiť sily a byť tak ešte viac prospešní pre svoje mesto.

„Radi by sme vytvorili tradíciu organizovania mestského festivalu pod rovnomenným názvom. Bude to skúška, do akej miery sa nám tento cieľ podarí naplniť,“ povedal Stehlík.

„Okrem hudby a dobrého jedla na festivale otvoríme aj témy, ktoré dlhodobo trápia naše mesto. Formou diskusie s odborníkmi budeme hľadať riešenia. Budeme radi, ak sa do diskusie zapoja aj občania a vytvoríme tak spoločný progres v jednotlivých oblastiach,“ dodal.

Rocková skupina Korben Dallas, speváčka Katka Koščová, rómska kapela Sendreiovci, Julka Kozáková, ktorá interpretuje tradičné rómske piesne s hudobným projektom Manuša, herec a hudobník Ondřej Daniš.

Tiež reportér a humanitárny pracovník Andrej Bán, sociológ Michal Vašečka, publicistka a občianska aktivistka Zuzana Wienk či primátori Zvolena, Trnavy a Bratislavy, teda Vladimír Maňka, Peter Bročka, Matúš Vallo. To je len časť z hostí, ktorí do parku zavítajú.

Ich mená naznačujú, že témou diskusií nebudú len zvolenské témy, ale problémy celej našej spoločnosti.

Návštevníkov okrem toho čaká autentická ochutnávka národných jedál, ktoré im pripomenú kultúru a bohatstvo našej krajiny. Zároveň budú môcť ochutnať špeciality rôznych národností a nechať sa unášať jedinečnými chuťami a vôňami.

Bez vstupného

Festival bude bez vstupného a pre všetkých. „Bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, náboženstvo, pôvod, národnosť, orientáciu či bydlisko,“ zhrnula Paulíková.

„Vzhľadom na obsah a témy je čitateľné, že nie je súčasťou nejakého ‚projektu’, ale vznikol z čírej potreby niekoľkých ľudí zo Zvolena nemlčať, neignorovať a nečakať, že kto kedy príde s jednoduchými a nefungujúcimi riešeniami. Zodpovednosť máme v rukách my, a to nielen raz za štyri roky, keď sú voľby,“ doplnila.

Súčasťou festivalu sú viaceré sprievodné programy pre deti aj dospelých. V sobotu bude premávať aj festivalový vláčik, ľudí naň bude postupne privážať z jednotlivých sídlisk, vyrážať bude zo zastávok MHD. Na záver urobí záujemcom okružnú jazdu centrom mesta.

„Je to vláčik Oblastnej organizácie cestovného ruchu stredné Slovensko, ktorý aktuálne jazdí v Banskej Bystrici,“ objasnil Stehlík.